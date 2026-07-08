রাতভর ইরানের 80টি জায়গায় মার্কিন হামলা, 'চুক্তি শেষ'; ঘোষণা প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের

রাতভর ইরানের 80টি জায়গায় মার্কিন হামলা, 'চুক্তি শেষ'; ঘোষণা প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের
ইরান-আমেরিকার শান্তিচুক্তি স্থায়ী হল না ৷ আমেরিকার সেন্ট্রাল কমান্ড হামলা চালাল ইরানের 80টি জায়গায় ৷ জবাবে ইরান আক্রমণ শানায় বাহরিন ও কুয়েতে ৷
Published : July 8, 2026 at 3:13 PM IST
তেহরান, 8 জুলাই: ফের ইরান-আমেরিকা সংঘাতে উত্তপ্ত মধ্যপ্রাচ্য ! বুধবার ভোরে আমেরিকার সেন্ট্রাল কমান্ড ইরানের 80টি জায়গাকে নিশানা করে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালিয়েছে ৷ ইউএস সেন্ট্রাল কমান্ড (সেন্টকম) বিবৃতিতে জানিয়েছে, সম্প্রতি হরমুজ প্রণালী দিয়ে যাওয়া তিনটি বাণিজ্যিক জাহাজে ইরান হামলা চালিয়েছে ৷ তার জবাবে এই পাল্টা হামলা ৷ এদিকে তুরস্কের রাজধানী আঙ্কারা থেকে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ঘোষণা করেছেন, "ইরানের সঙ্গে শান্তি চুক্তি শেষ হয়েছে ৷"
আমেরিকার হামলার জবাবে বাহারিন ও কুয়েতে আমেরিকার সেনাঘাঁটিগুলিকে নিশানা করে ফের ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন হামলা চালিয়েছে ইরানের ইসলামিক রেভোলিউশনারি গার্ডস কর্পস (আইআরজিসি) ৷ রাতভর হামলা, পাল্টা হামলার পর মার্কিন প্রেসিডেন্ট ইরানের লোকজনকে 'মিথ্যাবাদী, প্রতারক এবং অসুস্থ' বলে আক্রমণ করেছেন ৷ ন্যাটোর মহাসচিব মার্ক রুটের পাশ বসে ট্রাম্প বলেন, "আমি মনে করি, এটা শেষ হয়ে গিয়েছে ৷ শুধু সময় নষ্ট হল ৷"