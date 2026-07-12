টরন্টোর স্ট্রিট ফেস্টিভ্যালে গোলাগুলিতে নিহত 2, আহত অন্তত 5 জন
গুলি চালানোর ঘটনায় সন্দেহভাজন ব্যক্তি এখনও পলাতক। পুলিশ নিশ্চিত হতে পারেনি যে, এই গুলি চালানোর ঘটনায় একজন ঘটিয়েছে, নাকি এতে একাধিকজন জড়িত ছিল।
Published : July 12, 2026 at 9:28 AM IST
টরন্টো, 12 জুলাই: টরন্টোতে কানাডার বৃহত্তম ল্যাটিন স্ট্রিট ফেস্টিভ্যালে একটি গণ-গুলি চালানোর ঘটনা ঘটেছে। এই ঘটনায় অন্তত দুজন নিহত এবং পাঁচজন জখম হয়েছেন। পুলিশ শহরের মিডটাউন এলাকা থেকে দূরে থাকার জন্য জনগণকে আহ্বান জানিয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে যে, গুলি চালানোর ঘটনায় সন্দেহভাজন ব্যক্তি এখনও পলাতক। বর্তমানে, পুলিশ নিশ্চিত হতে পারেনি যে, এই গুলি চালানোর ঘটনায় একজন ঘটিয়েছে, নাকি এতে একাধিকজন জড়িত ছিল।
পুলিশ জানিয়েছে, গোলাগুলি শুরু হওয়ার প্রায় এক ঘণ্টা পর ঘটনাস্থলের পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনা হয়। ল্যাটিন সংস্কৃতি উদযাপনকারী ‘সালসা অন সেন্ট ক্লেয়ার’ উৎসবটি এই এলাকায় 22 বছর ধরে বার্ষিকভাবে অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। ‘সালসা অন সেন্ট ক্লেয়ার ল্যাটিন ফেস্টিভ্যাল’ 11 ও 12 জুলাই টরন্টোতে অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল। এই বার্ষিক উৎসবে অসংখ্য মানুষ সরাসরি সঙ্গীত ও নৃত্য পরিবেশনা থাকেন। পুলিশ জানায়, সূর্যাস্তের পর লোকজন গান-বাজনা ও নাচের জন্য রাস্তায় জড়ো হয়েছিল, তখনই গোলাগুলি শুরু হয়।
স্থানীয় সময় শনিবার সন্ধ্যা আনুমানিক 8টা 12 মিনিটে সেন্ট ক্লেয়ার অ্যাভিনিউতে একটি সালসা উৎসব চলছিল, একজন সক্রিয় বন্দুকধারীর উপস্থিতির খবর পেয়ে পুলিশ সেখানে পৌঁপাঁচ। পুলিশকর্তারা জানিয়েছেন, এই গোলাগুলিতে পাঁচজন আহত হয়েছেন। টরন্টো কানাডার বৃহত্তম শহর এবং দেশের অন্যতম নিরাপদ প্রধান শহর হিসেবে বিবেচিত। এখানে প্রকাশ্যে গোলাগুলির ঘটনা তেমন একটা হয় না বলেই জানিয়েছে স্থানীয় প্রশাসন।
পুলিশ গুলিবিদ্ধ অবস্থায় পাঁচজনকে খুঁজে পেয়েছে। তারা জানিয়েছে, ঘটনাস্থলেই দুজনকে মৃত ঘোষণা করা হয়। পুলিশ জানিয়েছে, তারা ঘটনাস্থলটি সুরক্ষিত করেছে এবং জনসাধারণকে সেখান থেকে দূরে থাকার আহ্বান জানিয়েছে। ঘটনাস্থলে বিপুল সংখ্যক পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।
অন্টারিওর প্রিমিয়ার ডাগ ফোর্ড এই ঘটনায় শোক প্রকাশ করেছেন। সামাজিক মাধ্যমে এক পোস্টে তিনি বলেন, "সালসা অন সেন্ট ক্লেয়ার উৎসবে ঘটে যাওয়া এই নির্বোধ হিংসায় আমি গভীরভাবে মর্মাহত। এই ঘটনায় দুজনের মৃত্যু হয়েছে এবং আরও অনেকে আহত হয়েছেন। নিহতদের, তাদের পরিবারের এবং এই ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত সকলের প্রতি আমার সমবেদনা রইল।"