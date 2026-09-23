ভারত-মধ্য়প্রাচ্য়-ইউরোপের অর্থনৈতিক করিডরকে জোরালো সমর্থন ট্রাম্পের

ভারত-মধ্য়প্রাচ্য়-ইউরোপের অর্থনৈতিক করিডরকে জোরালো সমর্থন ট্রাম্পের
Trump Backs IMEEC: বিভিন্ন প্রতিবেশী দেশের বাণিজ্য়তরীতে ইরানের লাগাতার হামলা ৷ মার্কিন প্রেসিডেন্ট মনে করেন, মধ্যপ্রাচ্যের জ্বালানি পরিকাঠামো ইরানি চেকপয়েন্ট থেকে সরানো দরকার ৷
Published : September 23, 2026 at 4:25 PM IST
ওয়াশিংটন/নয়াদিল্লি, 23 সেপ্টেম্বর: ভারত-মধ্য়প্রাচ্য়-ইউরোপের অর্থনৈতিক করিডরকে (IMEEC) জোরালো সমর্থন জানালেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ৷ মঙ্গলবার নিউ ইয়র্কে রাষ্ট্রসংঘের সদর দফতরে সাধারণ পরিষদে গালফ কোঅপারেশন কাউন্সিল (GCC) এবং আরব নেতাদের সঙ্গে এক বৈঠকের ফাঁকে ট্রাম্প বলেন, যুদ্ধ চলাকালীন পশ্চিম এশিয়ার দেশগুলোর উপর ধারাবাহিক হামলার আবহে মধ্যপ্রাচ্যের জ্বালানি পরিকাঠামোকে ইরানি চেকপয়েন্ট থেকে দূরে সরিয়ে নেওয়ার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।
তিনি আরও জানান যে, বিভিন্ন প্রতিবেশী দেশের বাণিজ্য়তরীর উপরে ইরানের লাগাতার আক্রমণের জন্য়ই মধ্যপ্রাচ্যের জ্বালানি পরিকাঠামো সরানো দরকার ৷ ট্রাম্পের কথায়, "এই কারণেই আমার প্রশাসন ভারত-মধ্য়প্রাচ্য়-ইউরোপের অর্থনৈতিক করিডর এবং অন্যান্য জায়গা থেকে তেল সরিয়ে নিয়ে আসার বিষয়টিকে জোরালোভাবে সমর্থন করে—সেটা পাইপলাইনের মাধ্যমে হোক বা অন্য যে কোনও পথে ৷"
মার্কিন প্রেসিডেন্ট মনে করছেন, দীর্ঘ দিন ধরে চলতে থাকা নানাবিধ প্রতিবন্ধকতা কাটিয়ে ওঠার খুব কাছাকাছি জায়গায় পৌঁছে গিয়েছে এই অঞ্চল ৷ তাঁর মন্তব্য়, "দশকের পর দশক যেসব বাধাবিপত্তি এই অঞ্চলকে পঙ্গু করে রেখেছে, সেইসব দূর করার পথে আমরা সবাই মিলে অনেকটাই এগিয়ে গিয়েছি ৷"
সাধারণ সভার বৈঠকে আমেরিকার বন্ধু দেশগুলির প্রতি ট্রাম্পের বার্তা: "আমেরিকার ঘনিষ্ঠ বন্ধু সব দেশ এবং সহযোগীদের সঙ্গে এখানে আলোচনা চালানোর সুযোগ পেয়ে খুবই অসাধারণ লাগছে ৷ মধ্য়প্রাচ্য়কে ক্রমশ আরও সুরক্ষিত এবং উন্নত করার জন্য় আমাদের চেষ্টা জারি থাকবে ৷"
ভারত-মধ্যপ্রাচ্য-ইউরোপ অর্থনৈতিক করিডরটি (IMEEC) তৈরি হয়েছিল 2023 সালে ৷ এই করিডর দুটি ভাগে বিভক্ত- একটি হল পূর্ব করিডর যা ভারতকে সংযুক্ত করে উপসাগরীয় অঞ্চলের সঙ্গে ৷ এবং অন্য়টি হল উত্তর করিডর ৷ এটি আবার উপসাগরীয় অঞ্চলের সঙ্গে যুক্ত করতে পারে ইউরোপকে ৷ এতে একটি রেলপথ ও জাহাজ-রেল ট্রানজিট নেটওয়ার্কের পাশাপাশি সড়ক পরিবহন রুটও অন্তর্ভুক্ত থাকবে।
এর পাশাপাশি রাষ্ট্রসংঘ সাধারণ পরিষদে তাঁর অতীতের বক্তব্যের সুর টেনেই মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প মঙ্গলবারও ইরানকে ধ্বংস করে ফেলার হুমকি দেন । তিনি বলেন, "আমরা ইরানকে আর্থিকভাবে একঘরে করে ফেলেছি এবং আশা রাখছি তারা দ্রুত সঠিক সিদ্ধান্তই নেবে… তা না হলে এমন একটা সময় আসবে, যখন অনেকটাই দেরি হয়ে যাবে ৷ একটি জাতি হিসেবে তাদের টিকিয়ে রাখার সুযোগ আমাদের হাতে থাকবে না। আমি চাই তারা টিকে থাকুক, এবং আমি বলতে পারি যে এই টেবিলে বসা মানুষজনও সেটাই দেখতে চান।"