চলন্ত ট্রেনে পর পর ছুরির কোপ! লন্ডনে আহত বহু
লন্ডনের কাছে ট্রেনে দুষ্কৃতী হামলা ৷ ঘটনায় গুরুতর আহত 10 জন ৷ পুলিশ জানিয়েছে, তাঁদের মধ্যে 9 জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক ৷
Published : November 2, 2025 at 12:57 PM IST
লন্ডন, 2 নভেম্বর: চলন্ত ট্রেনে দুষ্কৃতী হামলা ! আততায়ীদের একের পর এক ছুরির আঘাতে গুরুতর আহত 10 যাত্রী ৷ তাঁদের মধ্যে 9 জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক ৷ ঘটনায় ইতিমধ্যে 2 জন সন্দেহভাজন আততায়ীকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ ৷
পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, স্থানীয় সময় শনিবার সন্ধ্যা 7টা 42 মিনিটে কেমব্রিজশায়ারের হান্টিংডন এলাকায় ঘটনাটি ঘটে ৷ চলন্ত ট্রেনের মধ্যেই দুষ্কৃতীরা যাত্রীদের উপর ছুরি হাতে চড়াও হয় বলে অভিযোগ ৷ তৎক্ষণাৎ ট্রেনটিকে হান্টিংডনের একটি স্টেশনে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয় ৷ খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় অ্যাম্বুল্যান্স, পুলিশ এবং উদ্ধারকারী দল ৷ যাত্রীদের উদ্ধার করার পাশাপাশি আহতদের হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থাও করা হয়েছে ৷
The appalling incident on a train near Huntingdon is deeply concerning.— Keir Starmer (@Keir_Starmer) November 1, 2025
My thoughts are with all those affected, and my thanks go to the emergency services for their response.
Anyone in the area should follow the advice of the police.
ভয়াবহ এই ঘটনায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেন ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী কিয়ের স্টারমার ৷ এক্স হ্যান্ডেলের একটি পোস্টে তিনি লেখেন, "আহতদের প্রতি আমার সমবেদনা রইল ৷ সেই সঙ্গে, তৎক্ষণাৎ ঘটনাস্থলে পৌঁছে যাওয়ার জন্য জরুরি পরিষেবাগুলিকে অসংখ্য ধন্যবাদ ৷" আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখা এবং নিরাপত্তার জন্য স্থানীয়দের পুলিশের সঙ্গে সহযোগিতার পরামর্শও দেন তিনি ৷ পাশাপাশি আহতদের প্রয়োজনীয় চিকিৎসায় যাতে কোনও ব্যাঘাত না-ঘটে সে ব্যাপারেও আধিকারিকদের নির্দেশ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী ৷
Ten people have been taken to hospital following a multiple stabbing on a train in Cambridgeshire.— British Transport Police (@BTP) November 2, 2025
Nine are believed to have suffered life-threatening injuries.
A major incident has been declared and @TerrorismPolice are supporting our investigation.https://t.co/kpyeKWR8cQ
ঘটনা প্রসঙ্গে ব্রিটেনের পরিবহণ পুলিশের তরফে এক্স হ্যান্ডেলে পোস্টও করা হয় ৷ তদন্তে জঙ্গি দমন শাখার পুলিশকর্মীরাও যোগ দিয়েছেন বলে জানা গিয়েছে ৷ পরিবহণ পুলিশের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, ট্রেনটি উত্তর-পূর্বের ডনকাস্টার থেকে লন্ডনের কিংস ক্রস স্টেশনের দিকে যাচ্ছিল ৷ শহরের পূর্বপ্রান্তে অবস্থিত রেলের এই পথটি সর্বদা যাত্রীদের ভিড়ে ঠাসা থাকে ৷ আর তাই এদিনের ঘটনায় যাত্রীদের মধ্যে আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে ৷
এক প্রত্যক্ষদর্শীর কথায়, ভিড়ের মধ্যে একটি বড় ছুরি হাতে ট্রেনের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছিল এক দুষ্কৃতী ৷ কামরার চারপাশে রক্তও পড়েছিল ৷ প্রাণে বাঁচতে অনেকে শৌচাগারে গিয়ে লুকিয়ে পড়েন ৷ চারিদিক থেকে ভেসে আসছিল যাত্রীদের চিৎকার ৷ প্রাণের দায়ে দৌড়তে গিয়ে একে অপরের উপর পড়ে যান বেশ কয়েকজন ৷ ঠেলাঠেলিতে পদপিষ্ঠের মতো ঘটনা ঘটে ৷ ঘটনার পর লন্ডনের উত্তর-পূর্ব রেল সাময়িক সময়ের জন্য ওই রুটে ট্রেন চলাচল বন্ধ রেখেছে ৷ যাত্রীদের আপাতত এ পথে ভ্রমণ না করতে অনুরোধও করা হয়েছে কেমব্রিজশায়ার এবং পিটারবরোর মেয়র পল ব্রিস্টো জানান, ধৃতদের পরিচয় এখনও জানা যায়নি ৷ হামলার কারণও স্পষ্ট নয় ৷