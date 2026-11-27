নির্বাচনের আগে আর্থিক বৃদ্ধি নিয়ে ভুল তথ্য ! তদন্তের নির্দেশ ট্রাম্পের
Trump on GDP Figures: আর্থিক বৃদ্ধি নিয়ে দেওয়া তথ্য় পরিবর্তন করে বাণিজ্য দফতর । এবার তা নিয়েই প্রতিক্রিয়া দিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ।
Published : November 27, 2026 at 8:59 AM IST
ওয়েস্ট পাম বিচ, 27 নভেম্বর : মধ্যবর্তী নির্বাচনে পরাজয়ের ধাক্কা এখনও কাটিয়ে উঠতে পারেনি ট্রাম্প প্রশাসন । এবার নিজের বাণিজ্য দফতরের কাজ নিয়েই প্রশ্ন তুললেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট । তাঁর দাবি, নির্বাচনের আগে আর্থিক বৃদ্ধি নিয়ে বিভ্রান্তিকর তথ্য় দিয়েছিল দফতর । নির্বাচনে তার প্রভাব পড়েছে বলেও মনে করেন আমেরিকার প্রথম নাগরিক ।
শুধু প্রশ্ন তোলা নয়, বাণিজ্য দফতরের বিরুদ্ধে তদন্ত চান ডোনাল্ড ট্রাম্প । তাঁর এ হেন মন্তব্যের বিশেষ কারণ আছে । নির্বাচনের আগে মার্কিন বাণিজ্য় দফতর বলেছিল, তৃতীয় কোয়ার্টারে আর্থিক বৃদ্ধির হার হবে 3.4 শতাংশ । এরপর বুধবার তারা বলে আর্থিক বৃদ্ধির হার 4.3 শতাংশ থাকতে চলেছে । এখানেই ট্রাম্পের অনুমান, আর্থিক বৃদ্ধির হার কম হতে এ কথা নির্বাচনের আগে জনমানসে বিরূপ প্রভাব ফেলেছিল । তবে এই পরিবর্তনের মধ্য়ে অস্বাভাবিক কিছু দেখছে না সংশ্লিষ্ট দফতর ।
তাদের দাবি, আর্থিক বৃদ্ধি সংক্রান্ত পূর্বাভাস নির্ভুল করতে মাঝেমধ্যেই এ ধরনের পরিমার্জন হয়ে থাকে । প্রতি মাসে চাকরি সংক্রান্ত তথ্য় থেকে শুরু করে জিডিপির সঙ্গে জড়িত পরিসংখ্যান বদলায় । আর এই পরিবর্তন রাজনৈতিক ক্যালেন্ডার দেখে হয় না ।
কিন্তু এই প্রশাসনিক ব্যাখ্যা মানতে চান না ট্রাম্প । তাঁর স্পষ্ট দাবি, বাণিজ্য় দফতর যে ভুল করেছে তা শুধু ইচ্ছাকৃত নয় বিরাটও বটে । সোশাল মিডিয়ায় করা পোস্টে ট্রাম্প লেখেন, "মাত্র একদিন আগে আর্থিক বৃদ্ধি সংক্রান্ত সঠিক তথ্য় জানা গিয়েছে। তথ্য প্রকাশ্যে আনার দায়িত্বে থাকা সংস্থা নির্বাচনের আগে বিভ্রান্তিকর তথ্য় দিয়েছিল । কেন এই বিভ্রান্তিকর তথ্য দেওয়া হল তা জানতে আমি তদন্তের নির্দেশ দিচ্ছি । " আর্থিক বৃদ্ধি সংক্রান্ত তথ্য় নির্বাচনে প্রভাব ফেলেছে বলে দাবি করলেও এ সংক্রান্ত কোনও তথ্য় দেননি মার্কিন প্রেসিডেন্ট ।
তবে এই প্রথম নয় তথ্য় ও পরিসংখ্য়ান দফতর সংক্রান্ত বিষয়ে আগেও আক্রমণাত্মক ভূমিকা নিতে দেখা গিয়েছে হোয়াইট হাউজের বাসিন্দাকে । 2025 সালের অগস্ট মাসে শ্রম-পরিসংখ্যান দফতরের প্রধানকে বহিস্কার করেন ট্রাম্প । তার মাসখানেক আগে একটি রিপোর্টে প্রকাশিত হয় জুলাই মাসে গোটা আমেরিকায় 73 হাজার নতুন চাকরি তৈরি হয়েছিল । কিন্তু তার আগের বছর মানে 2024 সালের মে এবং জুন মাস মিলিয়ে 2 লক্ষ 58 হাজার চাকরি হয়েছিল । এই তথ্য় প্রকাশ্যে আসার পরই বহিস্কারের সিদ্ধান্ত নেন ট্রাম্প ।