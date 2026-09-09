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ব্রিটেনজুড়ে হাজারেরও বেশি বিমান বাতিল, ভোগান্তি লক্ষাধিক যাত্রীর

যাত্রীরা বিমানবন্দরের রানওয়ে থেকে টার্মিনালে ঘণ্টার পর ঘণ্টা আটকা পড়ে ৷ প্রযুক্তিগত সমস্যায় বাতিল হাজারেরও বেশি ফ্লাইট ৷

UK FLIGHTS CANCELLATION
হিতরো বিমানবন্দরে যাত্রীদের ভোগান্তি (এপি)
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By AP (Associated Press)

Published : September 9, 2026 at 9:55 AM IST

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লন্ডন, 9 সেপ্টেম্বর: ফ্লাইট প্রসেসিং সিস্টেমে প্রযুক্তিগত সমস্যার কারণে ব্রিটেনে বিমান বিভ্রাট ৷ বিপুল সংখ্যক ফ্লাইট বাতিল হওয়ায় দুর্ভোগের শিকার হয়েছেন যাত্রীরা। ফ্লাইট-ট্র্যাকিং ওয়েবসাইট FlightRadar24-এর তথ্য অনুযায়ী, মঙ্গলবার বিমান চলাচল নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থায় (এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোল) ত্রুটির কারণে ব্রিটেনজুড়ে বিমান চলাচল বিঘ্ন ঘটে ৷

মঙ্গলবারের এই ঘটনায় ব্রিটেনের হিথরো, স্ট্যানস্টেড, গ্যাটউইক-সহ একাধিক বিমানবন্দর থেকে ফ্লাইট বাতিল করা হয়েছে। FlightRadar24-এর তথ্য অনুযায়ী British Airways, easyJet, KLM, Lufthansa-সহ একাধিক সংস্থার ফ্লাইট বাতিল হয়েছে। হিথরো, গ্যাটউইক, ম্যাঞ্চেস্টার, লিভারপুল, বার্মিংহাম, এডিনবরা-সহ ব্রিটেনের বেশ কিছু বিমানবন্দরগুলির ফ্লাইট পরিষেবা বন্ধ। আয়ারল্যান্ডের ডাবলিন বিমানবন্দর থেকেও ক'য়েক ডজন উড়ান বাতিলের খবর মিলেছে।

UK FLIGHTS CANCELLATION
যাত্রীরা অপেক্ষায় (এপি)

ঠিক কী ঘটেছে ?

ব্রিটেনের ন্যাশনাল এয়ার ট্রাফিক সার্ভিসেস (NATS) সূত্রে খবর, মঙ্গলবার NATS-এর ফ্লাইট প্রসেসিং সিস্টেমে কিছু প্রযুক্তিগত সমস্যা দেখা যায়। NATS-এর তরফে জানানো হয় যে, তাদের ইঞ্জিনিয়াররা কাজ করছেন। যত দ্রুত সম্ভব সমস্যার সমাধান করে বিমান চলাচল স্বাভাবিক করা হবে। এই সমস্যার কারণে মঙ্গলবার সকালে ব্রিটেনে একাধিক বিমান নির্ধারিত সময়ের থেকে অনেকটাই দেরিতে চলাচল করছিল। দেরিতে চলা ফ্লাইটের বিশাল জট সামলাতে গিয়ে ব্রিটেনের 15টি বিমানবন্দর বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয় ৷

এনএটিসি জানিয়েছে, এই যান্ত্রিক ত্রুটি তাদের 'ফ্লাইট ডেটা প্রসেসিং সিস্টেম'-কে প্রভাবিত করেছে। ক'য়েক ঘণ্টার মধ্যে সমস্যা সমাধান করা সম্ভব হয়েছে। তবে সেই সমস্যার কারণে হাজারের বেশি বিমান বাতিল করতে হয়েছে। এই ত্রুটির কারণে সমস্যায় পড়া যাত্রীদের কাছে ক্ষমা চেয়েছে এনএটিএস।

  • ব্রিটিশ এয়ারওয়েজ জানিয়েছে, তারা 100টিরও বেশি ফ্লাইট বাতিল বা অন্য গন্তব্যে ঘুরিয়ে দিতে বাধ্য হয়েছে।
  • রায়ান এয়ার জানিয়েছে, তাদের 65 হাজারেরও বেশি যাত্রী ভোগান্তির শিকার হয়েছেন ৷ তারা নির্ধারিত 50টিরও বেশি ফ্লাইট বাতিল করেছে।
  • স্বল্প খরচের বিমান সংস্থা 'ইজিজেট' (EasyJet) জানিয়েছে, তাদের কিছু ফ্লাইট চালানো সম্ভব হয়নি এবং সিস্টেমের ত্রুটির কারণে পুরো ইউরোপজুড়ে ফ্লাইট চলাচলে বিলম্ব হয়েছে।

ব্রিটিশ এয়ারওয়েজের একজন মুখপাত্র বলেন, "সমস্যাটি অত্যন্ত গুরুতর হওয়ায় ব্যাপক ও দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব পড়ছে। ফ্লাইটে প্রযুক্তিগত সমস্যা পুরোপুরি আমাদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে ৷ যাত্রী ও আমাদারে কর্মীদের জন্যও এই ঘটনা অত্যন্ত হতাশাজনক ৷ যেমন যাত্রীরা ভোগান্তিতে তেমনই ক্রু সদস্য থেকে কর্মীরাও তাঁদের নির্ধারিত স্থান বা সময়সূচি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছেন।"

অনেক যাত্রী সোশাল মিডিয়ায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা বিমানে আটকে থাকার বিষয়ে অভিযোগ জানান ৷ বিমান সংস্থাগুলির পক্ষ থেকে পর্যাপ্ত তথ্যের অভাব নিয়ে হতাশা প্রকাশ করেন তাঁরা। বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ যাত্রীদের নিজ নিজ বিমান সংস্থার মাধ্যমে ফ্লাইটের সর্বশেষ অবস্থা যাচাই করে নেওয়ার পরামর্শ দিয়েছে।

TAGGED:

TRAVEL CHAOS AT UK AIRPORTS
FLIGHTS CANCELLED ACROSS UK
ব্রিটেনজুড়ে বিমান বিভ্রাট
বিমান বাতিল
UK FLIGHTS CANCELLATION

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