মার্কিন সংসদে চাপে ট্রাম্প, ভারতের উপর বর্ধিত কর প্রত্যাহারের প্রস্তাব

দ্বিতীয়বার ক্ষমতায় আসার পর থেকেই শুল্ক আরোপের প্রশ্নে আগ্রাসী ভূমিকা নিয়েছেন ট্রাম্প ৷ এবার ভারতের উপর আরোপিত বর্ধিত শুল্ক প্রত্যাহারের দাবিতে জমা পড়ল প্রস্তাব ৷

Donald Trump
মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প (ফাইল চিত্র)
By ANI

Published : December 13, 2025 at 9:40 AM IST

3 Min Read
ওয়াশিংটন, 13 ডিসেম্বর: মার্কিন সংসদে নয়া চাপে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ৷ ভারতের উপর বর্ধিত শুল্ক প্রত্যাহার করার দাবি জানিয়ে জমা পড়ল তিনটি প্রস্তাব ৷ রাশিয়া থেকে তেল কেনায় 27 অগস্ট ভারতের উপর 25 শতাংশ অতিরিক্ত শুল্ক আরোপ করে আমেরিকা ৷ আগে শুল্কের পরিমাণ ছিল 25 শতাংশ ৷ এখন সেটাই বেড়ে হয়েছে 50 শতাংশ ৷ এই সিদ্ধান্তের ব্যাপক প্রভাব পড়েছে ভারত-মার্কিন বাণিজ্যের উপর ৷ বর্ধিত শুল্ক প্রত্যাহারের দাবি জানিয়ে প্রস্তাব পেশ করেছেন হাউজ অফ রিপ্রেজেন্টেটিভের তিন সদস্য ৷

মার্কিন সংসদের নিম্নকক্ষে এই প্রস্তাব পেশ করেছেন দেবরা রস,মার্ক ভেসি এবং রাজা কূষ্ণমূর্তি ৷ তাঁদের মতে, এভাবে শুল্ক চাপিয়ে দেওয়া আইন বিরুদ্ধ ৷ শুধু তাই নয়, আমেরিকার নাগরিকদের পাশাপাশি ভারত-মার্কিন দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের জন্যও ক্ষতিকর ৷ ভারতের পাশাপাশি ব্রাজিলের উপরও বর্ধিত শুল্ক আরোপ করেছে আমেরিকা ৷ সেটি প্রত্যাহার করতে আরেকটি পৃথক প্রস্তাব জমা পড়েছে ৷ এই প্রস্তাবের আরও একটি বিশেষ দিক আছে ৷ তাতে বলা হয়েছে, আমেরিকার প্রেসিডেন্ট যে বিশেষ ক্ষমতাবলে শুল্ক আরোপ করতে পারেন তাও প্রত্যাহার করে নেওয়া দরকার ৷ তাহলে আগামিদিনে এই ধরনের কোনও পরিস্থিতি তৈরি হওয়ার আশঙ্কা থাকবে না ৷

US House
মার্কিন সংসদ (ছবি: এএনআই)

প্রস্তাব পেশের কারণ ব্যাখ্যা করেছেন রস ৷ তিনি জানান, উত্তর ক্যারোলিনার অর্থনীতির সঙ্গে ভারতের নিবিড় যোগাযোগ ৷ ভারতের বিভিন্ন সংস্থা এই এলাকায় প্রযুক্তি থেকে শুরু করে আরও নানা ক্ষেত্রে এক বিলিয়ন ডলারেরও বেশি অর্থ বিনিয়োগ করেছে ৷ তার জেরে চাকরি পেয়েছেন কয়েক হাজার মানুষ ৷ ভারতের সঙ্গে আমেরিকার বিশেষ করে উত্তর ক্যারোলিনার আর্থিক সম্পর্ক এতটাই দৃঢ় ৷ সেদিক থেকে এই অবৈধ শুল্ক আদতে উত্তর ক্যারোলিনার প্রতিটি মানুষকে অতিরিক্ত করের বোঝা বহন করতে বাধ্য করছে ৷

অন্যদিকে, কূষ্ণমূর্তি মনে করেন, এই শুল্কের কু-প্রভাব পড়বে আমেরিকার অর্থনীতির উপর ৷ বিপদ বাড়বে মার্কিন কর্মীদের ৷ দাম বাড়বে জিনিসপত্রেরও ৷ এর আগে গত অক্টোবর মাসে এই তিনজনের পাশাপাশি রো খান্না-সহ 19 জন কংগ্রেস সদস্য মার্কিন প্রেসিডেন্টের সঙ্গে দেখা করে বর্ধিত শুল্ক প্রত্যাহারের দাবি করেন ৷ এবার পেশ হল প্রস্তাব ৷

যখন এই প্রস্তাব পেশ হচ্ছে তার কয়েকদিন আগে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ইঙ্গিত দিয়েছেন, তিনি ভারত থেকে আমদানি করা চাল এবং কানাডা থেকে আমদানি করা সারের উপর নতুন শুল্ক আরোপ করতে পারেন। হোয়াইট হাউসে মার্কিন কৃষকদের জন্য 12 বিলিয়ন ডলারের নতুন সহায়তার ঘোষণা করার সময় এমনই ইঙ্গিত দেন ট্রাম্প। তাঁর দাবি, ভারত, ভিয়েতনাম এবং থাইল্যান্ডের মতো দেশ থেকে আমদানি করা চাল মার্কিন কৃষকদের ক্ষতি করছে। আর তাই অতিরিক্ত হারে শুল্ক আরোপের কথা ভাবছে মার্কিন প্রশাসন ৷

ট্রাম্প অতিরিক্ত পরিমাণে শুল্ক আরোপ করায় ভারতের সঙ্গে আমেরিকার সম্পর্কের মধ্যে খানিকটা বদল এসেছে ৷ কূটনৈতিক মহলের একাংশ মনে করছে এমতাবস্থায় ভারত-রাশিয়া ও চিন কাছাকাছি এসেছে ৷ অতিসম্প্রতি ভারত সফরে এসেছিলেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন ৷ ভারত সফরে এসে তিনি জনান, ভারত ও রাশিয়ার সম্পর্কের লক্ষ্য কারও বিরোধিতা নয় ৷ এ কথা বলে ভারতের মাটি থেকে তিনি যে ঘুরপথে আমেরিকাতেই বার্তা দিয়েছেন তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না ৷ এমনই আবহে মার্কিন সংসদের নিম্নকক্ষে ভারতের উপর থাকা শুল্ক প্রত্যাহারের দাবি জানিয়ে প্রস্তাব জমা পড়ল ৷

