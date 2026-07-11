ইরান তাঁকে হত্যা করলে হাজার হাজার ক্ষেপণাস্ত্রের হামলা হবে, চরম হুঁশিয়ারি ট্রাম্পের

ইরান তাঁকে হত্যা করলে হাজার হাজার ক্ষেপণাস্ত্রের হামলা হবে, চরম হুঁশিয়ারি ট্রাম্পের
ইরানকে লক্ষ্য করে বেশ কয়েক দিন ধরে মার্কিন বিমান হামলা এবং তার জবাবে মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশের উপর ইরানের পাল্টা হামলার ঘটনা ঘটেছে।
Published : July 11, 2026 at 2:24 PM IST
ওয়াশিংটন/ তেহরান, 11 জুলাই: ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ আলি খামেনেইয়ের শেষকৃত্য অনুষ্ঠানে ট্রাম্পকে হত্যার প্রকাশ্য ঘোষণা করেছে তেহরান ৷ এরপর শনিবার পাল্টা ইরানকে হুমকি দিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। এর জেরে মধ্যপ্রাচ্যজুড়ে চলতে থাকা উত্তেজনাকে কার্যত আরও কিছুটা উস্কে দিল দুই শিবিরের হুমকি-পাল্টা হুমকি ৷ বিশেষ করে যুদ্ধ অবসানের ক্ষেত্রে অন্তর্বর্তীকালীন চুক্তিও এর জেরে ভেঙে পড়ার উপক্রম হয়েছে।
ট্রাম্প ‘ট্রুথ সোশ্যাল’ প্ল্যাটফর্মে জানিয়েছেন, ইরান যেন প্রকাশ্যে ঘোষণা দেয় যে, হরমুজ প্রণালী উন্মুক্ত রয়েছে ৷ একই সঙ্গে, এই গুরুত্বপূর্ণ জলপথ দিয়ে চলাচলকারী জাহাজগুলির উপর আর কোনও হামলা চালানো হবে না ৷ তবে তেহরান এখন পর্যন্ত এমন কোনও ঘোষণা করেনি; বরং তারা জোর দিয়ে জানিয়েছে, এই রুটটি তাদের নিয়ন্ত্রণেই থাকবে ৷ এর মধ্য দিয়ে চলাচলকারী জাহাজগুলির কাছ থেকে তারা শুল্ক বা ফি-ও আদায় করবে বলে সাফ জানিয়ে দিয়েছে ইরান। এর মাধ্যমে প্রণালীটিকে আন্তর্জাতিক জলপথ হিসেবে গণ্য করার কয়েক দশকের প্রথা বা নজিরকে তারা উল্টে দিতে চাইছে।
1000 Missiles are Locked and Loaded and aimed at the Islamic Republic of Iran, with thousands of more to immediately follow, should the Iranian Government act on its threat, pronounced in many corners of the Globe, to assassinate, or attempt to assassinate, the sitting President… pic.twitter.com/yLEOjxQSPg— Commentary Donald J. Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) July 11, 2026
ইরানকে লক্ষ্য করে বেশ কয়েক দিন ধরে মার্কিন বিমান হামলা এবং তার জবাবে মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশের উপর ইরানের পাল্টা হামলার ঘটনা ঘটেছে। এই সপ্তাহের শুরুর দিকে হরমুজ প্রণালীতে ইরানের তিনটি জাহাজে হামলার জের ধরেই মূলত এই সংঘাতের সূত্রপাত হয়েছিল। ট্রাম্প তাঁর ওয়েবসাইটে লিখেছেন, “ইসলামিক রিপাবলিক অফ ইরান যদি তাদের হুমকি অনুযায়ী কোনও পদক্ষেপ নেয়, তবে তাদের লক্ষ্য করে 1000টি ক্ষেপণাস্ত্র প্রস্তুত রাখা হয়েছে ৷ অবিলম্বে আরও হাজার হাজার ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করা হবে।”
মার্কিন প্রেসিডেন্ট এও জানান, তাঁকে হত্যা বা হত্যার চেষ্টার হুমকির জবাবেই তিনি এই পাল্টা হুমকি দিয়েছেন। খামেনেইয়ের শেষকৃত্য চলাকালে শোকাহত জনতা বারবার এমন সব পোস্টার বা ব্যানার প্রদর্শন করেছিল, যাতে ট্রাম্পকে এবং ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহুকে হত্যার আহ্বান জানানো হয়েছিল।
গত 28 ফেব্রুয়ারি ইরান যুদ্ধের শুরুর দিকে এক বিমান হামলায় 86 বছর বয়সি খামেনেই নিহত হন। ইরান এই সপ্তাহেই দীর্ঘস্থায়ী শেষকৃত্য অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তাঁকে সমাহিত করে ৷ এই আয়োজনে তাঁর মরদেহ ইরান ও ইরাকের বিভিন্ন শহরে নিয়ে যাওয়াও হয়েছিল। ট্রাম্প তাঁর পোস্টে আরও যোগ করেন যে, মার্কিন সেনাবাহিনী ইরানের সমস্ত এলাকা পুরোপুরি ধ্বংস ও নিশ্চিহ্ন করে দেবে ৷
ইরানের সভ্যতাকেই ধ্বংস করে দেওয়ার হুমকি দিয়েছেন তিনি। ‘কাউন্সিল অন আমেরিকান-ইসলামিক রিলেশনস’ (CAIR) নামক একটি জাতীয় পর্যায়ের অ্যাডভোকেসি বা প্রচারমূলক সংগঠন অতীতে ট্রাম্পের “ইসলাম নিয়ে বিকৃত উপহাসের” তীব্র সমালোচনা করেছে। ইরানের সঙ্গে বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আধিকারিকরা জানিয়েছেন, এই সপ্তাহে ফের হামলা শুরু হয়েছে ৷ এমন এক পরিস্থিতিতে যখন ইরানের কট্টরপন্থীদের একটি বিদ্রোহী গোষ্ঠী তেহরান ও ওয়াশিংটনের মধ্যকার যুদ্ধবিরতি বানচাল করার চেষ্টা করছিল।
তবে ইরান জোর দিয়ে বলেছে যে, যুদ্ধের পর দেশের নতুন সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ খামেনেইয়ের নেতৃত্বে তাদের ধর্মীয় শাসনব্যবস্থা ঐক্যবদ্ধ রয়েছে। শুক্রবার মার্কিন কর্মকর্তারা জানান, ট্রাম্প ইরানের সঙ্গে চুক্তিতে পৌঁছানোর জন্য মার্কিন আলোচকদের সীমিত সময় দিয়েছেন ৷ তবে আলোচনার ব্যর্থতার ক্ষেত্রে প্রেসিডেন্টের হাতে যে অনেকগুলো বিকল্প রয়েছে, সে বিষয়টিও তারা গুরুত্বের সঙ্গে উল্লেখ করেছেন।