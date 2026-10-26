আমেরিকায় মিড-টার্ম নির্বাচনে চর্চায় 2 ভারতীয় বংশোদ্ভূত প্রার্থী

আমেরিকায় মিড-টার্ম নির্বাচনে চর্চায় 2 ভারতীয় বংশোদ্ভূত প্রার্থী
Mid Term Elections: আগামী 3 নভেম্বরের মার্কিন কংগ্রেসে প্রতিদ্বন্দ্বিতার দৌড়ে অ্যারিজোনা এবং ফ্লোরিডা থেকে লড়ছেন অমিশ শাহ এবং পিয়া ডান্ডিয়া ৷
By PTI
Published : October 26, 2026 at 1:41 PM IST
ওয়াশিংটন, 26 অক্টোবর: ক্রমশ দিন এগিয়ে আসছে আমেরিকার মিড-টার্ম নির্বাচনের ৷ তার আগে ভোট-পূর্ববর্তী সমীক্ষায় উঠে এল ভারতীয় বংশোদ্ভূত দুই মার্কিন প্রার্থীর নাম ৷ মার্কিন কংগ্রেসে প্রতিদ্বন্দ্বিতার দৌড়ে অ্যারিজোনা এবং ফ্লোরিডা থেকে দাঁড়াচ্ছেন যথাক্রমে, অমিশ শাহ এবং পিয়া ডান্ডিয়া ৷ এবারের মিড-টার্ম নির্বাচনে প্রার্থী হিসেবে চর্চা চলছে তাঁদের নিয়েই ৷
48 বছর বয়সি অমিশ শাহ পেশায় চিকিৎসক ৷ তিনি অ্যারিজোনার প্রাক্তন প্রতিনিধিও বটে ৷ রিপাবলিকান প্রার্থী, প্রাক্তন ন্যাশনাল ফুটবল লিগ (NFL) কিকার জে ফিলির (যিনি আগেই প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সমর্থন পেয়েছেন) বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে অ্যারিজোনার ফার্স্ট ডিস্ট্রিক্ট থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন শাহ ৷
আর 39 বছর বয়সি হাইস্কুলের প্রাক্তন প্রিন্সিপাল ডান্ডিয়া, দক্ষিণ ফ্লোরিডার নবগঠিত 22nd ডিস্ট্রিক্ট থেকে রিপাবলিকান পার্টির কেসি আসকারের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নেমেছেন ।
আগামী 3 নভেম্বরের মিড-টার্ম নির্বাচনে মার্কিন কংগ্রেসে ডেমোক্র্যাটদের প্রভাব বাড়ানোর ক্ষেত্রে শাহ ও ডান্ডিয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দু'টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন । অ্যারিজোনা ও ফ্লোরিডায় ইতিমধ্যেই আগাম ভোট নেওয়া শুরু হয়েছে ।
এবারের নির্বাচনে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের রিপাবলিকান পার্টি বিরোধী দল ডেমোক্র্যাটিক পার্টির বিরুদ্ধে কঠিন পরীক্ষার মুখোমুখি ।
একটি নির্বাচনী সমীক্ষায় অবশ্য দাবি করা হচ্ছে রিপাবলিকানদের শক্ত ঘাঁটি, অ্যারিজোনার ফার্স্ট ডিস্ট্রিক্ট থেকে শাহের লড়াই ডেমোক্র্যাটদের জন্য কিছুটা ঝুঁকিপূর্ণ । ফ্লোরিডার নবগঠিত 22nd ডিস্ট্রিক্ট থেকে ডান্ডিয়ার প্রতিদ্বন্দ্বিতাও যে কোনও দিকে মোড় নিতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে ওই সমীক্ষায় ৷
আর একটি সমীক্ষায় বলা হচ্ছে, অ্যারিজোনায় ফিলি-র বিরুদ্ধে শাহের জয়ের সম্ভাবনা 80 শতাংশ । ফ্লোরিডায় ডান্ডিয়ার জয়ের সম্ভাবনা 60 শতাংশ বলছে তারা।
সমাজমাধ্যম এক্স-এ (X) এক পোস্টে শাহ লিখেছেন, "জে ফিলি আপনাদের বোঝাতে চাইছেন যে তিনি নিজের সিদ্ধান্তে চলেন । এদিকে, ট্রাম্প এবং তাঁর সহযোগীরা তাঁদের এই গল্ফ-বন্ধুকে নির্বাচিত করতে লাখ লাখ ডলার খরচ করছেন । তাঁরা জানেন, ফিলি কার পক্ষে। আমি আপনাদের জীবনযাত্রার খরচ কমাতে এবং স্বাস্থ্য সুরক্ষা দেওয়ার লড়াই করছি। আমার আনুগত্য আপনাদের প্রতিই ।"
অ্যারিজোনা হাউস অব রিপ্রেজেন্টেটিভস-এর টানা 3 বারের সদস্য শাহ এবং তিনি 2024 সালের মার্কিন কংগ্রেস নির্বাচনে রিপাবলিকান প্রার্থী ডেভিড শোয়াইকার্টের কাছে 3.8 শতাংশের ব্যবধানে হেরেছিলেন ।
ডান্ডিয়া মূলত শিক্ষা এবং সাশ্রয়ী জীবনযাত্রার পক্ষে প্রচার চালাচ্ছেন । প্রচারের সময় প্রায়শই ডান্ডিয়া বলছেন, "আমার মনে হয় ওয়াশিংটন ডিসি-তে আমাদের এখন একজন হাই স্কুল প্রিন্সিপালের উদ্দীপনা ও শক্তির প্রয়োজন রয়েছে!"
তাঁর প্রচার ওয়েবসাইট অনুযায়ী, ডান্ডিয়া প্রথম প্রজন্মের সেই মার্কিন নাগরিক, যিনি হাই স্কুল প্রিন্সিপাল, নীতিবিষয়ক নেতা এবং প্রযুক্তি উদ্ভাবক হিসেবে সমাজকে শক্তিশালী করতে নিজের কর্মজীবন উৎসর্গ করেছেন ।
ফ্লোরিডার পাম বিচ কাউন্টিতে জন্ম, সেখানেই বড় হয়েছেন ৷ একজন শিক্ষিকা হিসেবেই কর্মজীবন শুরু করেছিলেন এবং পরবর্তীকালে হার্লেমের একটি হাই স্কুলের প্রিন্সিপাল হন ডান্ডিয়া ।
আর্থিকভাবে দুর্বল পড়ুয়াদের অর্থনৈতিক স্বাধীনতার পথ দেখিয়ে তাঁদের জীবনযাত্রার মান পরিবর্তনের লক্ষ্যে তিনি একটি হাইস্কুল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তাঁর তৈরি হাইস্কুলের 86 শতাংশ শিক্ষার্থী নিম্ন-আয়ের পরিবার থেকে এলেও প্রত্যেক গ্র্যাজুয়েটই কলেজে ভর্তির সুযোগ পেয়েছিলেন । তাঁর বিপরীতে দাঁড়ানো রিপাবলিকান উদ্যোক্তা ও প্রাক্তন সামরিক সদস্য আসকার তাঁর ব্যবসার অভিজ্ঞতা এবং সেবামূলক দৃষ্টিভঙ্গির ওপর জোর দিচ্ছেন ।
বিদায়ী হাউসে এখন 6 জন ভারতীয় বংশোদ্ভূত মার্কিন রয়েছেন ৷ তাঁরা হলেন, রো খান্না, রাজা কৃষ্ণমূর্তি, শ্রী থানেদার, সুহাস সুব্রহ্মণ্যম, অ্যামি বেরা এবং প্রমীলা জয়পাল।