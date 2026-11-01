10 মিনিটেই গুঁড়িয়ে দেবেন ইরানের পরমাণু ঘাঁটি ! হামলার হুঁশিয়ারি ট্রাম্পের, পালটা তেহরানের

10 মিনিটেই গুঁড়িয়ে দেবেন ইরানের পরমাণু ঘাঁটি ! হামলার হুঁশিয়ারি ট্রাম্পের, পালটা তেহরানের
Trump latest on Iran: হরমুজ প্রণালী বন্ধ থাকার জেরে বিশ্ব অর্থনীতিতে চাপ ক্রমশ বাড়ছে। বিশ্বের মোট তেল রফতানির প্রায় এক-পঞ্চমাংশ এই জলপথ দিয়ে হয়।
Published : November 1, 2026 at 2:50 PM IST
ওয়াশিংটন, 1 নভেম্বর: ইরানকে ঘিরে নতুন করে যুদ্ধের আশঙ্কা । একদিকে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের হুঁশিয়ারি, অন্যদিকে পালটা প্রত্যাঘাতের প্রস্তুতির কথা জানাচ্ছে তেহরান ।
ট্রাম্পের দাবি, ইরানের সামরিক শক্তি এবং পরমাণু কর্মসূচির বড় অংশ ইতিমধ্যেই ধ্বংস করে দিয়েছে আমেরিকা । তবে, এখনও এক-দু'টি লক্ষ্য বাকি রয়েছে । সেগুলিতে হামলা চালাতে আমেরিকার নাকি মাত্র 10 মিনিট সময় লাগবে ! বিশেষ করে সন্দেহের তালিকায় থাকা ইরানের ভূগর্ভস্থ পরমাণু ঘাঁটি 'পিকঅ্যাক্স মাউন্টেন'-এর কথা উল্লেখ করেছেন তিনি । যদিও নতুন করে হামলার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত এখনও নেওয়া হয়নি বলে জানিয়েছেন মার্কিন বিদেশসচিব মার্কো রুবিয়ো ।
ফ্লোরিডায় নিজের বাসভবনে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে ট্রাম্প বলেন, ইরানের পরমাণু কর্মসূচি কার্যত ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে । তবে এখনও এক বা দু'টি জায়গার 'ব্যবস্থা নেওয়া' বাকি । তাঁর কথায়, চাইলে খুব অল্প সময়ের মধ্যেই সেই কাজ করা সম্ভব । ইরানের সঙ্গে যুদ্ধ থামানোর আলোচনা চলছে বলেও দাবি করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট । তবে, একই সঙ্গে তেহরানের উপর ভরসা করা যায় না বলেও মন্তব্য করেছেন তিনি । ট্রাম্পের বক্তব্য, আলোচনার অগ্রগতি ভাল হলেও আমেরিকা কোনও তাড়াহুড়ো করছে না ।
এই পরিস্থিতিতে নতুন করে হামলা হলে তার পরিণতি ভয়াবহ হবে বলে পালটা হুঁশিয়ারি দিয়েছে ইরান । দেশের সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা মোজতবা খামেনেই সামরিক কর্তাদের নির্দেশ দিয়েছেন, আমেরিকা বা ইজরায়েলের তরফে যে কোনও ধরনের হুমকির জবাব দিতে হবে দ্রুত ৷ প্রয়োজন হলে ভৌগোলিক সীমার বাইরে গিয়েও প্রত্যাঘাত করতে হবে । শত্রুপক্ষের সামরিক ও অসামরিক সম্পত্তির তালিকাও নতুন করে তৈরি করার নির্দেশ দিয়েছেন তিনি । খামেনেইয়ের এই বক্তব্যে স্পষ্ট, ওয়াশিংটন ও তেল আভিভের সঙ্গে সংঘাতের আশঙ্কাকে গুরুত্ব দিয়েই প্রস্তুতি নিচ্ছে তেহরান ।
যুদ্ধের মেঘের মধ্যেই কূটনৈতিক সমাধানের সম্ভাবনাও তৈরি হয়েছে । হরমুজ প্রণালী খুলে দেওয়ার বিষয়ে কাতারের মধ্যস্থতাকারীদের সঙ্গে আলোচনা চালাচ্ছে ইরান । সে দেশের বিদেশমন্ত্রী আব্বাস আরাঘচির দাবি, আমেরিকা যদি তেহরানের শর্ত পূরণ করে, মাত্র দু'দিনের মধ্যে আন্তর্জাতিক জাহাজ চলাচলের জন্য হরমুজ প্রণালী খুলে দেওয়া সম্ভব । এর আগে এই প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে পাঁচদিন সময় দেওয়ার প্রস্তাব ছিল । কাতারের সঙ্গে আলোচনার পর সেই সময়সীমা কমিয়ে দু'দিন করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন তিনি ।
