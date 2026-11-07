হোয়াইট হাউসে দীপাবলি উদযাপন ট্রাম্পের, উপহার পেলেন হনুমান চালিশা

হোয়াইট হাউসে দীপাবলি উদযাপন ট্রাম্পের, উপহার পেলেন হনুমান চালিশা
TRUMP DIWALI : মার্কিন প্রশাসনের একাধিক শীর্ষস্তরের ভারতীয়-বংশোদ্ভূত আধিকারিক, অনাবাসী ভারতীয় উদ্যোগপতি এবং বিভিন্ন নামী সংস্থার সিইও-রা অনুষ্ঠানে ছিলেন ৷
By PTI
Published : November 7, 2026 at 4:53 PM IST
নিউইয়র্ক, 7 নভেম্বর : হোয়াইট হাউসের ওভাল অফিসে দীপাবলি উৎসব উদযাপন করলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। মার্কিন প্রশাসনের একাধিক শীর্ষস্তরের ভারতীয়-বংশোদ্ভূত আধিকারিক, অনাবাসী ভারতীয় উদ্যোগপতি এবং বিভিন্ন নামী সংস্থার সিইও-দের উপস্থিতিতে এই বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। আমন্ত্রিতদের তালিকায় উজ্জ্বল উপস্থিতি ছিল ভারতীয় টেক জায়ান্ট ও বিশিষ্ট তারকাদের।
হোয়াইট হাউস সূত্রে খবর, শুক্রবার (স্থানীয় সময়) এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নিযুক্ত ভারতের রাষ্ট্রদূত বিনয় মোহন কোয়াত্রা, সেলিব্রিটি শেফ বিকাশ খন্না, প্রযুক্তি ক্ষেত্রের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব তথা 'জিওকিউআইআই' (GOQii)-এর প্রতিষ্ঠাতা বিশাল গোন্ডাল, আইবিএম (IBM) প্রধান অরবিন্দ কৃষ্ণ, এফবিআই (FBI) ডিরেক্টর কাশ প্যাটেল এবং মার্কিন ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ হেলথ (NIH)-এর ডিরেক্টর জয় ভট্টাচার্য।
ওভাল অফিসে প্রদীপ জ্বালিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন স্বয়ং ট্রাম্প। ছিলেন মার্কিন বিদেশ সচিব মার্কো রুবিও এবং সোশাল সিকিউরিটি অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের ডেপুটি কমিশনার অর্জুন মোদি। এছাড়াও ছিলেন মাইক্রন টেকনোলজির সঞ্জয় মেহরোত্রা, ধল্লা গ্রুপ অফ কোম্পানিজের সিইও রুবি ধল্লা, ন্যাক সিস্টেমসের রাজীব শর্মা, কেশবম ডিসি-র প্রেসিডেন্ট বিশ্বজিৎ মল্লমপতি এবং প্রেসিডেন্টের বিশেষ অতিথি হেতালকুমার প্যাটেল। দেখা গিয়েছে হোয়াইট হাউসের ইভেন্টস উপস্থাপক অরবিন্দ চাড্ডাকেও।
#WATCH | U.S. President Donald Trump lights a lamp at the White House on the occasion of Diwali.#DonaldTrump | #Diwali | #WhiteHouse pic.twitter.com/beKUGwEc8L— All India Radio News (@airnewsalerts) October 22, 2025
আমেরিকায় এই উৎসব উদযাপনের মুহূর্তগুলি সোশাল মিডিয়ায় শেয়ার করেছেন উদ্যোগপতি বিশাল গোন্ডাল। এক্স (X) হ্যান্ডেলে ট্রাম্পের সঙ্গে ছবি পোস্ট করে তিনি লেখেন, "ওভাল অফিসে এক আলোর মুহূর্ত ভাগ করে নেওয়া, প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে দীপাবলি উদযাপন করতে পেরে আমি সম্মানিত। লাখো মানুষের ভক্তি, সাহস ও শক্তির উৎস তুলসীদাসের 'হনুমান চালিশা' তাঁকে উপহার হিসেবে দিতে পেরে গর্বিত।"
তিনি আরও জানান, হোয়াইট হাউসে প্রদীপ জ্বালানোর সময় তিনি ভারত ও আমেরিকার দীর্ঘস্থায়ী বন্ধুত্ব এবং অন্ধকারের উপর আলোর জয়ের প্রার্থনা করেছেন।
A moment of shared light in the Oval Office. 🪔 Honored to celebrate Diwali with President @realDonaldTrump and proud to gift him with a copy of the Hanuman Chalisa, Tulsidas's hymn to Lord Hanuman that millions of us recite for courage, devotion and strength. As the diyas were lit, my prayer was for friendship between India and America, and for the triumph of light over darkness. Jug Jug Jiyo, a blessing many of us grew up hearing, means "may you live for ages." It is the wish behind everything I do, and today I made it for everyone around the world: peace, prosperity, good health and longevity. Happy Diwali. Jug Jug Jiyo. 🙏 @TheVikasKhanna @DhallaRuby @WhiteHouse— Vishal Gondal (@vishalgondal) November 6, 2026
হোয়াইট হাউসে দীপাবলির ইতিহাস
হোয়াইট হাউসে দীপাবলি উদযাপনের এই ঐতিহ্য নতুন নয়। 2003 সালে তৎকালীন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ ডব্লিউ বুশ হোয়াইট হাউসে দীপাবলি উদযাপনের সূচনা করেছিলেন। তবে, প্রথম দিকে এই অনুষ্ঠানগুলি সাধারণত আইজেনহাওয়ার এগজিকিউটিভ অফিস বিল্ডিংয়ে ভারতীয়-আমেরিকান সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি এবং ভারতীয় কূটনীতিকদের উপস্থিতিতে আয়োজিত হত।
2009 সালে প্রথম মার্কিন প্রেসিডেন্ট হিসেবে হোয়াইট হাউসের 'ইস্ট রুম'-এ প্রদীপ জ্বালান বারাক ওবামা। তারপর থেকে প্রতি বছরই ওভাল অফিস বা রুজভেল্ট রুমের মতো হোয়াইট হাউসের গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলিতে এই আলোর উৎসব সাড়ম্বরে উদযাপিত হয়ে আসছে।