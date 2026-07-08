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রাতভর ইরানের 80টি জায়গায় মার্কিন হামলা, 'চুক্তি শেষ'; ঘোষণা প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের

ইরান-আমেরিকার শান্তিচুক্তি স্থায়ী হল না ৷ আমেরিকার সেন্ট্রাল কমান্ড হামলা চালাল ইরানের 80টি জায়গায় ৷ জবাবে ইরান আক্রমণ শানায় বাহরিন ও কুয়েতে ৷

US President Donald Trump meets with NATO Secretary General Mark Rutte on the sidelines of NATO meeting at the Bestepe Presidential complex, in Ankara, Turkey, Wednesday, July 8, 2026. (AP)
আঙ্কারায় ন্যাটোর মহাসচিবের সঙ্গে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প (ছবি: এপি)
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By AP (Associated Press)

Published : July 8, 2026 at 3:13 PM IST

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তেহরান, 8 জুলাই: ফের ইরান-আমেরিকা সংঘাতে উত্তপ্ত মধ্যপ্রাচ্য ! বুধবার ভোরে আমেরিকার সেন্ট্রাল কমান্ড ইরানের 80টি জায়গাকে নিশানা করে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালিয়েছে ৷ ইউএস সেন্ট্রাল কমান্ড (সেন্টকম) বিবৃতিতে জানিয়েছে, সম্প্রতি হরমুজ প্রণালী দিয়ে যাওয়া তিনটি বাণিজ্যিক জাহাজে ইরান হামলা চালিয়েছে ৷ তার জবাবে এই পাল্টা হামলা ৷ এদিকে তুরস্কের রাজধানী আঙ্কারা থেকে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ঘোষণা করেছেন, "ইরানের সঙ্গে শান্তি চুক্তি শেষ হয়েছে ৷"

আমেরিকার হামলার জবাবে বাহারিন ও কুয়েতে আমেরিকার সেনাঘাঁটিগুলিকে নিশানা করে ফের ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন হামলা চালিয়েছে ইরানের ইসলামিক রেভোলিউশনারি গার্ডস কর্পস (আইআরজিসি) ৷ রাতভর হামলা, পাল্টা হামলার পর মার্কিন প্রেসিডেন্ট ইরানের লোকজনকে 'মিথ্যাবাদী, প্রতারক এবং অসুস্থ' বলে আক্রমণ করেছেন ৷ ন্যাটোর মহাসচিব মার্ক রুটের পাশ বসে ট্রাম্প বলেন, "আমি মনে করি, এটা শেষ হয়ে গিয়েছে ৷ শুধু সময় নষ্ট হল ৷"

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