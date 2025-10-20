ETV Bharat / international

উত্তর-পশ্চিম পাকিস্তানে টিটিপির হামলা, নিহত অন্তত 5 পাক সেনা

খাইবার পাখতুনখোয়া প্রদেশের ডেরা ইসমাইল খান জেলার কোট লালুর কাছে নিষিদ্ধ তেহরিক-ই-তালেবান পাকিস্তান-এর যোদ্ধারা পাক সেনার উপর হামলা চালায়৷

TTP Attack In Pakistan
পাকিস্তানের আধাসেনার উপর তেহরিক-ই-তালেবান পাকিস্তানের হামলা (ফাইল ছবি: এএফপি)
author img

By PTI

Published : October 20, 2025 at 6:05 PM IST

পেশোয়ার, 20 অক্টোবর: সোমবার উত্তর-পশ্চিম পাকিস্তানে খাইবার পাখতুনখোয়ার রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন একটি গ্যাস কোম্পানির টিমের পাহারায় থাকা নিরাপত্তা কর্মীদের উপর তালিবান যোদ্ধারা গুলি চালালে কমপক্ষে পাঁচজন আধাসামরিক সেনা নিহত এবং প্রায় এক ডজন সেনা আহত হয়েছে। এমনটাই জানিয়েছে স্থানীয় পুলিশ৷

পুলিশ জানিয়েছে, খাইবার পাখতুনখোয়া প্রদেশের ডেরা ইসমাইল খান জেলার কোট লালুর কাছে নিষিদ্ধ তেহরিক-ই-তালেবান পাকিস্তান (TTP)-এর যোদ্ধারা সুই নর্দার্ন গ্যাস পাইপলাইন (SNGPL) কোম্পানির পাহারারত সেনাদের উপর গুলি চালায়। পুলিশ জানিয়েছে, নিরাপত্তা বাহিনীর পাল্টা গুলিতে কমপক্ষে আট তেহরিক-ই-তালেবান পাকিস্তান জঙ্গি নিহত হয়েছে।

স্থানীয় পুলিশ কর্তারা জানিয়েছেন, খাইবার পাখতুনখোয়ার জনগণকে জ্বালানি, কর্মসংস্থান এবং প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা দেওয়ার লক্ষ্যে তৈরি গ্যাস পাইপলাইন প্রকল্পকে লক্ষ্যবস্তু করার পরিকল্পনা করছিল জঙ্গি গোষ্ঠীটি। আহত নিরাপত্তা কর্মীদের চিকিৎসার জন্য ডেরা ইসমাইল খানের সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে (সিএমএইচ) স্থানান্তর করা হয়েছে। এই এলাকার নিরাপত্তা আরও জোরদার করা হয়েছে ৷

পাকিস্তান এবং আফগান তালেবানদের মধ্যে কয়েকদিন ধরে চলা লড়াইয়ের পর, শনিবার রাতে উভয় পক্ষই যুদ্ধবিরতিতে সম্মত হয়েছে। কাতার ও তুরস্কের মধ্যস্থতায় কাতারের রাজধানী দোহায় শান্তি আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আফগান তালেবান প্রতিরক্ষামন্ত্রী মোল্লা মোহাম্মদ ইয়াকুব মুজাহিদ বলেছেন যে দোহায় অনুষ্ঠিত বৈঠকে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার এবং উভয় পক্ষের জনগণের মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগ ও বাণিজ্য স্বাভাবিক করার প্রয়োজনীয়তা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। তবে এরই মধ্যে উত্তর-পশ্চিম পাকিস্তানে খাইবার পাখতুনখোয়ায় তেহরিক-ই-তালেবান পাকিস্তান (TTP)-এর হামলা এই যুদ্ধবিরতি প্রক্রিয়াকে ভেস্তে দিতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে ৷

এর আগে, 11 ও 12 অক্টোবর রাতে পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের সীমান্তে পাকিস্তান ও তালিবানদের মধ্যে একটি বড় সংঘর্ষের খবর পাওয়া যায়। পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের সীমান্তে গত বেশ কয়েকদিন ধরে চলা সংঘর্ষে প্রায় 50-60 জন নিহত হওয়ার খবর পাওয়া গিয়েছে ৷ এই সংঘর্ষে আহত হয়েছেন শতাধিত মানুষ ৷ পাকিস্তান আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে এয়ার স্ট্রাইকও শুরু করেছে। গত বুধবার পাকিস্তানি বায়ুসেনার যুদ্ধবিমান আফগানিস্তানের স্পিন বোলদাক এলাকায় বিমান হামলা চালিয়েছে। অন্তত তিনটি আফগান-তালিবান ফাঁড়িতে আঘাত করেছে পাক বায়ুসেনার যুদ্ধবিমান। ওই হামলায় বেশ কয়েকজনের হতাহতের খবর পাওয়া যায়। সব মিলিয়ে পাক-আফগান সীমান্ত বেশ অশান্ত ৷ এই পরিস্থিতিতে কাতার ও তুরস্কের মধ্যস্থতায় চলছে শান্তি স্থাপনের চেষ্টা ৷ এরই মধ্যে খাইবার পাখতুনখোয়ায় পাক সেনার উপর তেহরিক-ই-তালেবান পাকিস্তান (TTP)-এর হামলা নতুন করে দু'দেশের মধ্যে উত্তেজনা বাড়িয়ে দিতে পারে বলে আশঙ্কা সংশ্লিষ্ট মহলের ৷

  1. পাক-আফগানিস্তান সীমান্তে তীব্র সংঘর্ষ, তালিবানি চাপে যুদ্ধবিরতি ঘোষণা পাকিস্তানের
  2. পাকিস্তানের আধাসেনার প্রধান কার্যালয়ে তালিবানি হামলা, মৃত 6 জওয়ান

TTP ATTACK
5 PAKISTAN SOLDIERS KILLED
TTP ATTACK IN PAKISTAN

