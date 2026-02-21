ভারতের উপরেও ট্রাম্পের 10% 'গ্লোবাল ট্যারিফ', সুপ্রিম কোর্টে ধাক্কা খেয়ে 'আরও বাড়াতে পারি'র হুঁশিয়ারি

ভারতের উপরেও ট্রাম্পের 10% 'গ্লোবাল ট্যারিফ', সুপ্রিম কোর্টে ধাক্কা খেয়ে 'আরও বাড়াতে পারি'র হুঁশিয়ারি
ডোনাল্ড ট্রাম্পের আরোপিত সমস্ত শুল্ককে অনৈতিক বলে ঘোষণা করেছে আমেরিকার সুপ্রিম কোর্ট ৷ তারপরই 10 শতাংশ শুল্ক আরোপ ট্রাম্পের ৷
Published : February 21, 2026 at 11:07 AM IST
ওয়াশিংটন, 21 ফেব্রুয়ারি: বিভিন্ন দেশের পণ্যে ডোনাল্ড ট্রাম্প যে শুল্ক আরোপ করেছিলেন, তা বেআইনি বলে ঘোষণা করেছে আমেরিকার সুপ্রিম কোর্ট ৷ কিন্তু আদালতের রায়ের পরই 10 শতাংশ আন্তর্জাতিক (গ্লোবাল) শুল্ক আরোপের সিদ্ধান্ত নিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ৷ ট্রাম্পের হুঁশিয়ারি, তিনি আরও শুল্ক বৃদ্ধি করতে পারেন ৷
ট্রাম্প ওভাল অফিসে শুল্ক আদেশে স্বাক্ষর করে সোশাল মিডিয়ায় বলেছেন এটি 'প্রায় তাৎক্ষণিকভাবে কার্যকর' ৷ গত বছর 'বন্ধু' ও 'শত্রু' উভয় দেশকেই শাস্তি দেওয়ার জন্য বিভিন্ন হারে শুক্ল আরোপ করার পর নতুন ঘোষণা মার্কিন প্রেসিডেন্টের ৷
It is my Great Honor to have just signed, from the Oval Office, a Global 10% Tariff on all Countries, which will be effective almost immediately. Thank you for your attention to this matter! PRESIDENT DONALD J. TRUMP— Commentary: Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) February 20, 2026
