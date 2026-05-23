ট্রাম্পের জাতীয় গোয়েন্দা সংস্থার ডিরেক্টর পদ থেকে ইস্তফা তুলসি গাবার্ডের

ট্রাম্পের জাতীয় গোয়েন্দা সংস্থার ডিরেক্টর পদ থেকে ইস্তফা তুলসি গাবার্ডের
ডোনাল্ড ট্রাম্প ক্যাবিনেট থেকে ইস্তফা দিলেন তুলসি গাবার্ড ৷ ‘ডিরেক্টর অফ ন্যাশনাল ইন্টেলিজেন্স’ পদ থেকে সরে দাঁড়ালেন তিনি ৷
Published : May 23, 2026 at 7:17 AM IST
ওয়াশিংটন, 23 মে: মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ‘ডিরেক্টর অফ ন্যাশনাল ইন্টেলিজেন্স’ পদ থেকে সরে দাঁড়ালেন তুলসি গাবার্ড। তিনি জানিয়েছেন, স্বামী ক্যানসারের সঙ্গে লড়াই করছেন ৷ আর এ কারণেই তাঁকে পদ থেকে সরে দাঁড়াতে হচ্ছে ৷ ট্রাম্পের দ্বিতীয় মেয়াদে পদত্যাগ করা চতুর্থ ক্যাবিনেট সদস্য হলেন তিনি ৷
সামাজমাধ্যমে প্রকাশিত নিজের পদত্যাগ পত্রে গাবার্ড উল্লেখ করেছেন, তিনি ট্রাম্পকে জানিয়ে দিয়েছেন আগামী 30 জুন তিনি 18টি গোয়েন্দা সংস্থার কার্যক্রম সমন্বয়ের দায়িত্ব থেকে সরে দাঁড়াবেন ৷ তিনি জানান, সম্প্রতি তাঁর স্বামীর এক বিরল ধরণের হাড়ের ক্যান্সার ধরা পড়েছে এবং আগামী কয়েক সপ্তাহ তাঁকে বড় চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হবে। এই মুহূর্তে, জনসেবা থেকে সরে দাঁড়িয়ে আমাকে স্বামীর পাশে থাকতে হবে এবং এই কঠিন লড়াইয়ে তাঁকে পূর্ণ সমর্থন জোগাতে হবে ৷ এমনটাই পদত্যাগ পত্রে লিখেছেন গাবার্ড।
ট্রাম্পও সোশাল মিডিয়ায় লিখেছেন, "তুলসি অসাধারণ কাজ করেছেন এবং আমরা তাঁর অভাব অনুভব করব।" তিনি আরও জানান, তাঁর প্রধান ডেপুটি অ্যারন লুকাস এখন ভারপ্রাপ্ত ডিরেক্টর অফ ন্যাশনাল ইন্টেলিজেন্স হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন।
গাবার্ড যদিও তাঁর পদত্যাগের কারণ হিসেবে ব্যক্তিগত বিষয় উল্লেখ করেছেন, তবে দীর্ঘদিন ধরে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের সঙ্গে তাঁর মতবিরোধ ইস্তফার অন্যতম কারণ বলে মনে করেছেন রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞরা ৷
সম্প্রতি ইরান ইস্যুতে ট্রাম্পের সঙ্গে মতবিরোধ দেখা দেয় গাবার্ডের ৷ ইরানে সামরিক হামলা নিয়ে প্রেসিডেন্টের সিদ্ধান্তের পর থেকেই গুঞ্জন শোনা যাচ্ছিল, ট্রাম্পের সঙ্গ ত্যাগ করবেন গাবার্ড ৷ প্রেসিডেন্টের ওই সিদ্ধান্তের ফলে তাঁর প্রশাসনের অন্দরেই বিভেদ সৃষ্টি হয়েছিল ৷ গত মার্চে ‘ন্যাশনাল কাউন্টারটেরোরিজম সেন্টার’-এর পরিচালক জো কেন্টও পদত্যাগ করেন ৷ ইস্তফার কারণ ব্যাখ্যা করে তিনি বলেছিলেন, তাঁর বিবেক সায় দেয় না—তাই তিনি এই যুদ্ধকে সমর্থন করতে পারেন না।
গত বছর মার্চে ভারত সফরে এসেছিলেন মার্কিন গোয়েন্দা প্রধান তুলসি গাবার্ড ৷ দিল্লিতে তিনি ভারত-মার্কিন সম্পর্ক নিয়ে বৈঠক করেছিলেন ভারতের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টার অজিত ডোভালের সঙ্গে ৷