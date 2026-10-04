দেশ ছাড়ার নির্দেশ উপেক্ষা ! দুই ইরানি কূটনীতিককে 'ঘাড়ধাক্কা' আমেরিকার
Iranian Diplomats in US: ইরানের ওই দুই কূটনীতিককে কয়েকদিন আগেই আমেরিকা ছেড়ে চলে যেতে বলা হয়েছিল ৷ কিন্তু তাঁরা নিউইয়র্কেই থেকে যান বলে অভিযোগ ।
By ANI
Published : October 4, 2026 at 12:17 PM IST
ওয়াশিংটন, 4 অক্টোবর: একদিকে যখন হরমুজ প্রণালীকে কেন্দ্র করে পশ্চিম এশিয়ায় বিশেষ করে ওয়াশিংটন ও তেহরানের মধ্যে উত্তেজনা বেড়েই চলেছে ৷ ঠিক তখনই নিউইয়র্কে রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ সভায় যোগ দিতে যাওয়া ইরানি প্রতিনিধি দলের দু'জন সদস্যকে আমেরিকা থেকে বের করে দেওয়া হয়েছে । এমনটাই তথ্যই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এক কর্মকর্তাকে উদ্ধৃত করে 'অ্যাক্সিওস' তাদের প্রতিবেদনে জানিয়েছে ৷
অভিযোগ, আমেরিকা ছাড়ার বিষয়ে দেশের পররাষ্ট্র দফতরের নির্দেশ মানেননি ওই দুই ইরানি কূটনীতিক ৷ যার ফলে শনিবার তাঁদের এই পদক্ষেপের মুখে পড়তে হয় । অ্যাক্সিওস-এর তথ্য অনুযায়ী, ইরানের ওই দুই কূটনীতিককে কয়েকদিন আগেই আমেরিকা ছেড়ে চলে যেতে বলা হয়েছিল ৷ কিন্তু তাঁরা নিউইয়র্কেই থেকে যান । এর পরিপ্রেক্ষিতে মার্কিন প্রশাসন তাঁদের অবিলম্বে চলে যাওয়ার জন্য নতুন করে নির্দেশ দেয় ।
ওই মার্কিন কর্মকর্তা অ্যাক্সিওসকে বলেন, "মার্কিন বিদেশ সচিব মার্কো রুবিও এ বিষয়ে কঠোর অবস্থান নিয়েছেন । রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ সভার অধিবেশন শেষ হওয়ার অনেক পরেও ইরানি প্রতিনিধি দলের আরও দুই সদস্যকে নিউইয়র্কে থাকতে দেখা যায় । এখন তাঁদের দেশ থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে ।"
ওই কর্মকর্তার মতে, সোমবার যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দফতর রাষ্ট্রসংঘে নিযুক্ত ইরানি মিশনকে নির্দেশ দেয় যেন তাদের পুরো প্রতিনিধিদল অবিলম্বে আমেরিকা ত্যাগ করে । তবে, এই নির্দেশ সত্ত্বেও প্রতিনিধিদলের দু'জন সদস্য নিউইয়র্কে থেকে যান । ওই কর্মকর্তা জানান, শুক্রবার রাষ্ট্রসংঘে ইরানি মিশনকে জানানো হয়, দেশ ছাড়ার নির্দেশ পাওয়া সত্ত্বেও ওই দুই কূটনীতিক যে শহরেই রয়েছেন, সে বিষয়ে মার্কিন কর্তৃপক্ষ অবগত ছিল ।
'অ্যাক্সিওস'-এর প্রতিবেদন অনুযায়ী, ইরানকে আবারও বলা হয় ওই দুই কূটনীতিকের অবিলম্বে চলে যেতে হবে । মার্কিন কর্মকর্তার তথ্যমতে, ইরানি কূটনীতিকদের একজন শুক্রবার রাতে এবং দ্বিতীয়জন শনিবার সকালে নিউইয়র্ক ছাড়েন । আমেরিকা ও ইরানের মধ্যে এখন উত্তেজনা তুঙ্গে ৷ যুদ্ধ অবসানের কূটনৈতিক প্রচেষ্টা ব্যর্থ হচ্ছে এবং নতুন করে সংঘাতের আশঙ্কা বাড়ছে ৷ ঠিক এই পরিস্থিতিতে আমেরিকা এই কড়া পদক্ষেপ নেওয়া হল । ওয়াশিংটন ও তেহরানের মধ্যে টানাপোড়েনের সর্বশেষ নিদর্শন এই ঘটনা ৷
মার্কিন প্রশাসন এমন দু'জন ইরানি কূটনীতিকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিয়েছে, যাঁরা দেশ ছাড়ার নির্দেশ অমান্য করেছিলেন । মার্কিন কর্মকর্তা জানিয়েছেন, স্টেট ডিপার্টমেন্টের প্রাথমিক নির্দেশ সত্ত্বেও ওই দুই কূটনীতিক নিউইয়র্কে না ছাড়ায় তাঁদের অবিলম্বে দেশ থেকে চলে যাওয়ার বিষয়টি পুনরায় জানানো হয় ।