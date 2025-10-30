দ্রুত পরমাণু অস্ত্র পরীক্ষা শুরু করার নির্দেশ ট্রাম্পের

ETV Bharat / international

মার্কিন সতর্কতা সত্ত্বেও রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন জানিয়েছেন, মস্কো পারমাণবিক শক্তিচালিত ড্রোন সফলভাবে পরীক্ষা করেছে ৷

By ETV Bharat Bangla Team

Published : October 30, 2025 at 1:29 PM IST

3 Min Read
ওয়াশিংটন, 30 অক্টোবর: দ্রুত পারমাণবিক অস্ত্র পরীক্ষা শুরু করতে চলেছে আমেরিকা। এমনটাই জানিয়েছেন, মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ৷ বুধবার এই প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে ট্রাম্প জানান, অন্যান্য দেশ পরীক্ষামূলক কর্মসূচি চালানোর জেরেই আমেরিকাও পরমাণু অস্ত্র পরীক্ষা অবিলম্বে শুরু করবে ৷

ট্রাম্প ট্রুথ সোশালে পোস্ট করে লিখেছেন, "অন্য যে কোনও দেশের তুলনায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছে বেশি পারমাণবিক অস্ত্র রয়েছে । আমার প্রথম মেয়াদে ক্ষমতায় থাকাকালীন অস্ত্রের সম্পূর্ণ আপডেট এবং সংস্কার করা হয়েছিল। ধ্বংসাত্মক শক্তির কারণে আমি এটা ঘৃণা করতাম, কিন্তু আমার কাছে কোনও বিকল্প ছিল না ৷ রাশিয়া দ্বিতীয় এবং চিন তৃতীয় স্থানে রয়েছে ৷ অন্যান্য দেশের পরীক্ষামূলক কর্মসূচির কারণে, আমি যুদ্ধ বিভাগকে আমাদের পারমাণবিক অস্ত্র পরীক্ষা শুরু করার নির্দেশ দিয়েছি। সেই প্রক্রিয়া অবিলম্বে শুরু হবে।"

রাশিয়ার রাষ্ট্রপতি ভ্লাদিমির পুতিন বুধবার ওয়াশিংটনের সতর্কবার্তাকে উপেক্ষা করেই পরমাণু অস্ত্র পরীক্ষা করেছে ৷ তিনি জানিয়েছেন, মস্কো পারমাণবিক শক্তিচালিক ডুবো ড্রোন সফলভাবে পরীক্ষা করেছে ৷ রাশিয়ার এই বক্তব্যের পরই ট্রাম্পের তরফে এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। মঙ্গলবার ট্রাম্প রাশিয়ার পারমাণবিক বুরেভেস্টনিক ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্র পরীক্ষাকে অনুপযুক্ত বলে দাবি করেছেন ৷ পুতিনকে ইউক্রেনের সঙ্গে সংঘাতের অবসান ঘটানোর দিকে মনোনিবেশ করারও পরামর্শ দিয়েছেন ট্রাম্প।

তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পারমাণবিক সক্ষমতা তুলে ধরে জানান, তাদের কাছে একটি পারমাণবিক সাবমেরিন আছে । এয়ার ফোর্স ওয়ানে সাংবাদিকদের ট্রাম্প বলেন, "তারা জানে যে আমাদের কাছে একটি পারমাণবিক সাবমেরিন আছে, যা বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ। তাই, আমি বলতে চাইছি, এটিকে 8000 মাইল যেতে হবে না। তারা আমাদের সঙ্গে খেলছে না, আমরাও তাদের সঙ্গে কোনও খেলা খেলছি না।" ট্রাম্প আরও বলেন, "আমি মনে করি না, যে পুতিনেরও এসব করা উপযুক্ত হবে। যাইহোক, তাঁর উচিত যুদ্ধ শেষ করা। যে যুদ্ধ এক সপ্তাহ ধরে চলা উচিত ছিল, তা এখন চার বছরে পা দিয়েছে । ক্ষেপণাস্ত্র পরীক্ষা না-করে তাঁর এদিকে মন দেওয়া উচিত ৷"

রাশিয়ার ফেডারেল অ্যাসেম্বলিতে পুতিন তাঁর ভাষণে বলেছিলেন, মস্কো একটি ছোট আকারের পারমাণবিক শক্তি ইউনিট তৈরি করেছে যা একটি ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্রে ব্যবহার করা যেতে পারে ৷ এর পরিসীমাও প্রসারিত করা যেতে পারে। পুতিনের মতে, এটি একটি অপ্রত্যাশিত গতিপথ-সহ কম উড়ন্ত ক্ষেপণাস্ত্র হবে ৷ স্টকহোম ইন্টারন্যাশনাল পিস রিসার্চ ইনস্টিটিউট (SIPRI) অনুযায়ী, রাশিয়া ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সমস্ত পারমাণবিক অস্ত্রের প্রায় 90 শতাংশের অধিকারী।

চলতি বছর SIPRI রিপোর্টে জানিয়েছে, "2024 সালে রাশিয়া ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নিজেদের সামরিক সম্ভার তুলনামূলকভাবে স্থিতিশীল রেখেছিল ৷ তবে উভয় রাষ্ট্রই ব্যাপক আধুনিকীকরণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে, যা ভবিষ্যতে তাদের অস্ত্রাগারের আকার এবং বৈচিত্র্য বৃদ্ধি করতে পারে। যদি তাদের মজুত সীমিত করার জন্য কোনও নতুন চুক্তিতে না-পৌঁছয়, তাহলে 2010 সালের দ্বি-পাক্ষিক চুক্তি অন দ্য ফার্দার রিডাকশন অ্যান্ড লিমিটেশন অফ স্ট্র্যাটেজিক অফেন্সিভ আর্মস (নতুন START) 2026 সালের ফেব্রুয়ারিতে মেয়াদ শেষ হওয়ার পরে কৌশলগত ক্ষেপণাস্ত্রে মোতায়েন করা ওয়ারহেডের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে বলে মনে হচ্ছে ৷"

রিপোর্টে আরও জানানো হয়েছে, অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাগুলি দুর্বল হয়ে পড়ায় বিপজ্জনক নতুন পারমাণবিক অস্ত্র প্রতিযোগিতা শুরু হচ্ছে । প্রায় নয়টি পারমাণবিক শক্তিধর রাষ্ট্র- মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া, ব্রিটেন, ফ্রান্স, চিন, ভারত, পাকিস্তান, উত্তর কোরিয়া এবং ইজরায়েল 2024 সালে পারমাণবিক আধুনিকীকরণ কর্মসূচি অব্যাহত রেখেছে ৷

