টাইফুনে তছনছ দক্ষিণ চিন ! ঘরছাড়া সাড়ে 3 লক্ষের বেশি মানুষ, বাতিল শতাধিক বিমান
ঘণ্টায় ১৪৫ কিমি বেগে আছড়ে পড়ল টাইফুন 'নৌল' ! কয়েক সপ্তাহের ব্যবধানে লন্ডভন্ড গুয়াংডং প্রদেশ এবং হংকং সংলগ্ন বিস্তীর্ণ এলাকা, হংকংয়ে জারি লাল সতর্কতা ৷
Published : July 26, 2026 at 12:35 PM IST
বেজিং, 26 জুলাই: প্রকৃতির তাণ্ডবে আবারও বিপর্যস্ত দক্ষিণ চিন । মাত্র কয়েক সপ্তাহের ব্যবধানে আরও এক শক্তিশালী টাইফুনের আঘাতে লন্ডভন্ড গুয়াংডং প্রদেশ এবং হংকং সংলগ্ন বিস্তীর্ণ এলাকা। স্থানীয় সময় রবিবার ভোরে ঘণ্টায় প্রায় 145 কিলোমিটার বেগে উপকূলে আছড়ে পড়ে টাইফুন 'নৌল' (Noul) । ঝোড়ো হাওয়ার সঙ্গে মুষলধারে বৃষ্টি, উত্তাল সমুদ্র এবং ভূমিধসের আশঙ্কায় জারি করা হয়েছে সর্বোচ্চ সতর্কতা । পরিস্থিতি মোকাবিলায় আগেভাগেই 3 লক্ষ 40 হাজারেরও বেশি মানুষকে নিরাপদ আশ্রয়ে সরিয়ে নিয়ে গিয়েছে প্রশাসন । বন্ধ রাখা হয়েছে রেল পরিষেবা, বাতিল হয়েছে শতাধিক বিমান ।
চিনের জাতীয় আবহাওয়া কেন্দ্র জানিয়েছে, স্থানীয় সময় ভোর 3টা 50 মিনিট নাগাদ গুয়াংডং প্রদেশের হুইঝৌ শহরের হুইডং কাউন্টির উপকূলে স্থলভাগে প্রবেশ করে টাইফুন নৌল । স্থলভাগে আছড়ে পড়ার সময় ঝড়টির কেন্দ্রে ঘণ্টায় প্রায় 145 কিলোমিটার বেগে হাওয়া বইছিল । পরে সেটি ধীরে ধীরে স্থলভাগের ভিতরে প্রবেশ করে দুর্বল হতে শুরু করলেও, তার প্রভাবে এখনও দক্ষিণ চিনের বিস্তীর্ণ এলাকায় প্রবল বৃষ্টি এবং ঝোড়ো হাওয়া অব্যাহত রয়েছে ।
হংকং মানমন্দির (Hong Kong Observatory) জানিয়েছে, নৌল ক্রমশ গুয়াংডংয়ের অভ্যন্তরের দিকে এগোচ্ছে । শক্তি কিছুটা কমলেও ঝড়ের প্রভাবে বহু জায়গায় দমকা হাওয়া বইছে ৷ ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টি এবং আকস্মিক জল জমার আশঙ্কা রয়েছে । নিচু এলাকা এবং উপকূলবর্তী অঞ্চলের বাসিন্দাদের বিশেষ সতর্ক থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ।
ঝড়ের পূর্বাভাস মিলতেই ব্যাপক প্রস্তুতি নেয় চিন প্রশাসন । রাষ্ট্রায়ত্ত সংবাদমাধ্যম সিসিটিভি জানিয়েছে, শনিবার বিকেলের মধ্যে শুধুমাত্র গুয়াংডং প্রদেশ থেকেই 3 লক্ষ 40 হাজারেরও বেশি মানুষকে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় । উপকূলবর্তী বহু গ্রাম ও বসতিতে প্রশাসনের পক্ষ থেকে বাড়ি বাড়ি গিয়ে বাসিন্দাদের সরিয়ে আনা হয় । মাছ ধরার নৌকাগুলিকে আগেই বন্দরে ফিরিয়ে আনা হয় ৷ সমুদ্রে যাওয়ার ব্যাপারে সম্পূর্ণ নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয় ।
পরিবহণ ব্যবস্থাতেও ব্যাপক প্রভাব পড়েছে । চায়না নিউজ সার্ভিস জানিয়েছে, রবিবারের জন্য গুয়াংডং প্রদেশের একাধিক ট্রেন পরিষেবা সম্পূর্ণ বাতিল করা হয়েছে । ঝড়ের গতিবিধির উপর নজর রেখে পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত পরিষেবা চালু না করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে ।
