ইরানকে অস্ত্র সরবরাহ করবে না চিন, দাবি ট্রাম্পের ; হরমুজ খোলার প্রতিশ্রুতি হোয়াইট হাউজের

ইরানকে অস্ত্র সরবরাহ করবে না চিন, দাবি ট্রাম্পের ; হরমুজ খোলার প্রতিশ্রুতি হোয়াইট হাউজের
চিন থেকে শুরু করে গোটা পৃথিবীর জন্য হরমুজ প্রণালী খুলে দেওয়ার আশ্বাস আমেরিকার । আগামী কিছুদিনের মধ্যেই বেজিং যাচ্ছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট।
By ANI
Published : April 16, 2026 at 1:13 AM IST
ওয়াশিংটন, 16 এপ্রিল: ইরানকে অস্ত্র পাঠানো বন্ধ করবে চিন। আর তার বদলে চিন থেকে শুরু করে গোটা পৃথিবীর জন্য হরমুজ প্রণালী খুলে দেবে আমেরিকা। ভারতীয় সময় বুধবার রাতে এমনটাই জানিয়েছেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। পাশাপাশি আগামী কিছুদিনের মধ্যেই বেজিং যাচ্ছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট।
আমেরিকার সঙ্গে ইরানের দ্বিতীয় দফার শান্তি বৈঠকের আগে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের এ হেন মন্তব্যের জেরে নতুন করে চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে কূটনৈতিক মহলে। ট্রুথ সোশালে মার্কিন প্রেসিডেন্ট লিখেছেন, "আমি চিন এবং সারা পৃথিবীর জন্য পাকাপাকিভাবে হরমুজ খুলে দিচ্ছি । এটা জেনে খুব খুশি হয়েছে চিন। তারা জানিয়েছে, ইরানকে অস্ত্র সরবরাহ করবে না। আমি খুব তাড়াতাড়ি বেজিং যাচ্ছি । চিনের প্রেসিডেন্ট আমায় আলিঙ্গন করবেন ।"
এদিনই একটি টেলিভিশন চ্যানেলকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে ট্রাম্প জানান, তাঁর কাছে খবর আসে চিন ইরানকে অস্ত্র সরবরাহ করছে। একথা জানতে পেরে চিনের প্রেসিডেন্টের সঙ্গে যোগাযোগ করেন তিনি। তাঁকে লেখা চিঠিতে অস্ত্র সরবরাহ বন্ধ করার কথা বলেন। পাশাপাশি জানিয়ে দেন, আমেরিকা চিনের জন্য হরমুজ প্রণালী খুলে দেবে। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের জন্য একই সিদ্ধান্ত কার্যকর হবে। এরপরই অস্ত্র সরবরাহ না করার ব্যাপারে সম্মত হয় চিন ।
এরই মধ্যে ইরান এবং আমেরিকাকে আরও একবার বৈঠকে বসানোর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে পাকিস্তান। সেনাপ্রধান আসিম মুনির বুধবার বেশি রাতে ইরান পৌঁছেছেন বলে জানা গিয়েছে ৷ ইরান প্রশাসনের শীর্ষ কর্তাদের সঙ্গে তাঁর আলোচনাও শুরু হয়েছে । গত সপ্তাহে ইসলামাবাদে শান্তি বৈঠক থেকে কোনও সমাধান সূত্র বের হয়নি। কার্যত খালি হাতেই দেশে ফিরেছেন ট্রাম্পের ডেপুটি ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভান্স এবং ইরানের স্পিকার ।
সমাধান সূত্র না বেরিয়ে আসার মূল কারণ ছিল দুটো । এক পারমাণবিক অস্ত্র সংক্রান্ত জটিলতা। অন্যটি হরমুজ খোলা নিয়ে ইরানের অনড় অবস্থান। প্রথমে যখন দু'পক্ষের মঝ্যে যুদ্ধবিরতি হয় তখন হরমুজ খুলতে রাজি হয়েছিল ইরান । কিন্তু ইজরায়েল লেবাননে হামলা চালানোর ফলে নিজেদের সিদ্ধান্ত বদল করে ইরান । বৈঠক থেকে সমাধান সূত্র না মেলায় ট্রাম্প হুমকি দেন আমেরিকার সামরিক বাহিনী হরমুজ অবরুদ্ধ করবে । ঘোষণার কয়েকদিন পর সোমবার রাত থেকে সেই কাজও শুরু করে মার্কিন নৌসেনা । এবার হরমুজ খুলে দেওযার কথা বলে চিন থেক শুরু করে গোটা বিশ্বকে বার্তা দেওয়ার চেষ্টা করলেন হোয়াই়ট হাউজের বাসিন্দা ।