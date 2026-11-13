সংযুক্ত আরব আমিরশাহীতে দুর্ঘটনায় মৃত 14, ভারতীয় নাগরিক-সহ আহত 30
UAE accident 14 killed: আরব আমিরশাহীতে দুর্ঘটনায় ভারতীয় নাগরিক-সহ আরও 30 জন আহত হয়েছেন বলে জানা গিয়েছে।
By ANI
Published : November 13, 2026 at 3:17 PM IST
রিয়াদ, 13 নভেম্বর: সংযুক্ত আরব আমিরশাহীতে ফুজাইরাহে শেখ খলিফা বিন জায়েদ সড়কে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একাধিক গাড়িকে ধাক্কা ট্রাকের ৷ দুর্ঘটনায় অন্তত 14 জনের মৃত্যু হয়েছে বলে খবর ৷ ভারতীয় নাগরিক-সহ আরও 30 জন আহত হয়েছেন বলে জানা গিয়েছে। এই সংঘর্ষের ফলে অগ্নিকাণ্ডে বেশ কয়েকটি গাড়ি পুড়ে গিয়েছে বলে জানিয়েছে সংযুক্ত আরব আমিরশাহীর স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক ৷
বৃহস্পতিবার 'এক্স' হ্যান্ডেলে এক বিবৃতিতে মন্ত্রক জানিয়েছে, মধ্যরাতের আগে ফুজাইরাহ প্রবেশের পথে এই দুর্ঘটনা ঘটে। ট্রাকচালক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে অন্য একটি গাড়িকে ধাক্কা মারেন ৷ সেটি উল্টে গিয়ে ট্রাফিকের জেরে থমকে থাকা আরও কয়েকটি গাড়ির উপর আছড়ে পড়ে।
মন্ত্রকের তরফে আরও জানানো হয়েছে, "ফুজাইরাহ পুলিশের জেনারেল কমান্ড শেখ খলিফা বিন জায়েদ সড়ক ফুজাইরাহ আমিরশাহীর প্রবেশপথে অবস্থিত ৷ মধ্যরাতের আগে ঘটে যাওয়া এই ভয়াবহ সড়ক দুর্ঘটনায় 14 জনের মৃত্যু হয়েছে এবং কম-বেশি 30 জন আহত।"
ফুজাইরাহ পুলিশ সূত্রে খবর, সংঘর্ষের পর ট্রাকটিতে আগুন লেগে যায় ৷ আগুন আশেপাশের অন্যান্য গাড়িতেও ছড়িয়ে পড়ে ৷ ফলে হতাহতের সংখ্যাও বেড়েছে ৷ ঘটনার খবর পেয়েই পুলিশের বিশেষ দল, অ্যাম্বুলেন্স, উদ্ধারকারী কর্মী এবং সিভিল ডিফেন্সের সদস্যরা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছন। আগুন নেভানোর কাজও শুরু করে তারা ৷ আহতদের চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।
আহতদের সর্বশেষ অবস্থা সম্পর্কে ফুজিরাহ পুলিশ জানিয়েছে, মোট 30 জন আহতের মধ্যে 15 জন চিকিৎসার পর হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়েছেন। বাকি 15 জন চিকিৎসাধীন।
পুলিশ আরও জানিয়েছে, মৃতদের মধ্যে আমিরশাহীর নাগরিকরাই রয়েছেন। এছাড়া, ডিএনএ পরীক্ষার মাধ্যমে আরও কয়েকজন মৃতের পরিচয় শনাক্ত করার প্রক্রিয়া চলছে।
বিবৃতিতে বলা হয়েছে, আহতদের মধ্যে সংযুক্ত আরব আমিরশাহী, ওমান, ভারত, ব্রাজিল, পাকিস্তান, জর্ডান ও মিশরের নাগরিকরা রয়েছেন ৷ প্রাণহানির ঘটনায় শোক প্রকাশ করে ফুজিরাহ পুলিশ নিহতদের পরিবার ও স্বজনদের প্রতি সমবেদনা ও আহতদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করেছে।
ফুজিরাহ পুলিশ বলেছে, "জীবন রক্ষা করা সবার দায়িত্ব।" ফুজিরাহ পুলিশের জেনারেল কমান্ড আরও নিশ্চিত করেছে, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ দুর্ঘটনার সঙ্গে সম্পর্কিত আইনি প্রক্রিয়া শুরু করেছে ৷