'বন্দি' মাদুরোর ছবি প্রকাশ্যে আনলেন ট্রাম্প, ভেনেজুয়েলায় আপাতত মার্কিন শাসন

'বন্দি' মাদুরোর ছবি প্রকাশ্যে আনলেন ট্রাম্প, ভেনেজুয়েলায় আপাতত মার্কিন শাসন
হোয়াইট হাউসের সাংবাদিক সম্মেলন থেকে জানালেন আপাতত ভেনেজুয়েলার শাসন ভার নিজেদের হাতেই রাখবে আমেরিকা ।
Published : January 3, 2026 at 11:50 PM IST
ওয়াশিংটন, 3 জানুয়ারি: ভেনেজুয়ালে দখলের দাবি করেছিলেন আগেই । এবার সে দেশের প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরোকে বন্দি অবস্থায় আমেরিকায় নিয়ে আসার ছবি প্রকাশ্যে আনলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প । পাশাপাশি হোয়াইট হাউসের সাংবাদিক সম্মেলন থেকে তিনি জানালেন আপাতত ভেনেজুয়েলার শাসন ভার নিজেদের হাতেই রাখবে আমেরিকা । এদিকে, ভারতীয়দের আপাতত জরুরি প্রয়োজন ছাড়া ভেনেজুয়েলায় না যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার । কোনও কারণে যদি যেতেই হয় তাহলে খুব সাবধান থাকতে হবে । ঠিক যতটা প্রয়োজন ততক্ষণই রাস্তায় থাকতে হবে । প্রতি মুহূর্তে যোগাযোগ রাখতে হবে ভেনেজুয়েলার দূতাবাসের সঙ্গে ।
ট্রাম্পের কথায়, "আমি চাই না মাদুরোর মতো কেউ একটা ভেনেজুয়েলার শাসনের ভার নিন ।" তাই যতক্ষণ না পর্যন্ত নির্দিষ্ট প্রক্রিয়া শেষ করে ক্ষমতার হস্তান্তর হচ্ছে ততদিন হুগো শাভেজেরে মাতৃভূমির শাসনের ভার থাকবে আমেরিকার উপর । এদিনের সাংবাদিক সম্মেলনে একাধিকবার মার্কিন সামরিক শক্তি ঠিক কতটা মারাত্মক তাও তুলে ধরেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ।
ভারতীয় সময় শনিবার দুপুরে ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট এখন আমেরিকার কবজায় ! ইস্টার্ন টাইম অনুযায়ী আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প সোশাল মিডিয়ায় নিশ্চিত করেন, ভেনেজুয়েলা এবং দেশের নেতাদের উপর বিশাল হামলা চালিয়েছে মার্কিন সেনাবাহিনী ৷ তিনি জানান, দেশের প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরো ও তাঁর স্ত্রীকে ভেনেজুয়েলা থেকে উড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে ৷ কিন্তু তাঁরা ঠিক কোথায়, সে বিষয়ে কিছু বলেননি ট্রাম্প ৷ তবে নিশ্চিত করেছেন, তাঁরা আমেরিকার হেফাজতে ৷
প্রেসিডেন্টের মাদুরোর দখল নেওয়ার আগে স্বভাবতই ভেনেজুয়েলার রাজধানী কারাকাস দখল করে মার্কিন সেনা । তার জন্য গোটা শহরকে অন্ধকার করে দেওয়া হয় বলে ট্রাম্প জানিয়েছেন । তার জন্য পাওয়ার গ্রিডে হামলা হয়েছে নাকি আমেরিকা সাইবার আক্রম করেছে তা জানা যায়নি ।