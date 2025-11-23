ট্রাম্পের একাধিক প্রস্তাবে পরিবর্তন চাইছে ইউক্রেন, ফের আলোচনায় দুই দেশ

ট্রাম্পের একাধিক প্রস্তাবে পরিবর্তন চাইছে ইউক্রেন, ফের আলোচনায় দুই দেশ
প্রায় চার বছর ধরে চলা যুদ্ধের অবসানের পরিকল্পনা অনুমোদনের জন্য ইউক্রেনকে 27 নভেম্বর পর্যন্ত সময়সীমা বেঁধে দিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ৷
Published : November 23, 2025 at 11:43 AM IST
জেনেভা, 23 নভেম্বর: রাশিয়ার সঙ্গে যুদ্ধ বন্ধের জন্য ওয়াশিংটনের পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করতে রবিবার সুইজারল্যান্ডে ইউরোপীয় প্রধানদের সঙ্গে বৈঠক করতে চলেছেন ইউক্রেন এবং মার্কিন দূতরা ৷ এর আগে মার্কিন পরিকল্পনায় মস্কোর পক্ষে একাধিক অনুকূল প্রস্তাবগুলি প্রত্যাখ্যান করেছে কিভ ৷ এরপরই এই বৈঠকে বসতে চলেছেন ইউক্রেন এবং আমেরিকার প্রতিনিধিরা ।
মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রায় চার বছর ধরে চলা যুদ্ধের অবসানের পরিকল্পনা অনুমোদনের জন্য ইউক্রেনকে 27 নভেম্বর পর্যন্ত সময়সীমা বেঁধে দিয়েছেন ৷ তবে মস্কোর কিছু কট্টর দাবি না মানতে চেয়ে খসড়া পরিকল্পনায় পরিবর্তন আনতে চাইছে কিভ । ট্রাম্পের 28 দফা পরিকল্পনায় যেমন রাশিয়ার অঞ্চল ছেড়ে দিতে বলা হয়েছে, তেমনই ইউক্রেনের সেনাবাহিনীর সংখ্যাও কম করতে বলা হয়েছে ৷ কখনও ন্যাটোতে যোগদান না করার প্রতিশ্রুতিও দিতে হবে ইউক্রেনকে । যদিও ট্রাম্প শনিবার জানান, এটি তাঁর চূড়ান্ত প্রস্তাব নয় ৷ তিনি যুদ্ধ বন্ধ হবে এই আশা করেছিলেন।
চুক্তির খসড়া তৈরিতে অন্তর্ভুক্ত না থাকা ইউক্রেনের ইউরোপীয় মিত্ররা জানিয়েছে, দক্ষিণ আফ্রিকায় জি20 শীর্ষ সম্মেলনে কিভের অবস্থান শক্তিশালী করার জন্য পাল্টা প্রস্তাব নিয়ে আসা হতে পারে ৷ এক মার্কিন আধিকারিক জানিয়েছেন, আলোচনার জন্য রবিবার জেনেভায় মার্কিন বিদেশমন্ত্রী মার্কো রুবিও এবং কূটনৈতিক দূত স্টিভ উইটকফের যাওয়ার কথা ৷ কিভে জেলেনস্কির সঙ্গে সাক্ষাতের পর মার্কিন সেনা সচিব ড্যানিয়েল ড্রিসকল ইতিমধ্যেই সেখানে পৌঁছে গিয়েছেন ।
শনিবার মার্কিন কর্তা বলেন, "আজ রাতে ইউক্রেনীয় প্রতিনিধিদের সঙ্গে আমাদের একটি অনানুষ্ঠানিক প্রাক-বৈঠক হবে ৷" জেলেনস্কির তরফে বলা হয়েছে, আলোচনায় রাশিয়ান ফেডারেশনের প্রতিনিধিরাও অন্তর্ভুক্ত থাকবেন ৷ তবে রাশিয়া আলোচনায় যোগ দেবে কি না তা প্রাথমিকভাবে নিশ্চিত করা হয়নি।
ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি তাঁর শীর্ষ সহযোগী আন্দ্রি ইয়ারমাকের নেতৃত্বে আলোচনার জন্য ইউক্রেনের প্রতিনিধিদলের নামকরণের একটি ডিক্রি জারি করে বলেছেন, "যুদ্ধ শেষ করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপগুলি নিয়ে অংশীদারদের সঙ্গে পরামর্শ করা হবে। আমাদের প্রতিনিধিরা জানেন কীভাবে ইউক্রেনের জাতীয় স্বার্থ রক্ষা করতে হয় ৷ রাশিয়াকে তৃতীয় আক্রমণ থেকে বিরত রাখার জন্য কী কী প্রয়োজন ৷" তারা 2014 সালে ক্রিমিয়াকে সংযুক্ত করে 2022 সালে পূর্ণ আক্রমণ শুরু করেছে ৷ ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী স্টারমার জানিয়েছেন, শীর্ষকর্তারা জেনেভায় বিষয়গুলিকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য মিলিত হবেন ৷ যেকোনও সমঝোতার অধীনে ইউক্রেনের জন্য দৃঢ় নিরাপত্তা গ্যারান্টির গুরুত্বের উপর জোর দেওয়া হবে।
স্টারমার বলেছেন, তাঁর জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা জোনাথন পাওয়েল রবিবার জেনেভায় থাকবেন । ইতালীয় কূটনৈতিক সূত্রে খবর, তাঁরাও প্রধানমন্ত্রীর জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা ফ্যাব্রিজিও সাগিওকে পাঠাচ্ছে। জি-20-তে এক সংবাদ সম্মেলনে ফরাসি প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁ জানিয়েছেন, ইইউ, ফ্রান্স এবং জার্মানির নিরাপত্তা আধিকারিকরাও এতে অংশ নেবেন।
শনিবার জি-20 শীর্ষ সম্মেলনে পশ্চিমের নেতারা বলেছেন, মার্কিন পরিকল্পনা এমন একটি ভিত্তিতে তৈরি যেখানে আরও কিছু বিষয়ের উপর গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন। তারা এও জানিয়েছেন, এই নীতিতে স্পষ্ট বলপ্রয়োগের মাধ্যমে সীমান্ত পরিবর্তন করার কথা বলা হচ্ছে ৷ ইউক্রেনের সশস্ত্র বাহিনীর উপর প্রস্তাবিত সীমাবদ্ধতা নিয়েও তারা উদ্বিগ্ন ৷