চলন্ত ট্রেনে পর পর ছুরির কোপ! লন্ডনে আহত বহু

লন্ডনের কাছে ট্রেনে দুষ্কৃতী হামলা ৷ ঘটনায় গুরুতর আহত 10 জন ৷ পুলিশ জানিয়েছে, তাঁদের মধ্যে 9 জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক ৷

Emergency personnel inspect a train at the Huntingdon, England
ট্রেন থামিয়ে চলছে উদ্ধারকাজ (এপি)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : November 2, 2025 at 12:57 PM IST

2 Min Read
লন্ডন, 2 নভেম্বর: চলন্ত ট্রেনে দুষ্কৃতী হামলা ! আততায়ীদের একের পর এক ছুরির আঘাতে গুরুতর আহত 10 যাত্রী ৷ তাঁদের মধ্যে 9 জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক ৷ ঘটনায় ইতিমধ্যে 2 জন সন্দেহভাজন আততায়ীকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ ৷

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, স্থানীয় সময় শনিবার সন্ধ্যা 7টা 42 মিনিটে কেমব্রিজশায়ারের হান্টিংডন এলাকায় ঘটনাটি ঘটে ৷ চলন্ত ট্রেনের মধ্যেই দুষ্কৃতীরা যাত্রীদের উপর ছুরি হাতে চড়াও হয় বলে অভিযোগ ৷ তৎক্ষণাৎ ট্রেনটিকে হান্টিংডনের একটি স্টেশনে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয় ৷ খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় অ্যাম্বুল্যান্স, পুলিশ এবং উদ্ধারকারী দল ৷ যাত্রীদের উদ্ধার করার পাশাপাশি আহতদের হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থাও করা হয়েছে ৷

ভয়াবহ এই ঘটনায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেন ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী কিয়ের স্টারমার ৷ এক্স হ্যান্ডেলের একটি পোস্টে তিনি লেখেন, "আহতদের প্রতি আমার সমবেদনা রইল ৷ সেই সঙ্গে, তৎক্ষণাৎ ঘটনাস্থলে পৌঁছে যাওয়ার জন্য জরুরি পরিষেবাগুলিকে অসংখ্য ধন্যবাদ ৷" আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখা এবং নিরাপত্তার জন্য স্থানীয়দের পুলিশের সঙ্গে সহযোগিতার পরামর্শও দেন তিনি ৷ পাশাপাশি আহতদের প্রয়োজনীয় চিকিৎসায় যাতে কোনও ব্যাঘাত না-ঘটে সে ব্যাপারেও আধিকারিকদের নির্দেশ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী ৷

ঘটনা প্রসঙ্গে ব্রিটেনের পরিবহণ পুলিশের তরফে এক্স হ্যান্ডেলে পোস্টও করা হয় ৷ তদন্তে জঙ্গি দমন শাখার পুলিশকর্মীরাও যোগ দিয়েছেন বলে জানা গিয়েছে ৷ পরিবহণ পুলিশের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, ট্রেনটি উত্তর-পূর্বের ডনকাস্টার থেকে লন্ডনের কিংস ক্রস স্টেশনের দিকে যাচ্ছিল ৷ শহরের পূর্বপ্রান্তে অবস্থিত রেলের এই পথটি সর্বদা যাত্রীদের ভিড়ে ঠাসা থাকে ৷ আর তাই এদিনের ঘটনায় যাত্রীদের মধ্যে আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে ৷

এক প্রত্যক্ষদর্শীর কথায়, ভিড়ের মধ্যে একটি বড় ছুরি হাতে ট্রেনের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছিল এক দুষ্কৃতী ৷ কামরার চারপাশে রক্তও পড়েছিল ৷ প্রাণে বাঁচতে অনেকে শৌচাগারে গিয়ে লুকিয়ে পড়েন ৷ চারিদিক থেকে ভেসে আসছিল যাত্রীদের চিৎকার ৷ প্রাণের দায়ে দৌড়তে গিয়ে একে অপরের উপর পড়ে যান বেশ কয়েকজন ৷ ঠেলাঠেলিতে পদপিষ্ঠের মতো ঘটনা ঘটে ৷ ঘটনার পর লন্ডনের উত্তর-পূর্ব রেল সাময়িক সময়ের জন্য ওই রুটে ট্রেন চলাচল বন্ধ রেখেছে ৷ যাত্রীদের আপাতত এ পথে ভ্রমণ না করতে অনুরোধও করা হয়েছে কেমব্রিজশায়ার এবং পিটারবরোর মেয়র পল ব্রিস্টো জানান, ধৃতদের পরিচয় এখনও জানা যায়নি ৷ হামলার কারণও স্পষ্ট নয় ৷

