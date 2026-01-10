ETV Bharat / international

'আমাদের সঙ্গে সরাসরি চুক্তি করুন, ভেনেজুয়েলার সঙ্গে নয়,' তেল-ক্রেতাদের বার্তা ট্রাম্পের

তেল কোম্পানিগুলিকে ভেনেজুয়েলার তেল কেনার ক্ষেত্রে সরাসরি আমেরিকার সঙ্গে যোগাযোগ করার পরামর্শ দিয়েছেন ট্রাম্প যা বদলে দিয়েছেন ‘সম্পূর্ণ নিরাপত্তা’র প্রতিশ্রুতি৷

আন্তর্জাতিক তেল কোম্পানিগুলির প্রধান নির্বাহী কর্তাদের সঙ্গে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প (ছবি: এপি)
By AP (Associated Press)

Published : January 10, 2026 at 9:20 AM IST

3 Min Read
ওয়াশিংটন, 10 জানুয়ারি: হোয়াইট হাউসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান ও আন্তর্জাতিক তেল কোম্পানিগুলির প্রধান নির্বাহী কর্তাদের সঙ্গে এক উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক করেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। ভেনেজুয়েলায় বিনিয়োগের জন্য তেল কোম্পানিগুলিকে পূর্ণ নিরাপত্তা ও সুরক্ষার আশ্বাস দেন তিনি। বৈঠকে, ট্রাম্প তেল শিল্পের অগ্রণী কোম্পানিগুলিকে ভেনেজুয়েলায় 100 বিলিয়ন ডলারেরও বেশি বিনিয়োগের আহ্বান জানান যাতে এর বিশাল তেল মজুদ সম্পূর্ণরূপে কাজে লাগানো যেতে পারে।

ভেনেজুয়েলায় সাম্প্রতিক মার্কিন পদক্ষেপের পর এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হচ্ছে, যা সেখানকার রাজনৈতিক ও জ্বালানি সংক্রান্ত নীতিকে নতুন রূপ দিয়েছে। বৈঠকে ট্রাম্প বলেন, কয়েক দশক আগে ভেনেজুয়েলার তেল শিল্প মার্কিন প্রযুক্তি, দক্ষতা এবং মূলধন দিয়ে বিকশিত হয়েছিল ৷ কিন্তু, পরে সেই সম্পদগুলি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে "কেড়ে নেওয়া" হয়েছিল। তিনি বলেন, ভেনেজুয়েলার বর্তমান প্রশাসন এখন সেই সম্পদ পুনরুদ্ধারের জন্য সক্রিয় পদক্ষেপ নিচ্ছে।

প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প জানান, বিশ্বের প্রায় দুই ডজন শীর্ষস্থানীয় তেল ও গ্যাস কোম্পানির প্রতিনিধিরা বৈঠকে অংশ নিয়েছিলেন। ট্রাম্প বলেন, প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরোর ক্ষমতাচ্যুতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ভেনেজুয়েলা উভয়ের জন্যই নতুন অর্থনৈতিক সুযোগ তৈরি করেছে এবং দুই দেশের জ্বালানি, অর্থনীতির মধ্যে গভীর সহযোগিতার সম্ভাবনা তৈরি করেছে।

তৈল্য শিল্পকে আশ্বস্ত করে ট্রাম্প বলেন, ভেনেজুয়েলায় কর্মরত কোম্পানিগুলি এখন থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ করে কাজ করবে। তিনি স্পষ্ট করে বলেন যে বিনিয়োগকারীদের নিরাপত্তা, স্থিতিশীলতা এবং সুরক্ষার নিশ্চয়তা দেওয়া হবে।

বৈঠকে ট্রাম্প স্পষ্টভাবে বলেছিলেন, "আপনারা সরাসরি আমাদের সঙ্গে কথা বলছেন, ভেনেজুয়েলার সঙ্গে নয়। আপনারা সম্পূর্ণ নিরাপদ। আমরা চাই না আপনারা ভেনেজুয়েলার সঙ্গে কথা বলুন।" ট্রাম্পের মতে, মার্কিন তেল কোম্পানিগুলি ভেনেজুয়েলার তেল উৎপাদন এবং পরিকাঠামো পুনর্বিকাশের জন্য তাদের নিজস্ব সম্পদ থেকে কমপক্ষে 100 বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করবে, সরকারি আর্থিক সহায়তা ছাড়াই।

ট্রাম্প আরও বলেন, "আমাদের বিশাল তেল কোম্পানিগুলি সরকারের অর্থে নয়, তাদের নিজস্ব অর্থ থেকে কমপক্ষে 100 বিলিয়ন ডলার ব্যয় করবে। তাদের সরকারি অর্থের প্রয়োজন নেই। তবে তাদের সরকারি সুরক্ষার প্রয়োজন আছে।" মার্কিন প্রেসিডেন্ট জানান, মার্কিন সেনা মোতায়েনের পরিবর্তে ভেনেজুয়েলার নেতা এবং জনগণের সঙ্গে কাজ করে নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হবে।

হোয়াইট হাউসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান ও আন্তর্জাতিক তেল কোম্পানিগুলির প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তাদের সঙ্গে এই উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ছাড়াও ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি. ভান্স এবং সেক্রেটারি অফ স্টেট মার্কো রুবিও-সহ ট্রাম্প প্রশাসনের বেশ কয়েকজন ঊর্ধ্বতন কর্তা উপস্থিত ছিলেন। ভাইস প্রেসিডেন্ট ভান্স জানান, ভেনেজুয়েলায় এই উদ্যোগ আমেরিকার জ্বালানি নিরাপত্তা আরও জোরদার করবে এবং দেশের অর্থনৈতিক পরিস্থিতির পাশাপাশি অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার উপর ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে।

সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে কথা বলার সময় ট্রাম্প ইঙ্গিত দেন যে, ভেনেজুয়েলায় রাশিয়া ও চিনের প্রভাব সীমিত করতে চায় আমেরিকা। অন্তর্বর্তীকালীন প্রেসিডেন্ট ডেলসি রদ্রিগেজের নেতৃত্বাধীন সরকারের বিষয়ে তিনি বলেন যে, দুই দেশের মধ্যে সম্পর্ক বর্তমানে ইতিবাচক এবং আমেরিকা ঘটনাবলী নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করছে।

সম্পাদকের পছন্দ

