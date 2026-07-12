টাইফুন 'বাভি'র তাণ্ডবে বিপর্যস্ত চিন, তাইওয়ান-জাপানেও ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি

টাইফুন 'বাভি'র তাণ্ডবে বিপর্যস্ত চিন, তাইওয়ান-জাপানেও ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি
পূর্ব চিনের উপকূলীয় প্রদেশ ঝেজিয়াংয়ের ইউহুয়ানে আছড়ে পড়ে টাইফুন বাভি ৷ শক্তিশালী ঘূর্ণিঝড়ের কারণে ঝোড়ো হাওয়া, প্রবল বৃষ্টিপাতের জেরে বিপর্যস্ত চিন-সহ তাইওয়ান ও জাপান ৷
Published : July 12, 2026 at 2:41 PM IST
বেজিং, 12 জুলাই: তাইওয়ানের উত্তরাঞ্চল এবং জাপানের দক্ষিণ-পশ্চিমের দ্বীপপুঞ্জগুলিতে আঘাত হানে শক্তিশালী টাইফুন বাভি ৷ রবিবার পূর্ব চিনে আঘাত হানে বাভি ৷ টাইফুনের প্রকোপে পড়া এলাকাগুলিতে প্রবল ঝড়-বৃষ্টির কারণে গাছপালা উপড়ে গিয়েছে এবং হাজার হাজার পরিবার বিদ্যুৎহীন হয়ে পড়েছে। ইতিমধ্যেই 20 লক্ষ মানুষকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে ৷
প্রসঙ্গত, গত সপ্তাহে দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া দক্ষিণ এবং মধ্য চিনে ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়েছে ৷ প্রাকৃতিক কোপে মৃত্যু হয়েছে অন্তত 39 জনের ৷ ক'য়েকশো গাছ ভেঙে পড়ে রাস্তায় রাস্তায় ৷ বিদ্যুতের তার থেকে ইলেকট্রিক পোল উপচে পড়ে ৷ বেড়ে যায় নদীর জলস্তর ৷ সংবাদসংস্থা এপি সূত্রে খবর, এই পরিস্থিতিতে চিনে অন্তত 9 লক্ষেরও বেশি মানুষ তাঁদের ঘরবাড়ি ছেড়ে নিরাপদ আশ্রয়ে চলে গিয়েছেন।
প্রথম শনিবার রাত 11টা 20 মিনিট (স্থানীয় সময়) নাগাদ ঝেজিয়াং প্রদেশে টাইফুন বাভির ল্যান্ডফল হয় ৷ সেইসময় ঝড়ের গতিবেগ ছিল প্রতি ঘণ্টায় 144 কিলোমিটার (90 মাইল) ৷ চিনের সরকারি সংবাদ মাধ্যমের তরফে একটি সিসিটিভি ফুটেজ প্রকাশ করা হয়েছে ৷ তাতে জানা যায় বাভি ইউহুয়ান শহরে প্রথমে আঘাত করেছে ৷
চিনের আবহাওয়া দফতরের তরফে জানানো হয়েছে, রবিবার ভোর পাঁচটার দিকে বাভি কিছুটা দুর্বল হয়েছে ৷ এখনও অবিরাম ঝড় হয়ে চলেছে ৷ হাওয়ার গতিবেগও রয়েছে মারাত্মক ৷ চিন প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, দেশের উত্তরে প্রবল বৃষ্টিপাতের কারণে এক লাখেরও বেশি মানুষকে তাঁদের ঘরবাড়ি থেকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে।
এদিকে, উত্তর তাইওয়ানের রাস্তাঘাটগুলি প্রায় জনশূন্য। প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে ক'য়েকদিন আগে থেকেই বিভিন্ন স্কুল, কলেজ সরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে পরিবহণ ব্যবস্থা বিভিন্ন কার্যক্রম দফতর বন্ধ রাখা হয়েছে ৷ ঝড়ের কারণে তাইওয়ানে 14 হাজারেরও বেশি মানুষকে তাঁদের ঘরবাড়ি থেকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে, শত শত ফ্লাইট বাতিল করা হয়েছে এবং এক লাখের বেশি পরিবার বিদ্যুৎহীন হয়ে পড়েছে।
এদিকে, টাইফুন বাভি জাপানের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় দ্বীপপুঞ্জগুলোতে আঘাত হানার ফলে ওকিনাওয়া জুড়ে 18 হাজারের বেশি বাড়িঘর বিদ্যুৎহীন হয়ে পড়েছে। এরমধ্যে মিয়াকো অঞ্চল সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। জাপানি এয়ারলাইন্সগুলি বেশকিছু ফ্লাইট বাতিল করেছে।
চিনের গণমাধ্যম সংস্থা থেকে জানা গিয়েছে, ফুজিয়ানে 1 লাখ 30 হাজারেরও বেশি মানুষ এবং সাংহাইয়ের উপকূলীয় ও ঝুঁকিপূর্ণ এলাকাগুলি থেকে প্রায় 34 হাজার মানুষ ঘরবাড়ি ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছেন। ফিলিপাইনে বাভির প্রভাবে সৃষ্ট ভারী বর্ষণের ফলে সৃষ্ট ভূমিধস এবং অন্যান্য দুর্ঘটনায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে 18 জনে দাঁড়িয়েছে। নিহতদের বেশিরভাগই দক্ষিণাঞ্চলীয় দ্বীপ মিন্দানাওয়ের বাসিন্দা।