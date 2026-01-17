ETV Bharat / international

'পাক প্রধানমন্ত্রী বলেছেন আমি এক কোটি মানুষকে বাঁচিয়েছি', ভারত-পাক সংঘাত প্রসঙ্গে দাবি ট্রাম্পের

ট্রাম্পের দাবি, অন্তত 10 মিলিয়ন অর্থাৎ এক কোটি মানুষের জীবন বাঁচানোর জন্য তাঁকে ধন্যবাদও জানিয়েছেন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শেহবাজ শরিফ।

Trump on India Pakistan conflict
ভারত-পাক সংঘাতে দাবি ট্রাম্পের (ফাইল ছবি)
Published : January 17, 2026 at 5:40 PM IST

ওয়াশিংটন, 17 জানুয়ারি: মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ফের একবার ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে যুদ্ধ থামানো নিয়ে নিজের দাবিকেই তুলে ধরেছেন ৷ শুক্রবার তিনি জানিয়েছেন, অন্তত 10 মিলিয়ন অর্থাৎ এক কোটি মানুষের জীবন বাঁচানোর জন্য তাঁকে ধন্যবাদও জানিয়েছেন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শেহবাজ শরিফ ।

ট্রাম্প বলেন, "এক বছরে আমরা আটটি শান্তি চুক্তি করেছি ৷ গাজায় যুদ্ধের অবসান ঘটিয়েছি । আমরা মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি ফিরিয়ে এনেছি ৷ আমরা দু'টি পারমাণবিক শক্তিধর দেশ ভারত ও পাকিস্তানকে যুদ্ধ করা থেকেও বিরত করেছি ৷ পাক প্রধানমন্ত্রী বলেন, ডোনাল্ড ট্রাম্প অন্তত 10 মিলিয়ন মানুষকে বাঁচিয়েছেন ৷ এটা আমার কাছে অসাধারণ ছিল।" গত বছরের 10 মে থেকে ট্রাম্প বহুবার এই একই দাবি করে এসেছেন ৷ নোবেল শান্তি পুরস্কারের জন্য নিজের দাবিকে জোরালো করতে গিয়ে জানিয়েছিলেন, তাঁর চাপের কারণেই দুই পারমাণবিক শক্তিধর প্রতিবেশীর মধ্যে শান্তি স্থাপিত হয়েছে। এদিকে 'সাউদার্ন বুলেভার্ড'র নাম পরিবর্তন করে 'ডোনাল্ড জে ট্রাম্প বুলেভার্ড' করা হয়েছে ৷ সেই অনুষ্ঠানে এসেই এই মন্তব্য করেন তিনি ৷

যদিও ট্রাম্পের দাবিকে বারবার খণ্ডন করেছে ভারত ৷ ধারাবাহিকভাবে তারাও পাল্টা জানিয়েছে, কোনও তৃতীয় পক্ষ এ ক্ষেত্রে জড়িত ছিল না ৷ ভারত জানিয়েছে, পাকিস্তানের সন্ত্রাসবাদী ঘাঁটি লক্ষ্য করে ভারতের 'অপারেশন সিঁদুর' শুরু করার পর দুই দেশের মধ্যে সরাসরি আলোচনার মাধ্যমে শান্তি স্থাপিত হয়েছিল । জম্মু ও কাশ্মীরের পাহালগাঁও সন্ত্রাসী হামলার প্রতিক্রিয়ায় এই অভিযান শুরু করা হয়েছিল ৷ ভারতীয় আধিকারিকদের মতে, পাকিস্তানের ডিরেক্টর জেনারেল অফ মিলিটারি অপারেশনস (ডিজিএমও) 10 মে তার ভারতের সঙ্গে যোগাযোগ করে অভিযান বন্ধ করার অনুরোধ করেছিলেন। এরপর যুদ্ধবিরতিতে সম্মত হয় উভয় পক্ষ।

অন্যদিকে, কারাকাসে মার্কিন হামলার প্রায় দুই সপ্তাহ পর মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে বহু প্রতীক্ষিত বৈঠকের পর ভেনেজুয়েলার বিরোধী নেত্রী তথা নোবেল জয়ী মারিয়া মাচাদো বৃহস্পতিবার জানান, তিনি হোয়াইট হাউসে ট্রাম্পকে তাঁর নোবেল শান্তি পুরস্কারের পদকটি উপহার দিয়েছেন । তিনি এই কাজটিকে ভেনেজুয়েলার স্বাধীনতা ও গণতান্ত্রিক প্রচেষ্টার প্রতি ট্রাম্পের সমর্থনের স্বীকৃতি হিসেবে বর্ণনা করেছেন । প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পও মাচাদোর এই কাজকে স্বীকৃতি দিয়েছেন ৷ ট্রুথ সোশালে একটি পোস্টে এটিকে পারস্পরিক শ্রদ্ধার এক চমৎকার নিদর্শন বলেও অভিহিত করেন ট্রাম্প ৷ পাশাপাশি নোবেল পদকটির জন্য তাঁকে ধন্যবাদও জানিয়েছেন। তবে, নরওয়েজিয়ান নোবেল কমিটি এবং নরওয়েজিয়ান নোবেল ইনস্টিটিউটের বিবৃতি অনুযায়ী, একবার নোবেল পুরস্কার প্রদান করা হলে তা প্রত্যাহার, ভাগ করে নেওয়া বা অন্য কোনও ব্যক্তিকে হস্তান্তর করা যায় না ৷ এই সিদ্ধান্ত স্থায়ী ও অনির্দিষ্টকালের জন্য কার্যকর থাকে।

