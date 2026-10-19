রাশিয়াকে 1000 ড্রোন হামলায় কাঁপাল ইউক্রেন, ট্রাম্প-জেলেনস্কি সংঘাত চরমে

রাশিয়াকে 1000 ড্রোন হামলায় কাঁপাল ইউক্রেন, ট্রাম্প-জেলেনস্কি সংঘাত চরমে
Trump-Zelenskyy Spat : জেলেনস্কি বলেন, "পুতিন একজন সন্ত্রাসবাদী এবং আক্রমণকারী। আমার সঙ্গে পুতিনের তুলনা চলে না। রাশিয়ার পক্ষ নেওয়া ওয়াশিংটনের জন্য ঐতিহাসিক ভুল, ট্র্যাজেডি হবে।"
Published : October 19, 2026 at 8:33 AM IST
সেন্ট পিটার্সবার্গ ও কিভ, 19 অক্টোবর: রাশিয়া ও ইউক্রেন যুদ্ধের সাড়ে চার বছর পেরিয়ে পরিস্থিতি এখন নজিরবিহীন মোড় নিয়েছে। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ঘোষিত ‘জ্বালানি যুদ্ধবিরতি’ চুক্তিকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে রবিবার রাশিয়ার অভ্যন্তরে অন্যতম বৃহত্তম হামলা চালিয়েছে ইউক্রেন। প্রায় 1015টি ড্রোন নিয়ে চালানো এই বিধ্বংসী হামলায় কেঁপে ওঠে সেন্ট পিটার্সবার্গের একটি তেল রপ্তানি টার্মিনাল এবং একটি ডিপো। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ওয়াশিংটন ও কিভের মধ্যে কূটনৈতিক টানাপোড়েন নতুন মোড় নিয়েছে ৷
রুশ প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের দাবি, গত 24 ঘণ্টায় 15টি রুশ প্রদেশ এবং অধিকৃত ক্রিমিয়া উপদ্বীপের আকাশে সবমিলিয়ে 1015টি ইউক্রেনীয় ড্রোন ধ্বংস করা হয়েছে। সেন্ট পিটার্সবার্গের গভর্নর আলেকজান্ডার বেগলোভ জানিয়েছেন, পিটার্সবার্গ অয়েল টার্মিনাল এবং রুচি অয়েল ডিপোতে ড্রোন আছড়ে পড়ার পর ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড হয়। এই হামলায় একজন নিহত এবং পাঁচজন আহত হয়েছেন।
আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞদের মতে, এই ড্রোন-যুদ্ধ এবং ওয়াশিংটনের সঙ্গে কিভের বাড়তে থাকা দূরত্ব আগামী দিনে ইউরোপের ভূ-রাজনীতিকে আরও জটিল করে তুলতে পারে।
হানাহানিতে মৃত দুই
রাশিয়ার বিখ্যাত রিটেইলার 'ওজোন' এবং টেক জায়ান্ট 'ভিকনতাকতে' (ভিকে)-র ডেটা সেন্টারও এই হামলার শিকার হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। সেন্ট পিটার্সবার্গের ঘটনায় একজন নিহত ও পাঁচজন আহত হয়েছেন। পালটা রুশ আক্রমণে ইউক্রেনের জাপোরিঝিয়া শহরে এক মহিলা নিহত হয়েছেন এবং 6 বছরের শিশু সহ দু'জন গুরুতর আহত । ইউক্রেনীয় প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি অভিযোগ করেছেন, ট্রাম্পের যুদ্ধবিরতি ঘোষণার পরও তাঁদের জ্বালানি কেন্দ্রগুলিতে রাশিয়া গত এক সপ্তাহে অন্তত 76 বার হামলা চালিয়েছে।
এদিকে, ইউক্রেনীয় সেনার এই আগ্রাসী পদক্ষেপের তীব্র সমালোচনা করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট । ট্রাম্প জানিয়েছেন, তিনি রাশিয়ার উপর নতুন কোনো নিষেধাজ্ঞা চাপাতে চান না ৷ কারণ তিনি এমন কিছু করতে চান না, যা রাশিয়াকে শান্তি আলোচনার টেবিল থেকে দূরে ঠেলে দেবে। এমনকি ইউক্রেনীয় প্রেসিডেন্টের সমালোচনা করে ট্রাম্প সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে লেখেন, "জেলেনস্কি বোধহয় এই যুদ্ধ শেষ করতেই চান না।"
ট্রাম্পের বিরোধিতা জেলেনস্কির
ট্রাম্পের এই বক্তব্যের তীব্র বিরোধিতা করেছেন জেলেনস্কি। এনবিসি-র ‘মিট দ্য প্রেস’ অনুষ্ঠানে তিনি স্পষ্ট জানান, রাশিয়ার উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া বা তা শিথিল করার অর্থ ভ্লাদিমির পুতিনের যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়াকে আরও শক্তিশালী করা। জেলেনস্কি ট্রাম্পকে সতর্ক করে বলেন, "পুতিন একজন সন্ত্রাসবাদী এবং আক্রমণকারী। আমার সঙ্গে পুতিনের তুলনা চলে না। রাশিয়ার পক্ষ নেওয়া ওয়াশিংটনের জন্য একটি ঐতিহাসিক ভুল ও ট্র্যাজেডি হবে।" তবে, এরই মধ্যে মার্কিন প্রেসিডেন্টের বিশেষ দূত স্টিভ উইটকফ এবং জ্যারেড কুশনারের সঙ্গে জেলেনস্কির কূটনৈতিক স্তরে আলোচনা চলছে বলে জানা গিয়েছে ৷
লিথুয়ানিয়ার কাছে নিঃশর্ত ক্ষমাপ্রার্থনা
অন্য একটি ঘটনায় ইউক্রেনের বিদেশ মন্ত্রক লিথুয়ানিয়ার কাছে নিঃশর্ত ক্ষমা চেয়েছে। জানা গিয়েছে, রাশিয়ার সামরিক ঘাঁটিতে হামলার সময় রুশ ইলেকট্রনিক ওয়ারফেয়ারের কারণে গতিপথ হারিয়ে একটি ইউক্রেনীয় ড্রোন লিথুয়ানিয়ার আকাশসীমায় ঢুকে পড়ে এবং চলন্ত গাড়ির ক্ষতি করে। এই ঘটনায় উত্তর লিথুয়ানিয়ায় সাময়িক এয়ার রেইড সতর্কতা জারি করা হয়েছিল।