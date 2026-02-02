ETV Bharat / international

ভারতীয় পণ্যে শুল্ক কমে 18 শতাংশ, মোদির সঙ্গে কথা বলে সিদ্ধান্ত ট্রাম্পের

ট্রাম্প বলেন," মোদির অনুরোধে এবং তাঁর প্রতি শ্রদ্ধার কারণে ভারতের উপর থাকা আমদানি শুল্ক 25 শতাংশ থেকে কমিয়ে 18 শতাংশ হচ্ছে ৷ "

ওয়াশিংটন, 2 ফেব্রুয়ারি : অবশেষে ভারতের সঙ্গে শুল্ক-যুদ্ধে রাশ টানলেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ৷ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে কথা বলার পর সোশাল মিডিয়া প্ল্য়াটফর্ম ট্রুথ সোশালে ভারতীয় সময় সোমবার রাতে তিনি জানান, ভারতের প্রধানমন্ত্রী আমায় জানিয়েছেন, তাঁরা রাশিয়ার বদলে আমেরিকার তেল কিনবেন ৷ অবশ্য আমেরিকৈার তেল বলতে মার্কিন নিয়ন্ত্রণে থাকা ভেনেজুয়েলার তেলের কথাই বলেছেন ট্রাম্প ৷

এরপরই ট্রাম্প জানান, প্রধানমন্ত্রীর অনুরোধে এবং তাঁর প্রতি শ্রদ্ধার কারণে ভারতের উপর থাকা আমদানি শুল্ক 25 শতাংশ থেকে কমিয়ে 18 শতাংশ হচ্ছে ৷

রাশিয়ার তেল কেনায় ট্রাম্প ভারতীয় পণ্যের উপর থাকা শুল্কের পরিমাণ প্রথমে 25 শতাংশ করে দেন ৷ পরে জরিমানা বাবদ আরও 25 শতাংশ চাপিয়ে দেন ৷ তার মানে এতদিন 50 শতাংশ শুল্ক দিতে হত ৷ এবার মূল শুল্কের হার 25 শতাংশ থেকে কমিয়ে 18 শতাংশ করলেন ট্রাম্প ৷ জরিমানা প্রত্যাহারের ব্যাপারে কোনও স্পষ্ট কথা নিজের পোস্টে উল্লেখ করেননি ট্রাম্প ৷

ভারতীয় সময় রাত সাড়ে দশটা নাগাদ এই সিদ্ধান্তের কথা জানান ট্রাম্প ৷ কোনও একটি বড় সিদ্ধান্ত যে হতে চলেছে সেটা বোঝা হয়ে গিয়েছিল ঘণ্টাখানেক আগেই ৷ ভারতের আমেরিকার রাষ্ট্রদূত একটি টুইট করে জানান, প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের সঙ্গে কথা বলেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ অপেক্ষা ৷ এরপর নিজের সিদ্ধান্ত জানান হোয়াইট হাউজের বাসিন্দা ৷ দীর্ঘ কয়েক মাস ধরে আমেরিকা ভারতীয় পণ্যের থেকে বাড়তি শুল্ক আরোপ করেছে ৷ এবার খানিকটা স্বস্তি পেলেন ভারতীয় ব্যবসায়ীরা ৷

