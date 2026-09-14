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রাশিয়ার তেল শোধনাগারগুলিতে হামলা বন্ধ করুন, জেলেনস্কিকে অনুরোধ ট্রাম্পের

Trump asks Zelenskyy to stop strikes : আমেরিকায় ডিজেলের মূল্য গ্যালন প্রতি 6 মার্কিন ডলার পেরিয়েছে ৷ নভেম্বরে মিড টার্ম নির্বাচনের আগে মাথাব্যথা ট্রাম্পের ৷

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মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প (পিটিআই)
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By ANI

Published : September 14, 2026 at 8:52 AM IST

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ডানবেগ (আয়ারল্যান্ড), 14 সেপ্টেম্বর : জ্বালানি তেলের দাম হু হু করে বাড়ছে ৷ ডিজেল পার করেছে রেকর্ড দাম ৷ যার অন্যতম কারণ, রাশিয়ার তেল শোধনাগারগুলি লক্ষ্য করে ইউক্রেনের একের পর এক হামলা ৷ এবার ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভোলোদিমির জেলেনস্কিকে রাশিয়ার শোধনাগার লক্ষ্য করে হামলা বন্ধ করতে অনুরোধ করলেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ৷

আয়ারল্যান্ডের ডানবেগে গলফ টুর্নামেন্টের ফাঁকে তিনি বলেছেন, "রাশিয়ান তেল শোধনাগারগুলিতে হামলা বন্ধ করুন ৷ এই আক্রমণের ফলে বিশ্বে জ্বালানি তেল সরবরাহের ঘাটতি বেড়েই চলেছে ৷"

গত শুক্রবারের তথ্য বলছে, আমেরিকায় ডিজেলের মূল্য গ্যালন প্রতি রেকর্ড 6 মার্কিন ডলার পেরিয়েছে ৷ নভেম্বরে মিড টার্ম নির্বাচনের আগে জ্বালানির এই দাম বৃদ্ধি মাথাব্যথা বাড়াচ্ছে ট্রাম্পের ৷ কারণ, এখনই দাম নিয়ন্ত্রণ না করা গেলে ভোটারদের ক্ষোভ বাড়তে থাকবে ৷ যার বড় প্রভাব পড়তে পারে নির্বাচনে ৷

গত প্রায় এক মাস বারবার রাশিয়ার শোধনাগারগুলিতে ড্রোন হামলা চালাচ্ছে ইউক্রেন ৷ পাল্টা আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছে রাশিয়াও ৷ এই পরিস্থিতিতে কয়েকদিন আগে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে কথা বলেছিলেন ট্রাম্প ৷ জেলেনস্কির সঙ্গে এবিষয়ে কথা বলেছেন কিনা জিজ্ঞাসা করা হলে ট্রাম্প বলেন, "জেলেনস্কিকে এখন রাশিয়ার ডিজেল শোধনাগারগুলিতে হামলা বন্ধ করতে হবে। তাঁর সঙ্গে এই বিষয়ে কথা বলেছি। আরও অনেক লক্ষ্যবস্তু রয়েছে, সংশোধনাগারে হামলা করবেন না ৷ কারণ, সেটা সারা পৃথিবীর ক্ষতি করছে ৷"

রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের জন্য গত কয়েক মাস বিশ্বজুড়ে জ্বালানি তেলের সরবরাহ কমেছে ৷ গত জুলাইয়ে ডিজেল রফতানি বন্ধ করে দিতে বাধ্য হয়েছিল রাশিয়া ৷ তার সঙ্গে ইরান হরমুজ প্রণালী বন্ধ করে রাখায় পরিস্থিতি আরও ঘোরালো হয়েছে ৷

কয়েকদিন আগে একটি আন্তর্জাতিক শক্তি সংস্থার (IEA) প্রতিবেদনে প্রকাশিত হয়েছে, অগাস্ট মাসে উপসাগরীয় দেশগুলি থেকে জ্বালানি তেল সরবরাহের পরিমাণ ফেব্রুয়ারিতে ইরান যুদ্ধ শুরুর আগের তুলনায় এক চতুর্থাংশে নেমে এসেছে ৷ আইইএ উল্লেখ করেছে, রাশিয়ার পরিশোধন ব্যবস্থায় ইউক্রেনের হামলায় পণ্য রফতানি বিপুল কমে যাওয়ায় ক্ষতির পরিমাণ দিন দিন বাড়ছে ৷

TAGGED:

DONALD TRUMP
VOLODYMYR ZELENSKYY
ATTACK ON RUSSIA
UKRAINE RUSSIA
TRUMP ASKS ZELENSKYY TO STOP

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