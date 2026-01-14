ETV Bharat / international

বিক্ষোভকারীদের ফাঁসি হলে ইরানকে চরম শাস্তি পেতে হবে, হুঁশিয়ারি ট্রাম্পের

বিক্ষোভকারীদের উপর ইরান প্রশাসনের দমন-পীড়নের বিরুদ্ধে বিশ্বব্যাপী ক্ষোভ বাড়ছে ৷ ইতিমধ্যেই কয়েক হাজার মানুষের মৃত্যু হয়েছে বলেও দাবি আমেরিকার।

TRUMP ON IRAN PROTESTS
ইরানে শাসক বিরোধী বিক্ষোভ (এএফপি)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : January 14, 2026 at 2:21 PM IST

ওয়াশিংটন, 14 জানুয়ারি: ইরানে কোনও বিক্ষোকারীকে ফাঁসি দেওয়া হলে কড়া পদক্ষেপ নেবে আমেরিকা ৷ মঙ্গলবার এই মর্মে ইরানকে সতর্ক করলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ৷ তাঁর সাফ বক্তব্য, ইরানের সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা আয়াতুল্লাহ আলী খামেনির বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখানোর জেরে গ্রেফতার হওয়া ব্যক্তিদের ফাঁসি দেওয়ার পরিকল্পনা যদি ইরান করে, তবে আমেরিকা অত্যন্ত কঠোর ব্যবস্থা নেবে। বিক্ষোভকারীদের উপর ইরান প্রশাসনের দমন-পীড়নের বিরুদ্ধে বিশ্বব্যাপী ক্ষোভ বাড়ছে ৷ ইতিমধ্যেই কয়েক হাজার মানুষের মৃত্যু হয়েছে বলেও দাবি আমেরিকার।

গত বৃহস্পতিবার থেকে ইরানে চলছে শাসক-বিরোধী গণবিক্ষোভ ৷ 1979 সালের বিপ্লবের মধ্য দিয়ে ক্ষমতায় আসার পর দেশের নেতৃত্বের বিরুদ্ধে ফের বিক্ষোভ শুরু হয়েছে ৷ এই মুহূর্তে ইরানের কাছে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জগুলির মধ্যে এই গণ অভ্যুত্থান অন্যতম ৷ তবে ইরান সরকার দাবি করছে, তারা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এনেছেন । কিন্তু পাঁচ দিনেরও বেশি সময় ধরে ইরানে বিক্ষোভ চলছে । এই সময়ে সরকার বিক্ষোভকারীদের গুলি করে খুন করার পাশাপাশি ইন্টারনেট বন্ধ রেখে দমন-পীড়নের মাত্রা ঢাকতে চাইছে ৷

ট্রাম্প আগেই ইরানে বিক্ষোভকারীদের উদ্দেশে জানিয়েছিলেন, সাহায্য করতে তিনি প্রস্তুত ৷ এরপর তিনি জানান, ইরানে বিক্ষোভকারীদের ফাঁসি দেওয়া হলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কঠোর ব্যবস্থা নেবে ৷ তেহরানের আইনজ্ঞরা ইতিমধ্যেই জানিয়েছেন, সাম্প্রতিক বিক্ষোভের জেরে গ্রেফতার হওয়া কিছু সন্দেহভাজনের বিরুদ্ধে 'মোহরেবেহ' অর্থাৎ ঈশ্বরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করার মামলা করবে ইরানি প্রশাসন।

ট্রাম্প বলেন, "তারা যদি এমন কাজ করে তবে আমরা খুব কঠোর ব্যবস্থা নেব ৷" এর আগেও অবশ্য ট্রাম্প একাধিকবার ইরানের বিরুদ্ধে সামরিক পদক্ষেপের হুমকি দিয়েছেন। এদিন তিনি বলেন, "তারা হাজার হাজার মানুষকে হত্যা করেছে ৷ এখন ফাঁসির কথা বলছে । আমরা দেখব তারা কীভাবে এই কাজ করতে পারে ৷"

