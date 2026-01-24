ETV Bharat / international

প্রথমবার সরাসরি আলোচনায় রাশিয়া-ইউক্রেন, যুদ্ধ-অবসানের সমাধানসূত্র মিলবে?

আবু ধাবিতে চলছে প্রথম রাশিয়া-মার্কিন-ইউক্রেন ত্রিপাক্ষিক বৈঠক৷ এই বৈঠকে প্রায় চার বছর ধরে চলা যুদ্ধ বন্ধ করতে শর্ত বা মতামত সামনে রাখবে রাশিয়া-ইউক্রেন৷

Ukraine Russia Peace Talk
রাশিয়া-মার্কিন-ইউক্রেন ত্রিপাক্ষিক বৈঠকে সংযুক্ত আরব আমিরশাহীর প্রেসিডেন্ট শেখ মহম্মদ বিন জায়েদ আল নাহিয়ান (ছবি: এএফপি)
আবু ধাবি, 24 জানুয়ারি: শুক্রবার থেকে আবু ধাবিতে রাশিয়া, ইউক্রেন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে ত্রিপাক্ষিক আলোচনা শুরু হয়েছে। রাশিয়া স্পষ্ট করে জানিয়েছে যে, যুদ্ধের অবসান ঘটাতে পূর্ব ডনবাস অঞ্চল থেকে ইউক্রেনীয় সেনা প্রত্যাহারের দাবি থেকে তারা পিছু হটবে না। এদিকে, ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কি এটিকে যুদ্ধের অবসানের দিকে একটি প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ হিসাবে বর্ণনা করেছেন। জেলেনস্কি স্পষ্টভাবে বলেছেন যে, যদি শান্তি কাম্য হয়, তাহলে শুধুমাত্র ইউক্রেনই নয়, রাশিয়াকেও আপসে ইচ্ছুক হতে হবে।

রাশিয়া ও ইউক্রেনের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হয়েছিল প্রায় চার বছর আগে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সমর্থিত শান্তি পরিকল্পনা নিয়ে রাশিয়া ও ইউক্রেনের মধ্যে এটিই প্রথম মুখোমুখি বৈঠক। সংযুক্ত আরব আমিরশাহীতে অনুষ্ঠিত এই দু'দিনের বৈঠকের লক্ষ্য 'আলোচনা এবং সঙ্কটের রাজনৈতিক সমাধান খুঁজে বের করা'।

সুইৎজারল্যান্ডের দাভোসে বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরাম (WEF)-এর এক প্যানেল আলোচনার সময় ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি এই গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকের কথা জানান। জেলেনস্কির মতে, এটিই প্রথম বৈঠক যেখানে তিনটি দেশই এক আলোচনার টেবিলে থাকবে। জেলেনস্কির মতে, আলোচনাই ভালো এবং এটি যুদ্ধের অবসানের পথ দেখাতে পারে।

ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কি জানিয়েছেন, আলোচনা হবে মূলত আঞ্চলিক বিষয়ে। ডনবাস একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং এর আলোচনাও একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ ৷ যদিও এর ফলাফল এখনও অনিশ্চিত। জেলেনস্কি আশা প্রকাশ করেছেন যে, আলোচনাই যুদ্ধের অবসান ঘটাবে৷ তবে এই প্রক্রিয়াটি বাধার সম্মুখীন হতে পারে বলেও আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট। সংযুক্ত আরব আমিরশাহীতে এই আলোচনাগুলি দাভোসে জেলেনস্কির সঙ্গে ট্রাম্পের বৈঠক এবং রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে মার্কিন রাষ্ট্রদূত স্টিভ উইটকফের আলোচনার পরে অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

নতুন করে কূটনৈতিক প্রচেষ্টা চালানো সত্ত্বেও, ক্রেমলিন ডনবাসের বিষয়ে তার পূর্ববর্তী অবস্থানেই অনড় রয়েছে। ক্রেমলিনের মুখপাত্র দিমিত্রি পেসকভ জানিয়েছেন, রাশিয়া তার অবস্থানে অবিচল রয়েছে, ডনবাস অঞ্চল থেকে ইউক্রেনের সেনা প্রত্যাহার একটি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত। ইউক্রেন এখনও ডনবাস অঞ্চলের প্রায় 20 শতাংশ নিয়ন্ত্রণে রেখেছে এবং বারবার এই অঞ্চল থেকে রাশিয়ার সেনা প্রত্যাহরের শর্ত প্রত্যাখ্যান করেছে। ইউক্রেনের মিত্র-দেশ জার্মানি জানিয়েছে, মস্কোর আপোষের ইচ্ছা নিয়ে এখনও গুরুতর প্রশ্ন রয়ে গিয়েছে।

আবু ধাবিতে অনুষ্ঠিত ত্রিপাক্ষিক বৈঠকে ইউক্রেনীয় প্রতিনিধিদলের নেতৃত্বে রয়েছেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী রুস্তম উমেরভ এবং সে দেশের ঊর্ধ্বতন সামরিক ও রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বরা। রাশিয়া জিআরইউ গোয়েন্দা প্রধান ইগর কোস্তিউকভ-সহ একটি প্রতিনিধিদল পাঠিয়েছে। এদিকে অর্থনৈতিক দূত কিরিল দিমিত্রিভ মার্কিন কর্মকর্তাদের সঙ্গে পৃথকভাবে আলোচনা করবেন বলে আশা করা হচ্ছে।

