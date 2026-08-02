চুক্তি হলে আর হামলা নয় ! হরমুজ খুলে দেওয়ার শর্তে ইরানকে যুদ্ধবিরতির বার্তা ট্রাম্পের

চুক্তি হলে আর হামলা নয় ! হরমুজ খুলে দেওয়ার শর্তে ইরানকে যুদ্ধবিরতির বার্তা ট্রাম্পের
পাঁচ মাসের রক্তক্ষয়ী সংঘাতের মাঝেই নাটকীয় মোড় । যদিও তেহরানের তরফে এখনও মেলেনি কোনও সরকারি প্রতিক্রিয়া ।
Published : August 2, 2026 at 1:36 PM IST
ওয়াশিংটন, 2 অগস্ট: মাত্র 24 ঘণ্টার ব্যবধানে অবস্থান বদল । শুক্রবার যেখানে ইরানের বিরুদ্ধে আরও বড় সামরিক অভিযানের ইঙ্গিত দিয়েছিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প, সেখানে শনিবার রাতেই তাঁর সুরে মিলল আপসের বার্তা । যুদ্ধ নয়, আলোচনার পথেই সমাধান খুঁজতে আগ্রহী ওয়াশিংটন, এমনই ইঙ্গিত দিয়ে ট্রাম্প ঘোষণা করলেন, ইরানের সঙ্গে শান্তি চুক্তির নির্দিষ্ট কাঠামো তৈরি করা গেলে আপাতত নতুন করে হামলার নির্দেশ দেবেন না ।
নিজের সমাজমাধ্যমে ট্রাম্প দাবি করেন, পশ্চিম এশিয়ার একাধিক মিত্র দেশের মধ্যস্থতায় এমন একটি চুক্তির রূপরেখা তৈরি হয়েছে, যা কার্যকর হলে পাঁচ মাস ধরে চলা যুদ্ধের অবসান ঘটতে পারে । তাঁর কথায়, এই চুক্তির অন্যতম শর্ত হল হরমুজ প্রণালী অবিলম্বে, সম্পূর্ণ এবং স্থায়ী ভাবে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের জন্য খুলে দেওয়া । পাশাপাশি ইরানের পরমাণু কর্মসূচি থেকে উদ্ভূত নিরাপত্তা-ঝুঁকিরও স্থায়ী সমাধান হতে হবে ।
ট্রাম্প লেখেন, "বিশ্বের বৃহত্তর স্বার্থে এবং একটি স্থিতিশীল ও সমৃদ্ধ ইরানের ভবিষ্যতের কথা ভেবে, দ্রুত চুক্তি সম্ভব হলে আমি হামলার সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করতে রাজি হয়েছি ।"
এক দিন আগেও ছিল যুদ্ধের হুঁশিয়ারি
ট্রাম্পের এই ঘোষণাকে তাৎপর্যপূর্ণ বলছেন আন্তর্জাতিক কূটনীতিকেরা । কারণ শুক্রবারই তিনি সাংবাদিকদের সামনে বলেছিলেন, ইরানকে আলোচনার টেবিলে আনতে প্রয়োজন হলে ফের ব্যাপক সামরিক অভিযান চালানো হবে । তাঁর বক্তব্য ছিল, "আমরা জিততে চাই । প্রয়োজন হলে এমন আঘাত করা হবে, যা ইরান সহ্য করতে পারবে না ।"
কিন্তু একদিনের মধ্যেই সেই কড়া অবস্থান থেকে সরে এসে আলোচনার দরজা খোলা রাখার সিদ্ধান্ত যুদ্ধ পরিস্থিতিতে নতুন সমীকরণের ইঙ্গিত দিচ্ছে ।
পাঁচ মাসের সংঘাত, লক্ষ্য বারবার বদলেছে
চলতি বছরের 28 ফেব্রুয়ারি আমেরিকা ও ইজরায়েলের যৌথ সামরিক অভিযানের মাধ্যমে শুরু হয় এই যুদ্ধ । প্রথমে দাবি করা হয়েছিল, ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র ভাণ্ডার ধ্বংস, পরমাণু অস্ত্র তৈরির সম্ভাবনা রুখে দেওয়া এবং তেহরানের মদতপুষ্ট সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলিকে দুর্বল করাই মূল উদ্দেশ্য ।
তবে সময়ের সঙ্গে যুদ্ধের লক্ষ্য ও কৌশল একাধিক বার বদলেছে । জুন মাসে একটি অন্তর্বর্তী যুদ্ধবিরতি চুক্তি হলেও তা অল্প সময়ের মধ্যেই ভেঙে পড়ে । এরপর হরমুজ প্রণালী দিয়ে যাতায়াতকারী বাণিজ্যিক জাহাজে হামলার অভিযোগ ওঠে ইরানের বিরুদ্ধে । সেই ঘটনার পর ফের উত্তপ্ত হয়ে ওঠে পরিস্থিতি ।
সৌদি যুবরাজের ফোন, তার পরেই বদলে গেল সুর ?
