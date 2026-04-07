'মাত্র চার ঘণ্টার মধ্যে সেতু-বিদ্যুৎ কেন্দ্র ধ্বংস করতে পারি', ইরানকে চরম হুঁশিয়ারি ট্রাম্পের

সোমবার গভীর রাতে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জানান, মাত্র চার ঘণ্টার মধ্যে আমেরিকার সামরিক বাহিনী ইরানের সেতু থেকে শুরু করে বিদ্যুৎ কেন্দ্র ধ্বংস করে দিতে পারে।

ইরানকে চরম হুঁশিয়ারি ট্রাম্পের (ফাইল ছবি : এপি)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : April 7, 2026 at 1:55 AM IST

ওয়াশিংটন, 7 এপ্রিল: যুদ্ধ শেষ করতে ইরানকে চূড়ান্ত হুঁশিয়ারি দিলেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাপ। ভারতীয় সময় সোমবার গভীর রাতে তিনি জানান, মাত্র চার ঘণ্টার মধ্যে আমেরিকার সামরিক বাহিনী ইরানের সেতু থেকে শুরু করে বিদ্যুৎ কেন্দ্র ধ্বংস করে দিতে পারে। সেগুলির এমন অবস্থা করে দেওয়া হবে যে আর কোনওদিন তা ব্যবহার করা সম্ভব হবে না ।

এর আগে তিনি জানিয়েছিলেন, ভারতীয় সময় বুধবার ভোর সাড়ে পাঁচটার মধ্যে ইরান যদি তাঁর যুদ্ধ বন্ধের শর্তে রাজি হয়ে হরমুজ প্রণালী খুলে না দেয় তাহলে মার্কিন সামরিক বাহিনী চূড়ান্ত আঘাত হানবে। এদিনের সাংবাদিক সম্মেলনে আরও একবার সে কথা মনে করিয়ে দিয়েছেন তিনি। একটি অংশ তাঁকে বলতে শোনা যায়, "আমাদের শর্তে রাজি না হলে এক রাতের মধ্যেই ইরানকে ধ্বংস করে দিতে পারি। আর সেই রাতটা হয়তো মঙ্গলবারই (মার্কিন সময় অনুযায়ী) আসতে পারে।" এদিন তিনি জানান, ইরানের আকাশপথে হামলা চালানোর সময় নিখোঁজ হয়ে যাওয়া এফ15 যুদ্ধবিমানে থাকা দুই আধিকারিককে খুঁজে বের করা সম্ভব হয়েছে।

অন্যদিকে, রাষ্ট্রসঙ্ঘের মহাসচিব এদিন আমেরিকাকে উদ্দেশ্য করে এক বিশেষ বার্তা দিয়েছেন। তিনি জানিয়েছেন, ইরানের অসামরিক পরিকাঠামোর উপর আক্রমণ হানলে তা আন্তর্জাতিক আইনের উলঙ্ঘন হবে । অসামরিক পরিকাঠামোয় আঘাত হানার অর্থ বহু মানুষের মৃত্যু। এই ধরনের আচরণ যুদ্ধাপরাধ কিনা তা বিবেচনা করতে আদালতের প্রয়োজন বলেও মনে করেন মহাসচিব। তাঁর এই বক্তব্যের প্রতিক্রিয়াও দিয়েছেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট। স্পষ্ট জানিয়েছেন, যুদ্ধাপরাধ হবে কিনা তা নিয়ে তিনি একেবারেই ভাবিত নন।

এর একদিন আগে স্থানীয় সময় রবিবার ট্রাম্প জানান, হরমুজ প্রণালী সম্পূর্ণ না খুললে ধ্বংসাত্মক আক্রমণ চালানো হবে ইরানে ৷ এই মর্মে ইরানকে হুমকি দেওয়ার পাশাপাশি সময়সীমাও বেঁধে দিয়েছিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ৷ ট্রাম্পের সেই সময়সীমার মধ্যেই আমেরিকা, ইরান এবং আঞ্চলিক মধ্যস্থতাকারীদের মধ্যে সম্ভাব্য 45 দিনের যুদ্ধবিরতির শর্তাবলী নিয়ে আলোচনা চলছিল বলে জানা গিয়েছিল ৷

এই পদক্ষেপের ফলে যুদ্ধের স্থায়ী সমাপ্তি হতে পারে বলেও মনে করছিলেন অনেকে । কিন্ত কার্যক্ষেত্রে তা হল না । ট্রাম্প চূড়ান্ত হঁশিয়ারি দেওয়ার অব্যবহিত আগে ইরান আরও একবার আমেরিকার যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করল। সোমবার ইরানের রাষ্ট্রীয় সংবাদ সংস্থা ইরনা জানিয়েছে, ইরান পাকিস্তানের মাধ্যমে আমেরিকাকে নিজেদের জবাব পাঠিয়ে দিয়েছে। জবাবে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, ইরান কোনও অস্থায়ী যুদ্ধবিরতির জন্য প্রস্তুত নয়, বরং, তারা যুদ্ধের স্থায়ী অবসান চায়। এরপরই চূড়ান্ত হুঁশিয়ারি দিলেন হোয়াইট হাউজের বাসিন্দা ।

ইরানকে চরম হুঁশিয়ারি ট্রাম্পের
