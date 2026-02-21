ETV Bharat / international

ইরানে 'সীমিত সামরিক হামলা'র হুমকি ট্রাম্পের; যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত তেহরানও

ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছেন যে, তিনি ইরানে সীমিত সামরিক হামলার কথা বিবেচনা করছেন। ইরানের বিদেশমন্ত্রী জানিয়েছেন, যুদ্ধের জন্য তারা যতটা প্রস্তুত, আলোচনার জন্যও ততটাই প্রস্তুত ৷

Donald Trump
ইরানে 'সীমিত সামরিক হামলা'র হুমকি ট্রাম্পের (ছবি: এপি)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : February 21, 2026 at 5:57 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ওয়াশিংটন, 21 ফেব্রুয়ারি: মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প জানিয়েছেন যে, তিনি ইরানে সীমিত সামরিক আক্রমণের কথা বিবেচনা করছেন। এর লক্ষ্য হল তেহরানের উপর চাপ তৈরি করে তার পারমাণবিক কর্মসূচি বন্ধ করার জন্য একটি চুক্তিতে সম্মত হওয়া। একজন সাংবাদিকের প্রশ্নের জবাবে ট্রাম্প এই কথা বলেন। আলোচনার সময় আমেরিকা সীমিত সামরিক পদক্ষেপ নিতে পারে কিনা জানতে চাইলে মার্কিন প্রেসিডেন্ট বলেন, "আমি এটি বিবেচনা করে দেখছি।"

এদিকে, ইরানের বিদেশমন্ত্রী আব্বাস আরাঘচি আশা প্রকাশ করেছেন যে, আগামী কয়েক দিনের মধ্যে আমেরিকার সঙ্গে একটি প্রস্তাবিত চুক্তি প্রস্তুত হয়ে যাবে। তাঁর কথায়, যুদ্ধের জন্য ইরান যতটা প্রস্তুত, আলোচনার জন্যও ততটাই প্রস্তুত ৷

শুক্রবার ট্রাম্পের বিবৃতি দেওয়ার কয়েক ঘণ্টা আগে, বিদেশমন্ত্রী আরাঘচি একটি টিভি সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন যে, তাঁর দেশ আগামী দুই থেকে তিন দিনের মধ্যে একটি খসড়া চুক্তি চূড়ান্ত করার পরিকল্পনা করছে, যা ওয়াশিংটনে পাঠানো হবে। অ্যাসোসিয়েটেড প্রেসের প্রতিবেদন অনুযায়ী আরাঘচি বলেন, "আমি মনে করি না এতে বেশি সময় লাগবে। হয়তো এক সপ্তাহ বা তারও বেশি সময়ের মধ্যে, আমরা চুক্তির বাস্তব গুরুতর আলোচনা শুরু করতে পারি এবং একটি সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারি ৷"

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং তার ইউরোপীয় মিত্রদের সন্দেহ, ইরান পারমাণবিক অস্ত্র তৈরির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। তেহরান ধারাবাহিকভাবে এই অভিযোগ অস্বীকার করে আসছে। মার্কিন এবং ইরানি কর্মকর্তারা তেহরানের পারমাণবিক কর্মসূচি নিয়ে সুইজারল্যান্ডের জেনেভায় বৈঠক করেছেন এবং বলেছেন যে আলোচনায় অগ্রগতি হয়েছে। ইরান এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র উভয়ই ইঙ্গিত দিয়েছে যে, আলোচনা ব্যর্থ হলে তারা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত।

যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত ইরান

শুক্রবার আরাঘচি বলেন, "আমরা কূটনীতির জন্য প্রস্তুত, এবং যুদ্ধের জন্য আমরা যতটা প্রস্তুত, আলোচনার জন্যও ততটাই প্রস্তুত।" ইতিমধ্যে, মার্কিন সামরিক বাহিনী মধ্যপ্রাচ্যে ইরানের চারপাশে তার উপস্থিতি বৃদ্ধি করছে। আমেরিকা বিশ্বের বৃহত্তম যুদ্ধজাহাজ, ইউএসএস জেরাল্ড আর ফোর্ডকে এই অঞ্চলে পাঠিয়েছে। শুক্রবার সামুদ্রিক আলোকচিত্রীদের পোস্ট করা ছবিতে দেখা গিয়েছে যে এটি ভূমধ্যসাগরে প্রবেশ করছে।

স্যাটেলাইট চিত্রগুলি থেকে পাওয়া ইঙ্গিত অনুযায়ী, ইরানও তার প্রস্তুতি জোরদার করেছে। ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ খামেইনি একটি সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে হুমকি দিয়েছেন। আন্তর্জাতিক সঙ্কট গ্রুপের ইরান বিশেষজ্ঞ আলি ভায়েজের মতে, ইরান যে কোনও গতিশীল পদক্ষেপকে তার অস্তিত্বের জন্য হুমকি হিসেবে বিবেচনা করবে।

  1. ইরানে ফের হামলার ইঙ্গিত ট্রাম্পের, চুক্তি করতে বলল হোয়াইট হাউস
  2. যুদ্ধের আশঙ্কা ! মার্কিন নাগরিকদের দ্রুত ইরান ছাড়তে বলল ট্রাম্প প্রশাসন

TAGGED:

TRUMP
TRUMP THREATS TO IRAN
TRUMP US STRIKE ON IRAN
TRUMP WARNS IRAN

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.