ট্রাম্পের ঘোষণার আগে সৌদি আরবের যুবরাজ তথা কার্যত দেশের শাসক মোহাম্মদ বিন সলমনের সঙ্গে তাঁর টেলিফোনে কথা হয় । আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যম সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই আলোচনায় সৌদি যুবরাজ আশঙ্কা প্রকাশ করেন, আমেরিকা যদি ইরানের জ্বালানি পরিকাঠামো বা বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলিতে বড় আকারের হামলা চালায়, তবে পালটা সৌদি আরব-সহ উপসাগরীয় দেশগুলির তেল ও গ্যাস পরিকাঠামোও নিশানা হতে পারে ।
সৌদি নেতৃত্ব তাই সংঘাত আরও বাড়ানোর বদলে দ্রুত আলোচনার মাধ্যমে সমাধানের উপর জোর দিয়েছে বলে কূটনৈতিক সূত্রের দাবি ।
ইজরায়েলের সম্মতির দাবিও ট্রাম্পের
ট্রাম্প আরও দাবি করেছেন, সম্ভাব্য শান্তি প্রক্রিয়ায় ইজরায়েলও সম্মতি দিয়েছে এবং চুক্তি সম্পূর্ণ করার লক্ষ্যে আমেরিকার সঙ্গে কাজ করতে রাজি হয়েছে । যদিও ইজরায়েল সরকার এ বিষয়ে এখনও বিস্তারিত বিবৃতি দেয়নি । অন্যদিকে, ট্রাম্পের ঘোষণার পরেও ইরানের তরফে কোনও সরকারি প্রতিক্রিয়া সামনে আসেনি ।
হরমুজ কেন এত গুরুত্বপূর্ণ?
বিশ্বের মোট সমুদ্রপথে পরিবাহিত অপরিশোধিত তেলের প্রায় এক-পঞ্চমাংশ হরমুজ প্রণালী দিয়ে যাতায়াত করে । ফলে এই জলপথে উত্তেজনা তৈরি হলেই আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম বেড়ে যাওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয় । তার প্রভাব পড়ে জ্বালানির দাম, পরিবহণ ব্যয়, মুদ্রাস্ফীতি এবং বিশ্ব অর্থনীতির উপর ।
এই কারণেই হরমুজ প্রণালীকে সম্পূর্ণ উন্মুক্ত রাখার প্রশ্নটি শুধু পশ্চিম এশিয়ার নয়, গোটা বিশ্বের অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতার সঙ্গেও জড়িত ।
যুদ্ধে ক্লান্ত আমেরিকা! সামনে মধ্যবর্তী নির্বাচন
এই সংঘাত ঘিরে আমেরিকার অভ্যন্তরেও চাপ বাড়ছে । জনমত সমীক্ষার একাংশে দেখা যাচ্ছে, দীর্ঘমেয়াদি যুদ্ধ নিয়ে উদ্বেগ বাড়ছে সাধারণ মানুষের মধ্যে । তার উপর নভেম্বরে রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ মধ্যবর্তী নির্বাচন । ফলে যুদ্ধ দীর্ঘায়িত হলে রাজনৈতিক চাপও বাড়তে পারে ট্রাম্প প্রশাসনের উপর ।
তবে আপাতত সংঘাতের ভবিষ্যৎ অনেকটাই নির্ভর করছে তেহরানের সিদ্ধান্তের উপর । ইরান কি আলোচনার পথে ফিরবে, নাকি ফের সামরিক সংঘাতের রাস্তাই বেছে নেবে - সেই উত্তরই নির্ধারণ করবে পশ্চিম এশিয়ার আগামী দিনের রাজনৈতিক ও নিরাপত্তা সমীকরণ ।
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