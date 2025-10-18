রুশ তেল আর কিনবে না ভারত, ফের দাবি ট্রাম্পের
নয়া শুল্কনীতির আওতায় ভারতের উপর প্রথমে 25% শুল্ক চাপায় আমেরিকা ৷ এরপর রাশিয়ার থেকে তেল কেনার জন্য অতিরিক্ত 25% শুল্ক আরোপ করে ওয়াশিংটন ৷
October 18, 2025
ওয়াশিংটন, 18 অক্টোবর: পহেলগাঁও হামলার সময় পাকিস্তানের সঙ্গে ভারতের সংঘর্ষবিরতি প্রসঙ্গে প্রথম ঘোষণা করেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ৷ এবার রাশিয়ার সঙ্গে ভারতের বাণিজ্য নিয়েও মন্তব্য করলেন তিনি ৷ ট্রাম্পের দাবি, দ্রুত রুশ তেল কেনা বন্ধ করে দেবে নয়াদিল্লি ৷ ইতিমধ্যে নাকি বাণিজ্যের পরিমাণ কমিয়ে দিয়েছে বলেও দাবি করেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ৷
গাজার শান্তি আলোচনার পর এই মুহূর্তে ট্রাম্পের লক্ষ্য হল রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধে ইতি টানা ৷ শুক্রবার এই প্রসঙ্গে আলোচনার জন্য ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কির সঙ্গে দেখা করেন তিনি ৷ মধ্যাহ্নভোজনের সময় সাংবাদিকদের তিনি বলেন, "রাশিয়ার কাছ থেকে ভারত আর তেল কিনবে না ৷ তারা ইতিমধ্যে বাণিজ্যের পরিমাণ কমিয়ে দিয়েছে ৷ বলা যেতে পারে কমবেশি বন্ধ করে দিয়েছে নয়াদিল্লি ৷" ট্রাম্পের দাবি, "মস্কোর সঙ্গে বাণিজ্যের পরিমাণ অনেকাংশে কমিয়ে দিয়েছে নয়াদিল্লি ৷ এই মুহূর্তে রাশিয়ার কাছ থেকে প্রয়োজনের মাত্র 38 শতাংশ তেল কেনে ভারত ৷ আগামী দিনে সেটিও বন্ধ করে দেবে ৷"
উল্লেখ্য, বর্তমান বাজার পরিস্থিতির বিচারে জ্বালানির উৎসে বৈচিত্র্য আনা হবে বলে বৃহস্পতিবার জানায় নয়াদিল্লি ৷ ঘোষণার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই মার্কিন প্রেসিডেন্টের দাবি করেন রাশিয়ার তেল কেনা বন্ধ করা হবে আশ্বাস্ত করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷
ওয়াশিংটনের দীর্ঘদিনের অভিযোগ, মস্কোর কাছ থেকে অপরিশোধিত তেল কিনে অর্থ সাহায্য করছে নয়াদিল্লি ৷ আর সেই অর্থই ইউক্রেনের সঙ্গে যুদ্ধে কাজে লাগাচ্ছে মস্কো ৷ এই অভিযোগে ভারতের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপও করেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ৷ নয়া শুল্কনীতির আওতায় ভারতীয় পণ্যের উপর প্রথমে 25 শতাংশ শুল্ক আরোপ করলেও পরে রাশিয়ার সঙ্গে বাণিজ্য়ের জন্য অতিরিক্ত 25 শতাংশ শুল্ক চাপিয়ে দেয় ওয়াশিংটন ৷ এই ফলে দুই দেশের কূটনৈতিক সম্পর্কে বিস্তর টানাপোড়েন শুরু হয় ৷ এই আবহে শুক্রবার ভারত-আমেরিকা বাণিজ্য প্রসঙ্গে মন্তব্য করলেন ট্রাম্প ৷
প্রসঙ্গত, পহেলগাঁও হামলার পর সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে ভারত ও পাকিস্তান ৷ দীর্ঘ তিনদিনের সংঘর্ষের পর সংঘর্ষবিরতিতে সম্মতি জানায় ইসলামাবাদ ও নয়াদিল্লি ৷ মার্কিন প্রেসিডেন্টের দাবি, দুই দেশের এই সিদ্ধান্তে তাঁর হাত রয়েছে ৷ ট্রাম্পের এই দাবির ফলে দেশের অভ্যন্তরে বিরোধীদের কড়া সমালোচনার মুখে পড়তে হয় কেন্দ্রের বিজেপি সরকারকে ৷ তবে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন, পাকিস্তানের সঙ্গে সংঘর্ষবিরততে আমেরিকার কোনও ভূমিকা নেই ৷