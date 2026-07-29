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রাশিয়ার বিরুদ্ধে কড়া নিষেধাজ্ঞার পথে আমেরিকা, 100% পর্যন্ত মার্কিন শুল্ক-ঝুঁকিতে ভারত

রাশিয়ার ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপকারী একটি বিল মার্কিন সেনেটে প্রাথমিক অনুমোদন পেয়েছে যা ভারত-সহ পাঁচটি দেশের ওপর 100 শতাংশ পর্যন্ত শুল্ক আরোপের আশঙ্কা তৈরি করেছে।

US On Russia Sanctions Bill
রাশিয়ার বিরুদ্ধে কড়া নিষেধাজ্ঞার পথে আমেরিকা (ছবি: এপি)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : July 29, 2026 at 1:02 PM IST

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নয়াদিল্লি, 29 জুলাই: মার্কিন সেনেট আলোচনার জন্য এমন একটি বিল অনুমোদন করেছে যা ভারতের ওপর বড় ধরনের চাপ সৃষ্টি করতে পারে। মঙ্গলবার, মার্কিন কংগ্রেসের উচ্চকক্ষ রাশিয়ার তেল ও গ্যাস বিক্রি থেকে অর্জিত আয়ের ওপর কঠোর নিষেধাজ্ঞা সম্বলিত একটি বিলকে আলোচনার জন্য প্রাথমিক অনুমোদন দিয়েছে।

আলোচনার জন্য এই অনুমোদনকে বিল পাসের পথে প্রথম পদক্ষেপ বলে মনে করা হচ্ছে। যদি বিলটি নিম্নকক্ষেও পাস হয়, সেক্ষেত্রে এটি প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের হাতে রাশিয়া থেকে তেল কেনা ভারতের মতো দেশগুলির ওপর 100 শতাংশ শুল্ক আরোপ করার ক্ষমতা তুলে দেবে। ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি রাশিয়ার সঙ্গে চলা সংঘাতের মধ্যেই ওয়াশিংটনে এসে ট্রাম্পের সঙ্গে দেখা করেন এবং রাশিয়ার বিরুদ্ধে আরও কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানান।

এই বিল পাস হলে কী হবে?

বিলটি নিয়ে আলোচনা আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার পক্ষে সেনেটে 86 ভোটে অনুমোদন দেওয়া হয়েছে এবং বিপক্ষে 12টি ভোট পড়েছে। এর মাধ্যমে বিলটির প্রাথমিক প্রক্রিয়া সম্পন্ন হল ৷ তবে এটিকে আরও আলোচনা এবং চূড়ান্ত ভোটের মুখোমুখি হতে হবে। এই বিলটি মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে চিন ও ভারতের মতো রাশিয়া থেকে তেল ও গ্যাস কেনা প্রধান দেশগুলি থেকে আসা পণ্যের ওপর 100 শতাংশ পর্যন্ত শুল্ক আরোপ করার ক্ষমতা দেবে।

ইউক্রেনের ওপর আক্রমণের জন্য রাশিয়ার ওপর অর্থনৈতিক চাপ বাড়ানোই এই বিলের লক্ষ্য। এই বিলে রুশ কর্মকর্তাদের ওপর নিষেধাজ্ঞা এবং ভারত, চিন, স্লোভাকিয়া, হাঙ্গেরি ও আজারবাইজানের উপর চড়া শুল্ক আরোপের বিধান রয়েছে। এর উদ্দেশ্য হল রুশ জ্বালানির ওপর এই দেশগুলির নির্ভরশীলতা কমানো এবং রাশিয়ার তেল রফতানি-নির্ভর উপার্জনের উপর চাপ বাড়ানো।

রাশিয়ার উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপের এই বিলটি এমন সময়ে প্রস্তাবিত হয়েছে, যখন পশ্চিম এশিয়ার যুদ্ধের কারণে রাশিয়ার ওপর ভারতের জ্বালানি নির্ভরতা বেড়েছে। এই যুদ্ধ হরমুজ প্রণালী দিয়ে নৌচলাচল ব্যাহত করেছে। ইরান-মার্কিন যুদ্ধ উপসাগরীয় দেশগুলি থেকে অপরিশোধিত তেল সরবরাহে বিঘ্ন ঘটিয়েছে। পূর্বে, ভারতের মোট তেল আমদানির প্রায় 40 শতাংশ উপসাগরীয় দেশগুলি থেকে আসত। ফলে, তেল কোম্পানিগুলিকে তাদের তেলের প্রধান উৎস হিসেবে রাশিয়ার অপরিশোধিত তেল আমদানি করতে হয়েছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রথমবার 2025-এর অগস্টে রাশিয়ার সঙ্গে ভারতের জ্বালানি বাণিজ্যের বিষয়ে পদক্ষেপ করে। সেই সময় প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ভারতের উপর অতিরিক্ত 25 শতাংশ শুল্ক আরোপের ঘোষণা করেন। সেই সময় ট্রাম্প অভিযোগ করেছিলেন যে, ভারত পুতিনের যুদ্ধে পরোক্ষভাবে রসদ জোগাচ্ছেন।

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