এক ভিডিয়োতে দেখা গিয়েছে, ইরানের রাজধানীর ঠিক দক্ষিণে কাহরিজাক মর্গে মদেহগুলি সার দিয়ে রাখা রয়েছে ৷ কালো কাপড়ে মোড়ানো রয়েছে দেহগুলি ৷ সেখানেই নিজের প্রিয়জনদের খুঁজছেন বিচলিত আত্মীয়স্বজনরা। মঙ্গলবার আন্তর্জাতিক ফোন সংযোগ অবশ্য ফের চালু করা হয় ইরানে ৷ দিনের শুরুতে ডেট্রয়েট ইকোনমিক ক্লাবে বক্তৃতা দেওয়ার সময় মার্কিন প্রেসিডেন্ট জানান, কূটনৈতিক যোগাযোগ বন্ধ করার সিদ্ধান্ত ইরানে বিক্ষোভকারীদের বিরুদ্ধে হিংসার সঙ্গেই সম্পর্কিত । তাঁর কথায়, "বিক্ষোভকারীদের অর্থহীন হত্যা বন্ধ না-হওয়া পর্যন্ত আমি ইরানি আধিকারিকদের সঙ্গে কোনও বৈঠক করব না ৷"

ট্রাম্প ট্রুথ সোশাল প্ল্যাটফর্মে ইরানিদের বিক্ষোভ চালিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানিয়ে লিখেছেন, "বিক্ষোভকারীদের হত্যা বন্ধ না-হওয়া পর্যন্ত আমি ইরানি কর্তাদের সঙ্গে সব বৈঠক বাতিল করেছি । সাহায্য করা হবে বিক্ষোভকারীদের ।" যদিও ট্রাম্প কোন বৈঠকের কথা বলছেন বা সাহায্যের ধরণ কী হবে তা খোলসা করেননি । বিক্ষোভকারীদের উদ্দেশে তাঁর বার্তা, "সম্ভব হলে আপনারা সব প্রতিষ্ঠানগুলি দখল করুন ৷ খুনি এবং নির্যাতনকারীদের নামের তালিকা তৈরি করুন ৷"

ইরানে মৃত্যুর বিভিন্ন রিপোর্টের বিষয়ে ট্রাম্প বলেন, "আমি পাঁচটি ভিন্ন সংখ্যা শুনতে পাচ্ছি । এই হিংসার জন্য যারা দায়ী তাদের এর পরিণতি ভোগ করতে হবে ৷" ইউরোপীয় দেশগুলিও এই দমন-পীড়নের উপর তাদের ক্ষোভপ্রকাশ করেছে ৷ ফ্রান্স, জার্মানি এবং ব্রিটেনের মতো ইউরোপীয় ইউনিয়নও তাদের ইরানি রাষ্ট্রদূতদের তলব করেছে । ইউরোপীয় ইউনিয়নের প্রধান উরসুলা ভন ডের লেইন বলেন, "ইরানে হতাহতের সংখ্যা যেভাবে বাড়ছে, তা অত্যন্ত ভয়াবহ ৷" নরওয়ে-ভিত্তিক এনজিও ইরান হিউম্যান রাইটস (আইএইচআর) বিক্ষোভের সময় 734 জনের মৃত্যু হয়েছে বলে নিশ্চিত করেছে ৷ এর মধ্যে নয় জন নাবালকও রয়েছে বলে দাবি ৷ তবে তারা এও জানিয়েছে, মৃতের সংখ্যা সম্ভবত আরও অনেক বেশি।

এদিকে, রাষ্ট্রসংঘে ইরানের রাষ্ট্রদূত আমির সইদ ইরাভানি রাষ্ট্রসংঘের মহাসচিব এবং নিরাপত্তা পরিষদকে হিংসা উস্কে দেওয়া এবং তাদের দেশের বিরুদ্ধে বল প্রয়োগের হুমকি দেওয়ার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিন্দা করতে বলেছেন । একই সময়ে, ইরানের রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যম জানিয়েছে যে, নিরাপত্তা বাহিনীর কয়েক ডজন সদস্যের মৃত্যু হয়েছে ৷ তাদের শেষকৃত্য কার্যত বিশাল সমাবেশে পরিণত হয়েছে । নিহতদের জন্য সরকার তিন দিনের জাতীয় শোকও ঘোষণা করেছে ।

