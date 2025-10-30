জিনপিঙের সঙ্গে বৈঠকের পর চিনের উপর শুল্ক কমালেন ট্রাম্প
চিনের উপর ধার্য শুল্ক কমানোর ঘোষণা ট্রাম্পের ৷ ভবিষ্যতে অর্থনৈতিক এবং বাণিজ্য নিয়ে নানা সমঝোতার পথে হাঁটবে আমেরিকা এবং চিন
Published : October 30, 2025 at 2:42 PM IST
বুসান, 30 অক্টোবর: চিনের উপর থেকে শুল্ক কমানোর ঘোষণা করলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ৷ বৃহস্পতিবার দক্ষিণ কোরিয়ার বুসানে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে বসেছিলেন ট্রাম্প এবং জিনপিং। তারপরই চিনা পণ্যের উপর ধার্য করা আমদানি শুল্কের পরিমাণ কমানোর কথা ঘোষণা করেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট।
ছ'বছর পর ফের মুখোমুখি বৈঠকে বসেছিলেন এই দুই রাষ্ট্রনেতা ৷ শেষবার এই রাষ্ট্রনেতার মধ্যে বৈঠক হয়েছে 2019 সালে ৷ দক্ষিণ কোরিয়ার বুসানে প্রায় দু’ঘণ্টার বৈঠকে কী কী আলোচনা হয়েছে, তা নিয়েও জল্পনা চলছিল ৷ বৈঠক শেষে কৌতূহলের অবসান ঘটান মার্কিন প্রেসিডেন্ট ৷ তিনি জানান, চিনা প্রেসিডেন্টের সঙ্গে বৈঠক খুব ভালো হয়েছে ৷ বৈঠকে অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।
এই বৈঠকের পর ট্রাম্প জানান, তিনি চিনের উপর শুল্ক কমিয়ে দেবেন৷ একই সঙ্গে বৈঠকে বিরল খনিজ সমস্যার সমাধান মিলেছে বলে জানিয়েছেন ট্রাম্প ৷ বেজিং বিরল খনিজ রফতানি করবে এবং আমেরিকান সয়াবিন কিনতে সম্মত হয়েছে বলেও জানান মার্কিন প্রেসিডেন্ট।
ট্রাম্প সাংবাদিকদের বলেন, ফেন্টানাইল তৈরিতে ব্যবহৃত রাসায়নিক বিক্রির জন্য চিনের উপর শাস্তি হিসাবে এই বছরের শুরুতে লাগু হওয়া শুল্ক 20% থেকে 10% এ কমিয়ে আনা হবে । এর ফলে চিনের উপর মোট শুল্ক হার 57% থেকে 47% এ নেমে আসবে। ট্রাম্প জানান, তিনি এপ্রিলে চিনে যাবেন ৷ তারপর জিনপিং মার্কিন সফরে আসবেন ৷ তিনি আরও জানিয়েছেন, তারা চিনে আরও উন্নত কম্পিউটার চিপ রফতানি নিয়েও আলোচনা করেছেন ৷ এনভিডিয়া চিনা আধিকারিকদের সঙ্গেও আলোচনা করবে ৷ ট্রাম্প জানান, তিনি খুব শীঘ্রই চিনের সঙ্গে একটি বাণিজ্য চুক্তিও স্বাক্ষর করতে পারেন ।
দ্বিতীয় মেয়াদে ট্রাম্প হোয়াইট হাউসে আসার পর আমেরিকা ও চিনের সংঘাতের অন্যতম কারণ ছিল বিরল খনিজ ৷ সম্প্রতি সেই বিরল খনিজ রফতানির উপর বিধিনিষেধ আরোপ করেছিল বেজিং ৷ ট্রাম্পও চিনা পণ্যের উপর রফতানি শুক্ল বাড়ানোর কথা ঘোষণা করেন ৷ কিন্তু বৃহস্পতিবারের এই বৈঠকে দুই রাষ্ট্রই বিশ্ব অর্থনীতিকে ঝুঁকির মধ্য ফেলতে চায় না ৷ যা নিজেদের দেশের ভাগ্যকেই বিপন্ন করতে পারে।
বৈঠকের শুরুতেই জিনপিং তাঁর বক্তব্য তুলে ধরেন ৷ যেখানে ভিন্ন মত সত্ত্বেও একসঙ্গে কাজ করার ইচ্ছের উপর জোর দেন চিনা প্রেসিডেন্ট । তাঁর কথায়, আমাদের ভিন্ন জাতীয় অবস্থার কারণে, আমরা সবসময় একে অপরের সঙ্গে মুখোমুখি দেখা করতে পারি না তিনি বলেন, "বিশ্বের দুটি শীর্ষস্থানীয় অর্থনীতির মধ্যে মাঝে মাঝে দ্বন্দ্ব থাকা স্বাভাবিক।"
যদিও মার্কিন প্রেসিডেন্টের সঙ্গে জিনপিঙের বৈঠক ও তার ফলাফল সম্পর্কে তাৎক্ষণিকভাবে কোনও বক্তব্য রাখেনি চিন ।