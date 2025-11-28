ETV Bharat / international

ওয়াশিংটনে গুলিবিদ্ধ ন্যাশনাল গার্ডের মৃত্যু, অন্যজন আশঙ্কাজনক; 19 দেশের উপর খড়্গহস্ত ট্রাম্প

প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প জানিয়েছেন, হোয়াইট হাউসের কাছে গুলিবিদ্ধ দুই ওয়েস্ট ভার্জিনিয়া ন্যাশনাল গার্ড সদস্যের মধ্যে একজনের মৃত্যু হয়েছে । অন্যজন মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছেন ৷

Donald Trump
প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প (এপি)
author img

By PTI

Published : November 28, 2025 at 11:14 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ওয়াশিংটন, 28 নভেম্বর: হোয়াইট হাউসের কাছে একজন আফগান নাগরিকের গুলিতে দুইজন ওয়েস্ট ভার্জিনিয়া ন্যাশনাল গার্ড সদস্যের মধ্যে মৃত্যু হল একজনের । শুক্রবার এমনটাই জানিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ৷

বুধবার মার্কিন সেনা বিশেষজ্ঞ সারা বেকস্ট্রম এবং মার্কিন বিমান বাহিনীর স্টাফ সার্জেন্ট অ্যান্ড্রু উলফ গুলিবিদ্ধ হয়েছিলেন ৷ ট্রাম্প জানিয়েছেন, এর মধ্যে বেকস্ট্রমের (20) মৃত্যু হয়েছে ৷ উলফের অবস্থা এখনও আশঙ্কাজনক । ট্রাম্প এই গুলি চালনাকে সন্ত্রাসী আক্রমণ হিসাবেই ব্যাখ্যা করেছেন ৷ তালিবানদের দখলের পর সামরিক বিমানে করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আনা আফগান নাগরিকদের ছবি দেখিয়ে ট্রাম্প বলেন, "দেখুন, তারা এভাবেই আসে ৷ বিমানেও এভাবেই তারা একে অপরের উপরে দাঁড়িয়ে থাকে। কোনও পরীক্ষা-নিরীক্ষা বা অন্য কিছুই ছিল না। তারা পরীক্ষা-নিরীক্ষা ছাড়াই এসেছিল। আমাদের দেশে আরও অনেক এমন আছে। আমরা তাদের খুঁজে বের করে আনব ৷"

তাঁর মতে, গুলি চালানো একটি 'সন্ত্রাসী আক্রমণ ৷ তিনি আফগানিস্তান যুদ্ধের সময় মার্কিন বাহিনীর সঙ্গে কাজ করা আফগানদের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশের সুযোগ করে দেওয়ার জন্য বাইডেন প্রশাসনের সমালোচনা করেছেন ।

US ATTACK
বাঁদিকে আশঙ্কাজনক অ্যান্ড্রু উলফ , ডানদিকে মৃত ন্যাশনাল গার্ড সারা বেকস্ট্রম (এপি)

হোয়াইট হাউসের অদূরে গুলি চালানোর ঘটনার পরই অ্যাকশন মুডে ট্রাম্প ৷ বৃহস্পতিবার ট্রাম্প প্রশাসন ঘোষণা করেছে, ওয়াশিংটনে ন্যাশনাল গার্ডের উপর হামলার পর আফগানিস্তান-সহ মোট 19টি দেশের প্রতিটি স্থায়ী বাসিন্দা বা গ্রিন কার্ড রয়েছে এমন ব্যক্তিদের বিষয়ে পর্যালোচনা করা হবে। মার্কিন আধিকারিকদের দাবি, গুলি চালানোর ঘটনায় আটক সন্দেহভাজন ব্যক্তি একজন আফগান ৷ সে আগে আফগানিস্তানে আমেরিকান বাহিনীর সঙ্গেও কাজ করেছিল ।

2021 সালে তালিবানদের দখলের পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আফগানদের পুনর্বাসনে সহায়তাকারী একটি দল আফগানইভ্যাকের মতে, 29 বছরের সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে চলতি বছরের এপ্রিল মাসে আশ্রয় দেওয়া হয়েছিল মাত্র ৷ স্থায়ী বসবাস নয় । মার্কিন নাগরিকত্ব ও অভিবাসন পরিষেবা (USCIS)-এর ডিরেক্টর জোসেফ এডলো বলেন, "প্রেডিডেন্ট ট্রাম্পের নির্দেশ মোতাবেক আমি উদ্বেগজনক দেশগুলি থেকে আসা প্রতিটি বিদেশীর প্রতিটি গ্রিন কার্ডের ফের পূর্ণাঙ্গ, কঠোরভাবে পরীক্ষার নির্দেশ দিয়েছি ৷ আমাদের দেশ এবং আমেরিকার জনগণের সুরক্ষা সব থেকে আগে ৷ আমেরিকানরা এর আগের সরকারের বেপরোয়া ভুল পুনর্বাসন নীতির মূল্য চোকাবে না ৷"

এডলো কোন দেশগুলোর কথা উল্লেখ করছেন তা নির্দিষ্ট করে জানতে চাওয়া হলে, ইউএসসিআইএসের এক মুখপাত্র প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের জুনের আদেশের দিকেই ইঙ্গিত করেন ৷ যেখানে 19টি দেশকে উদ্বেগজনক হিসাবে তালিকাভুক্ত করা হয় ৷ ট্রাম্পের সেই আদেশে আফগানিস্তান-সহ 12টি দেশের প্রায় সকল নাগরিকের প্রবেশই নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছিল ৷ এরই সঙ্গে ভ্রমণের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছিল মায়ানমার, চাদ, কঙ্গো-ব্রাজাভিল, নিরক্ষীয় গিনি, ইরিত্রিয়া, হাইতি, ইরান, লিবিয়া, সোমালিয়া, সুদান এবং ইয়েমেনের মতো 11টি দেশের উপর । ট্রাম্প আরও সাতটি দেশের ভ্রমণকারীদের উপর আংশিক নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছেন ৷ তার মধ্যে রয়েছে বুরুন্ডি, কিউবা, লাওস, সিয়েরা লিওন, টোগো, তুর্কমেনিস্তান এবং ভেনেজুয়েলা । এই দেশগুলি থেকে কিছু অস্থায়ী কাজের ভিসাই অনুমোদিত হয় ।

USCIS পরে বিবৃতি জারি করে বলেছে, আফগানিস্তান, মায়ানমার, বুরুন্ডি, চাদ, কঙ্গো প্রজাতন্ত্র, কিউবা, নিরক্ষীয় গিনি, ইরিত্রিয়া, হাইতি, ইরান, লাওস, লিবিয়া, সিয়েরা লিওন, সোমালিয়া, সুদান, টোগো, তুর্কমেনিস্তান, ভেনিজুয়েলা এবং ইয়েমেন এই দেশগুলি থেকে আসা অভিবাসীদের ফের তথ্য যাচাই করা হবে।

TAGGED:

প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প
US ATTACK
US PRESIDENT DONALD TRUMP ON ATTACK
TRUMP ON IMMIGRANTS

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.