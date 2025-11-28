ওয়াশিংটন গুলি-কাণ্ডে এক ন্যাশনাল গার্ডের মৃত্যু, আশঙ্কাজনক অন্যজন

ওয়াশিংটন গুলি-কাণ্ডে এক ন্যাশনাল গার্ডের মৃত্যু, আশঙ্কাজনক অন্যজন
আমেরিকায় বন্দুকবাজের হামলায় আহত দুই ন্যাশনাল গার্ডের মধ্যে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যু হল একজনের ৷ মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছেন অন্যজন ৷
Published : November 28, 2025 at 1:45 PM IST
ওয়াশিংটন, 28 নভেম্বর: হোয়াইট হাউসের কাছে এক আফগান নাগরিকের গুলিতে দুইজন ওয়েস্ট ভার্জিনিয়া ন্যাশনাল গার্ড সদস্যের মধ্যে মৃত্যু হল একজনের । শুক্রবার এমনটাই জানিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ৷
বুধবার মার্কিন সেনা বিশেষজ্ঞ সারা বেকস্ট্রম এবং মার্কিন বিমান বাহিনীর স্টাফ সার্জেন্ট অ্যান্ড্রু উলফ গুলিবিদ্ধ হয়েছিলেন ৷ ট্রাম্প জানিয়েছেন, এর মধ্যে বেকস্ট্রমের (20) মৃত্যু হয়েছে ৷ বছর চব্বিশের উলফের অবস্থা এখনও আশঙ্কাজনক । ট্রাম্প এই গুলি চালনাকে সন্ত্রাসী আক্রমণ হিসাবেই ব্যাখ্যা করেছেন ৷ তিনি বেকস্ট্রমকে অবিশ্বাস্য ব্যক্তি, প্রতিটি দিক থেকে অসাধারণ বলে অভিহিত করেছেন ।
তালিবানদের দখলের পর সামরিক বিমানে করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আনা আফগান নাগরিকদের ছবি দেখিয়ে ট্রাম্প বলেন, "দেখুন, তারা এভাবেই আসে ৷ বিমানেও এভাবেই তারা একে অপরের উপরে দাঁড়িয়ে থাকে । কোনও পরীক্ষা-নিরীক্ষা বা অন্য কিছুই ছিল না । তারা পরীক্ষা-নিরীক্ষা ছাড়াই এসেছিল । আমাদের দেশে আরও অনেক এমন আছে । আমরা তাদের খুঁজে বের করে আনব ৷"
তাঁর মতে, গুলি চালানো একটি 'সন্ত্রাসী আক্রমণ' ৷ তিনি আফগানিস্তান যুদ্ধের সময় মার্কিন বাহিনীর সঙ্গে কাজ করা আফগানদের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশের সুযোগ করে দেওয়ার জন্য বাইডেন প্রশাসনের সমালোচনা করেছেন । ট্রাম্প এই গুলি চালনাকে সন্ত্রাসী আক্রমণ হিসাবেই ব্যাখ্যা করেছেন ৷
প্রসঙ্গত, 29 বছরের লাকানওয়াল 2021 সালের অগস্টে তালিবানদের দখলে যাওয়ার পর আফগানিস্তান থেকে আফগান নাগরিকদের জন্য 'অপারেশন অ্যালিস ওয়েলকাম' নামে অভিবাসন কর্মসূচির মাধ্যমে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এসেছিলেন । ট্রাম্প এদিন নাম না করে বাইডেনেরও তীব্র সমালোচনা করেন ৷ এরাই দেশকে অভিবাসন নীতির দ্বারা প্রভাবিত হতে দিয়েছেন বলেও মন্তব্য করেন তিনি ।
তাঁর কথায়, "যারা আমাদের দেশকে বিভক্ত, বিঘ্নিত, অশান্ত এবং উপহাসের সুযোগ করে দিয়েছিলেন ।" ট্রাম্প জানান, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বর্তমানে সরকারি হিসাবে বিদেশী জনসংখ্যা 53 মিলিয়ন ৷ যাদের বেশিরভাগই ব্যর্থ দেশ থেকে অথবা জেল, মানসিক হাসপাতাল, গ্যাং বা মাদক চক্র থেকে এসেছে বলে দাবি করেছেন ট্রাম্প ।
অভিযুক্ত সন্দেহভাজন রহমানউল্লাহ লাকানওয়াল (29) ৷ সূত্রের খবর, গুলি চালানোর ঘটনায় অভিযুক্ত সন্দেহভাজন আফগানিস্তান থেকে অভিবাসনের আগে একটি বিশেষ সিআইএ-সমর্থিত আফগান সেনাবাহিনীর ইউনিটে কাজ করেছিলেন। কলম্বিয়া জেলার মার্কিন অ্যাটর্নি জিনাইন পিরো বুধবার বিকেলে হোয়াইট হাউস থেকে মাত্র কয়েক ব্লক দূরে সংঘটিত হিংসার কারণ সম্পর্কে কোনও তথ্য দিতে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন। দেশের রাজধানী এবং দেশের অন্যান্য শহরগুলিতে সৈন্যদের উপস্থিতি রাজনৈতিক উত্তেজনার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছে।