ভারতীয় পণ্যে শুল্ক কমে 18 শতাংশ, মোদির সঙ্গে কথা বলে সিদ্ধান্ত ট্রাম্পের

ভারতীয় পণ্যে শুল্ক কমে 18 শতাংশ, মোদির সঙ্গে কথা বলে সিদ্ধান্ত ট্রাম্পের
Published : February 2, 2026 at 11:06 PM IST
ওয়াশিংটন, 2 ফেব্রুয়ারি : অবশেষে ভারতের সঙ্গে শুল্ক-যুদ্ধে রাশ টানলেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ৷ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে কথা বলার পর সোশাল মিডিয়া প্ল্য়াটফর্ম ট্রুথ সোশালে ভারতীয় সময় সোমবার রাতে তিনি জানান, ভারতের প্রধানমন্ত্রী আমায় জানিয়েছেন, তাঁরা রাশিয়ার বদলে আমেরিকার তেল কিনবেন ৷ অবশ্য আমেরিকৈার তেল বলতে মার্কিন নিয়ন্ত্রণে থাকা ভেনেজুয়েলার তেলের কথাই বলেছেন ট্রাম্প ৷
এরপরই ট্রাম্প জানান, প্রধানমন্ত্রীর অনুরোধে এবং তাঁর প্রতি শ্রদ্ধার কারণে ভারতের উপর থাকা আমদানি শুল্ক 25 শতাংশ থেকে কমিয়ে 18 শতাংশ হচ্ছে ৷
রাশিয়ার তেল কেনায় ট্রাম্প ভারতীয় পণ্যের উপর থাকা শুল্কের পরিমাণ প্রথমে 25 শতাংশ করে দেন ৷ পরে জরিমানা বাবদ আরও 25 শতাংশ চাপিয়ে দেন ৷ তার মানে এতদিন 50 শতাংশ শুল্ক দিতে হত ৷ এবার মূল শুল্কের হার 25 শতাংশ থেকে কমিয়ে 18 শতাংশ করলেন ট্রাম্প ৷ জরিমানা প্রত্যাহারের ব্যাপারে কোনও স্পষ্ট কথা নিজের পোস্টে উল্লেখ করেননি ট্রাম্প ৷
ভারতীয় সময় রাত সাড়ে দশটা নাগাদ এই সিদ্ধান্তের কথা জানান ট্রাম্প ৷ কোনও একটি বড় সিদ্ধান্ত যে হতে চলেছে সেটা বোঝা হয়ে গিয়েছিল ঘণ্টাখানেক আগেই ৷ ভারতের আমেরিকার রাষ্ট্রদূত একটি টুইট করে জানান, প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের সঙ্গে কথা বলেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ অপেক্ষা ৷ এরপর নিজের সিদ্ধান্ত জানান হোয়াইট হাউজের বাসিন্দা ৷ দীর্ঘ কয়েক মাস ধরে আমেরিকা ভারতীয় পণ্যের থেকে বাড়তি শুল্ক আরোপ করেছে ৷ এবার খানিকটা স্বস্তি পেলেন ভারতীয় ব্যবসায়ীরা ৷