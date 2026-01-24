ইরানে নজিরবিহীন দমন-পীড়নের নিন্দা, তদন্তের দাবি রাষ্ট্রসঙ্ঘের মানবাধিকার পরিষদের

ইরানে নজিরবিহীন দমন-পীড়নের নিন্দা, তদন্তের দাবি রাষ্ট্রসঙ্ঘের মানবাধিকার পরিষদের
রাষ্ট্রসঙ্ঘের মানবাধিকার প্রধান ভলকার তুর্ক জানিয়েছেন, নিরাপত্তা বাহিনী ইরানে বিক্ষোভকারীদের উপর সরাসরি গুলি চালিয়ে নির্মমভাবে খুন করেছে ৷
Published : January 24, 2026 at 12:45 PM IST
জেনেভা, 24 জানুয়ারি: বিক্ষোভ দমনের নামে কয়েক হাজার মানুষের মৃত্যু হয়েছে ইরানে ৷ মৃতদের মধ্যে অনেক শিশুও ছিল বলে দাবি। আর সেই ঘটনার পর এবার ইরানের উপর নজরদারি আরও জোরদার করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাষ্ট্রসঙ্ঘের মানবাধিকার পরিষদ। একই সঙ্গে পরিষদ ইরানকে নিষ্ঠুর দমনপীড়ন বন্ধ করার দাবিও জানিয়েছে। 47 সদস্যের রাষ্ট্রসঙ্ঘের মানবাধিকার পরিষদ ইরানে শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভে হিংসাত্মক দমনপীড়নের নজিরবিহীন ঘটনা সম্পর্কে তীব্র উদ্বেগ প্রকাশ করেছে।
25টি পক্ষে, সাতটি বিপক্ষে এবং বাকিদের অনুপস্থিতিতে, মানবাধিকার পরিষদ ইরানে মানবাধিকার লঙ্ঘনের জন্য প্রমাণ সংগ্রহকারী স্বাধীন তদন্তকারীদের মোতায়েন করার সিদ্ধান্তও নিয়েছে। ভোটাভুটির আগে পরিষদে প্রস্তাব পেশ করার সময় আইসল্যান্ডের রাষ্ট্রদূত এইনার গুনারসন বলেন, "ভয়ের পরিবেশ এবং পদ্ধতিগত দায়মুক্তির সংস্কৃতি সহ্য করা যায় না।" তিনি আরও বলেন, "নির্যাতিত এবং যাঁরা বেঁচে আছেন, তাদের ন্যায়বিচার পাওয়ার অধিকার রয়েছে।"
2022 সালের নভেম্বরে গঠিত একটি পৃথক তথ্য অনুসন্ধানকারী মিশনের কাজও দুই বছরের জন্য বাড়িয়েছে পরিষদ। মাহসা আমিনি নামের এক ইরানি নারীর হেফাজতে মৃত্যুর পর তৈরি হওয়া বিক্ষোভের উপর ইরানের দমনপীড়নের পরিপ্রেক্ষিতে এই মিশনটি গঠিত হয়েছিল। প্রস্তাবটি তদন্তকারী সংস্থাকে সাম্প্রতিক গুরুতর মানবাধিকার লঙ্ঘন ও অপব্যবহার এবং বিক্ষোভের সঙ্গে সম্পর্কিত অপরাধের অভিযোগ তদন্ত করার ক্ষমতা দিয়েছে। এই ভোটাভুটি মানবাধিকার পরিষদের এক জরুরি অধিবেশনের শেষে অনুষ্ঠিত হয় ৷ ব্রিটেন, জার্মানি, আইসল্যান্ড, মলদোভা এবং উত্তর মেসিডোনিয়ার অনুরোধে এই অধিবেশন ডাকা হয়েছিল ৷ যদিও ইরান এর তীব্র সমালোচনা করেছিল।
পরিষদে তাঁর বক্তব্যে রাষ্ট্রসঙ্ঘের মানবাধিকার প্রধান ভলকার তুর্ক জানান, নিরাপত্তা বাহিনী বিক্ষোভকারীদের বিরুদ্ধে সরাসরি গুলি চালিয়ে হত্যা করেছে ৷ এই ঘটনার নিন্দা করে তিনি এ-ও জানান, শিশু-সহ কয়েক হাজার মানুষকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছে। তিনি বলেন, "আমি ইরানের কর্তৃপক্ষকে তাদের সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করতে, অন্যায় বিচার করে শাস্তি দেওয়া-সহ তাদের নৃশংস দমনপীড়ন বন্ধ করার অনুরোধ করছি।" তিনি আরও বলেন, "আমি ইরানে নির্বিচারে আটক সকল ব্যক্তিকে অবিলম্বে মুক্তি দেওয়ার অনুরোধও করছি ৷ অবিলম্বে মৃত্যুদণ্ডের উপরও সম্পূর্ণ স্থগিতাদেশ জারি করা হোক ৷"
ইউরোপীয় ইউনিয়নের প্রতিনিধি মিশেল সার্ভোন ডি'উরসো বলেন, "গত কয়েক সপ্তাহের ভয়াবহ ঘটনার জন্য অবশ্যই জবাবদিহি করতে হবে ইরানকে ৷ যাঁরা কেবল মানবাধিকার প্রয়োগ করার জন্য এবং বৈধ দাবি জানানোর জন্য নিহত, আহত বা আটক হয়েছেন, তাদের সকলের জন্য ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতে হবে।"
তবে ইরানের রাষ্ট্রদূত আলী বাহরেনি শুক্রবারের বৈঠকটিকে 'লোকদেখানো' এবং 'ইরানের বিরুদ্ধে একটি চাপ সৃষ্টির হাতিয়ার' বলে পাল্টা নিন্দা করেছেন। তার সহকর্মী সোমায়েহ করিমদুস্ত এই প্রস্তাবটিকে ভারসাম্যহীন, পক্ষপাতদুষ্ট এবং রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলেও বর্ণনা করেছেন। বেশ কয়েকটি দেশও ইরানের পক্ষ নিয়ে পরিষদকে রাজনীতিকরণে অভিযুক্ত করেছে। কিউবার রাষ্ট্রদূত রডলফো বেনিতেজ এই অধিবেশনকে 'চরম অনৈতিক' বলে নিন্দা করেছেন ৷ অন্যদিকে, চিনের রাষ্ট্রদূত জিয়া গুইদে জানান যে, বেজিং মানবাধিকারের অজুহাতে অন্য দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপের বিরোধিতা করে।