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রাশিয়া-ইরানের উপর নিষেধাজ্ঞা বিলে সই ট্রাম্পের, ভারতের উপর 100 শতাংশ শুল্ক !

Trump signs sanctions bill : রাশিয়ার তেলের অন্যতম ক্রেতা ভারত। ট্রাম্প ভারতের রফতানি করা পণ্যে 100 শতাংশ শুল্ক চাপিয়ে দিলে দাম অনেক বেড়ে যাবে ।

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ডোনাল্ড ট্রাম্প (এএনআই)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 19, 2026 at 9:20 AM IST

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নয়াদিল্লি, 19 সেপ্টেম্বর: 'রাশিয়া ও ইরানের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ সংক্রান্ত আইন' (Sanctioning Russia and Iran Act)-এ সই করলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প । এই আইনের লক্ষ্য হল, চিন ও ভারতের মতো রাশিয়ার অন্যতম খনিজ তেলের ক্রেতাদের উপর কঠোর শুল্ক বা বিধিনিষেধ আরোপ করা।

যেহেতু ভারত ও চিন রাশিয়ার অপরিশোধিত তেলের প্রধান ক্রেতা, তাই এই আইনটি উভয় দেশের জন্যই অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। একইসঙ্গে ইরানের উপর নিষেধাজ্ঞার মেয়াদ বাড়াতেও ট্রাম্পের হাতে বিশেষ ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে ।

হোয়াইট হাউস জানিয়েছে, "শুক্রবার, প্রেসিডেন্ট 'এইচ.আর. 5334' (H.R. 5334) বা 'লিন্ডসে ও. গ্রাহাম স্যাংশনিং রাশিয়া অ্যান্ড ইরান অ্যাক্ট অফ 2026' আইনে সই করেছেন। এই বিলটি আইন হওয়ার ফলে রাশিয়া ও ইরানের উপর ইচ্ছেমতো নিষেধাজ্ঞা, শুল্ক লাগু করার পথ প্রশস্ত হল ।"

বুধবার প্রতিনিধি পরিষদ (হাউস অফ রিপ্রেজেন্টেটিভস) এই আইনটি পাস করে। এর মাধ্যমে রাশিয়ার নেতৃত্ব ও জ্বালানি খাতের পাশাপাশি প্রতিরক্ষা শিল্প এবং তাদের তথাকথিত 'শ্যাডো ফ্লিট' বা গোপন জাহাজে তেল সরবরাহে সহযোগীদের উপরও নিষেধাজ্ঞা আরোপের লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে জাহাজের মালিক, অপারেটর, ব্যবস্থাপক, বিমাকারী এবং সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমে জড়িত অন্যান্য পক্ষ।

চিন ও ভারতসহ যে সব দেশ রাশিয়ার তেল ও গ্যাস কেনে, এই আইনটি প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পকে তাদের উপর 100 শতাংশ পর্যন্ত শুল্ক আরোপের ক্ষমতা দেবে। আইনটি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে ট্রাম্পকে ব্যাপক ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। যেমন, কোন দেশগুলির উপর শুল্ক আরোপ করা হবে, হার কত হবে এবং নিষেধাজ্ঞা শিথিল বা তুলে নেওয়া হবে কি না, তিনি নির্ধারণ করতে পারবেন।

যেহেতু রাশিয়ার তেলের অন্যতম ক্রেতা ভারত, তাই চিন্তা বাড়া স্বাভাবিক । ট্রাম্প ভারতের রফতানি করা পণ্যে 100 শতাংশ শুল্ক চাপিয়ে দিলে দাম অনেক বেড়ে যাবে । মার খাবে রফতানি বাণিজ্য । সেপ্রসঙ্গে বিদেশমন্ত্রক (এমইএ) জানিয়েছে, দেশের 140 কোটি মানুষের জ্বালানি নিরাপত্তা এবং নিজেদের বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক স্বার্থ সুরক্ষা নিশ্চিত করা হবে।

বিবৃতিতে বিদেশমন্ত্রক জানিয়েছে, এই বিষয়ে পরবর্তী ঘটনাবলির উপর নজর রাখার পাশাপাশি নয়াদিল্লি তাদের "বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক স্বার্থ রক্ষার" বিষয়ে দৃঢ় সংকল্প। মন্ত্রক বলেছে,"ভারত তার 140 কোটি মানুষের জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। জ্বালানি সংগ্রহের উৎস বহুমুখী করা এবং পরিবর্তনশীল বাজারের পরিস্থিতির উপর ভিত্তি করে ভারত এই চেষ্টা অব্যাহত রাখবে।"

প্রেসিডেন্টের সই করার 30 দিনের মধ্যে আইনটি কার্যকর হবে। আইন কার্যকর হওয়ার আগের 12 মাসে যারা রাশিয়ার অপরিশোধিত তেল বা প্রাকৃতিক গ্যাসের শীর্ষ পাঁচ ক্রেতা ছিল, সেই দেশগুলি থেকে আমদানিকৃত পণ্যের উপর প্রেসিডেন্ট 100 শতাংশ পর্যন্ত শুল্ক আরোপ করতে পারবেন ।

গ্যাস-সংক্রান্ত শুল্কের আওতা থেকে কোনও দেশকে অব্যাহতি দেওয়া হতে পারে, যদি সংশ্লিষ্ট সময়ে রাশিয়া থেকে তাদের গ্যাস আমদানির পরিমাণ রাশিয়ার মোট রফতানির 15 শতাংশের কম হয় এবং তারা আমদানি কমানোর জন্য "উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ" নিয়ে থাকে।

এই বিলটির নামকরণ করা হয়েছে রিপাবলিকান সিনেটর লিন্ডসে গ্রাহামের নামানুসারে । তিনি চলতি বছরের জুলাই মাসে প্রয়াত হয়েছেন । নিষেধাজ্ঞা সংক্রান্ত বিলটি নিয়ে এক বছরের বেশি চলা আলোচনার সময় এর অন্যতম প্রধান সমর্থক ছিলেন তিনি।

TAGGED:

TRUMP SIGNS BILL
INDIA AND CHINA TARIFF
RUSSIA OIL EXPORT
TRUMP SIGNS SANCTIONS BILL

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