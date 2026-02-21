ETV Bharat / international

ভারতের উপরেও ট্রাম্পের 10% 'গ্লোবাল ট্যারিফ', সুপ্রিম কোর্টে ধাক্কা খেয়ে 'আরও বাড়াতে পারি'র হুঁশিয়ারি

ডোনাল্ড ট্রাম্পের আরোপিত সমস্ত শুল্ককে অনৈতিক বলে ঘোষণা করেছে আমেরিকার সুপ্রিম কোর্ট ৷ তারপরই 10 শতাংশ শুল্ক আরোপ ট্রাম্পের ৷

Trump Imposes 10 percent Global Tariff
ট্রাম্পের নতুন শুল্ক ঘোষণা (ছবি-এপি)
By AFP

Published : February 21, 2026 at 11:07 AM IST

ওয়াশিংটন, 21 ফেব্রুয়ারি: বিভিন্ন দেশের পণ্যে ডোনাল্ড ট্রাম্প যে শুল্ক আরোপ করেছিলেন, তা বেআইনি বলে ঘোষণা করেছে আমেরিকার সুপ্রিম কোর্ট ৷ কিন্তু আদালতের রায়ের পরই 10 শতাংশ আন্তর্জাতিক (গ্লোবাল) শুল্ক আরোপের সিদ্ধান্ত নিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ৷ ট্রাম্পের হুঁশিয়ারি, তিনি আরও শুল্ক বৃদ্ধি করতে পারেন ৷

ট্রাম্প ওভাল অফিসে শুল্ক আদেশে স্বাক্ষর করে সোশাল মিডিয়ায় বলেছেন এটি 'প্রায় তাৎক্ষণিকভাবে কার্যকর' ৷ গত বছর 'বন্ধু' ও 'শত্রু' উভয় দেশকেই শাস্তি দেওয়ার জন্য বিভিন্ন হারে শুক্ল আরোপ করার পর নতুন ঘোষণা মার্কিন প্রেসিডেন্টের ৷