বিমান চলাচলেও বড়সড় ধাক্কা লেগেছে । হংকং আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের তথ্য অনুযায়ী, শনিবার এবং রবিবার মিলিয়ে 150টিরও বেশি উড়ান বাতিল করা হয়েছে । বহু আন্তর্জাতিক এবং অভ্যন্তরীণ বিমান বিলম্বিত হওয়ায় হাজার হাজার যাত্রী চরম ভোগান্তির মুখে পড়েছেন । বেশ কয়েকটি বিমান সংস্থা যাত্রীদের ভ্রমণ স্থগিত রাখার বা দিন বদলের পরামর্শ দিয়েছে ।
টাইফুনের দাপট হংকং শহরেও স্পষ্টভাবে ধরা পড়েছে । শনিবার বিকেলে শহরের একটি বহুতলের বাইরের বিশাল স্ক্যাফোল্ডিং (নির্মাণকাজের মাচা) ভেঙে পড়ে । ঘটনায় বড় দুর্ঘটনার আশঙ্কা তৈরি হলেও, স্থানীয় পুলিশের দাবি, প্রাথমিকভাবে কোনও হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি । তবে ঝোড়ো হাওয়ার কারণে শহরের একাধিক এলাকায় গাছ উপড়ে পড়া এবং ছোটখাটো ক্ষয়ক্ষতির খবর মিলেছে ।
অন্যদিকে, তাইওয়ানের কেন্দ্রীয় আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, নৌলের প্রভাবে দ্বীপের দক্ষিণ ও পূর্বাঞ্চলে ভারী বৃষ্টি হয়েছে । যদিও ঝড়টি তাইওয়ানের মূল ভূখণ্ডে আঘাত না করে দক্ষিণ দিকের সমুদ্রপথ দিয়ে অতিক্রম করেছে এবং ধীরে ধীরে দ্বীপ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে ।
চিনের জাতীয় আবহাওয়া কেন্দ্র জানিয়েছে, গুয়াংডং এবং দক্ষিণ-পূর্ব ফুজিয়ান প্রদেশের বিস্তীর্ণ এলাকায় আগামী কয়েক ঘণ্টাও প্রবল বর্ষণ এবং ঝোড়ো হাওয়া অব্যাহত থাকতে পারে । এর জেরে পাহাড়ি এলাকায় ভূমিধস, শহরাঞ্চলে জল জমা এবং নদীর জলস্তর বৃদ্ধির আশঙ্কাও উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না ।
উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, চলতি মাসেই একের পর এক শক্তিশালী টাইফুনের ধাক্কা সামলাতে হয়েছে চিনকে । 11 জুলাই টাইফুন 'বাভি' পূর্ব চিনে আছড়ে পড়ে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি করে ৷ সে সময় 20 লক্ষেরও বেশি মানুষকে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেওয়া হয়েছিল । তার আগে 3 জুলাই টাইফুন 'মাইসাক' দক্ষিণ চিনে তাণ্ডব চালায় । সেই ক্ষত এখনও পুরোপুরি না শুকোতেই নৌলের আঘাতে ফের নতুন করে আতঙ্ক ছড়িয়েছে উপকূলবর্তী অঞ্চলে ।
আবহাওয়াবিদদের একাংশের মতে, সমুদ্রপৃষ্ঠের তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরে শক্তিশালী ঘূর্ণিঝড়ের সংখ্যা ও তীব্রতা বাড়ছে । ফলে ভবিষ্যতে এই ধরনের ঘটনা আরও ঘন ঘন দেখা যেতে পারে । সেই আশঙ্কার মধ্যেই আপাতত টাইফুন নৌলের গতিপথ এবং তার সম্ভাব্য প্রভাবের উপর কড়া নজর রাখছে চিনের দুর্যোগ মোকাবিলা বাহিনী ।