কিন্তু হরমুজ খুলতে আমেরিকাকে কী কী শর্ত মানতে হবে ? আরাঘচির বক্তব্য, ইরানের উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার, উপসাগরীয় অঞ্চল থেকে মার্কিন সেনার উপস্থিতি কমানো, তেলের উপর ছাড় পুনর্বহাল এবং বিদেশে আটকে থাকা ইরানের সমস্ত অর্থ ছেড়ে দিতে হবে ওয়াশিংটনকে । কাতারে জমা থাকা ইরানের অর্থও ফেরত চেয়েছে তেহরান । পাশাপাশি, হরমুজ প্রণালীতে ইরান ও ওমানের আলোচনায় নির্ধারিত নতুন জাহাজ চলাচলের পথকে স্বীকৃতি দেওয়ার দাবি জানিয়েছে তারা । এই শর্তগুলি পূরণ হলে তবেই ওয়াশিংটনের সঙ্গে পরবর্তী আলোচনা এগোতে পারে বলে ইঙ্গিত দিয়েছেন আরাঘচি ।
এই কূটনৈতিক তৎপরতার নেপথ্যে রয়েছে মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভান্সের পাঠানো একটি চিঠি । কাতারের মধ্যস্থতায় ইরানের জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদের প্রধান মোহসেন রেজাইয়ের কাছে সেই চিঠি পৌঁছেছে । রেজাই জানিয়েছেন, চিঠিটি পড়েছেন তিনি । তাঁর দাবি, ওয়াশিংটনের কথাবার্তার সুরে বড়সড় পরিবর্তন এসেছে । এটিকে ইতিবাচক ইঙ্গিত বলেও ব্যাখ্যা করেছেন তিনি । যদিও চিঠির বিষয়বস্তু নিয়ে বিস্তারিত কিছু জানাননি ইরানের এই শীর্ষ নিরাপত্তা আধিকারিক । অন্যদিকে, আরাঘচি জানিয়েছেন, আপাতত মার্কিন কর্তাদের সঙ্গে সরাসরি বৈঠকের কোনও পরিকল্পনা নেই । কাতার ও পাকিস্তানের মধ্যস্থতায় আলোচনা চলছে ।
এদিকে, হরমুজ প্রণালী বন্ধ থাকার জেরে বিশ্ব অর্থনীতিতে চাপ ক্রমশ বাড়ছে । বিশ্বের মোট তেল ব্যবহারের প্রায় এক-পঞ্চমাংশ এই জলপথ দিয়ে পরিবাহিত হয় । ফলে সেখানে জাহাজ চলাচল ব্যাহত হওয়ায় আন্তর্জাতিক বাজারে জ্বালানির দাম বেড়েছে । সম্প্রতি ওই এলাকায় একাধিক জাহাজে বিস্ফোরণ ও মাইন সংক্রান্ত ঘটনার খবরও সামনে এসেছে । ইরানের বাহিনীর দাবি, কয়েকটি তেলবাহী জাহাজকে মাঝপথে আটকে দেওয়া হয়েছে । ফলে শুধু যুদ্ধরত দুই দেশ নয়, তার প্রভাব পড়ছে গোটা বিশ্বের জ্বালানি সরবরাহে ।
যুদ্ধের ভবিষ্যৎ নির্ধারণে আমেরিকা ও ইজরায়েলের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে । আমেরিকার মধ্যবর্তী নির্বাচন এবং ইজরায়েলের সাম্প্রতিক নির্বাচনের ফলের দিকে নজর আন্তর্জাতিক মহলের । মার্কিন নির্বাচনে বিরোধী ডেমোক্র্যাটদের আসন বাড়লে ট্রাম্প প্রশাসনের নীতিগত সিদ্ধান্ত কার্যকর করার ক্ষেত্রে কিছুটা বাধা তৈরি হতে পারে । অন্যদিকে, ইজরায়েলে বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর শিবির সবচেয়ে বেশি আসন পেলেও সরকার গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায়নি।
সব মিলিয়ে এক অদ্ভুত সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে আমেরিকা ও ইরান। একদিকে নতুন করে সামরিক হামলার হুঁশিয়ারি, অন্যদিকে মধ্যস্থতাকারীদের মাধ্যমে হরমুজ প্রণালী খুলে দেওয়ার প্রস্তাব । ট্রাম্পের দাবি, ইরান আলোচনায় আগ্রহী । তেহরানও কূটনীতির দরজা পুরোপুরি বন্ধ করেনি । কিন্তু নিষেধাজ্ঞা, মার্কিন সেনা প্রত্যাহার এবং পরমাণু কর্মসূচির মতো একাধিক জটিল প্রশ্নে দুই দেশের অবস্থান এখনও বিপরীত মেরুতে । ফলে, যুদ্ধবিরতির আপাতত কোনও স্থায়ী সমাধান না মিললেও কয়েক দিন মধ্যপ্রাচ্যের পরিস্থিতির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে ।