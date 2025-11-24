ETV Bharat / international

পাকিস্তানে আধাসামরিক বাহিনীর সদর দফতরে আত্মঘাতী হামলা, মৃত তিন সেনা কর্মী

একজন আত্মঘাতী বোমারু গেটের সামনেই বিস্ফোরণ ঘটায় ৷ বাকি সন্ত্রাসীরা এরপর সদর দফতরে ঢোকার চেষ্টা করেছিল ৷ সকলেরই মৃত্যু হয়েছে ৷

SUICIDE ATTACK in PAKistan
পাকিস্তানে আত্মঘাতী হামলা (প্রতীকী ছবি)
By PTI

Published : November 24, 2025 at 12:30 PM IST

পেশোয়ার, 24 নভেম্বর: সোমবার পাকিস্তানের পেশোয়ারে আধাসামরিক বাহিনীর সদর দফতরে আত্মঘাতী হামলায় কমপক্ষে তিনজন সেনা কর্মীর মৃত্যু হয়েছে ৷ ঘটনায় আরও দু'জন আহত হয়েছেন বলে জানা গিয়েছে ৷ সে দেশের সংবাদমাধ্যমের রিপোর্ট অনুযায়ী, ফ্রন্টিয়ার কনস্ট্যাবুলারি (এফসি) সদর দফতরে এদিন ভোরে জোরালো হামলা চালানো হয় ৷ আত্মঘাতী বিস্ফোরণের ঘটনায় তিন উগ্রপন্থীরও মৃত্যু হয়েছে বলে খবর ৷

রিপোর্টে বলা হয়েছে, একজন আত্মঘাতী বোমারু গেটের সামনেই বিস্ফোরণ ঘটায় ৷ বাকি সন্ত্রাসীরা এরপর সদর দফতরে ঢোকার চেষ্টা করেছিল ৷ কিন্তু সেনার পাল্টা গুলিতে তাদেরও মৃত্যু হয়েছে । নিরাপত্তা বাহিনী এলাকাটি ঘিরে রেখেছে ৷ ক্লিয়ারেন্স অপারেশন চালানো হচ্ছে বলেও জানিয়েছে নিরাপত্তাবাহিনীর তরফে ৷ এর আগে, পেশোয়ার ক্যাপিটাল সিটি পুলিশ অফিসার মিয়া সঈদ আহমেদ জানিয়েছেন, আধাসামরিক বাহিনীর সদর দফতরে হামলা হয়েছে ৷ এরপরই এলাকাটি ঘিরে রেখে তদন্ত শুরু হয়েছে ।

আহতদের পেশোয়ারের লেডি রিডিং হাসপাতালে (এলআরএইচ) নিয়ে যাওয়া হয়েছে । পাকিস্তানের আধাসামরিক বাহিনী, যার নাম মূলত ফ্রন্টিয়ার কনস্ট্যাবুলারি ছিল ৷ গত জুলাই মাসে সরকারের নাম পরিবর্তন করে । জানা গিয়েছে, বাহিনীর সদর দফতরটি একটি জনবহুল এলাকায় অবস্থিত ৷ এমনকী এর কিছু দূরেই রয়েছে সামরিক বাহিনীর সেনানিবাসও ৷ এর আগে, গত 11 নভেম্বর রাজধানী ইসলামাবাদের এক আদালতের বাইরে ভয়াবহ বিস্ফোরণ হয় ৷ ঘটনায় মৃত্যু হয়েছিল অন্তত 12 জনের ৷

জানা গিয়েছিল, দিল্লিতে বিস্ফোরণের একদিন পরই ইসলামাবাদের জি-11 এলাকার একটি জেলা ও দায়রা আদালতের কাছে বিস্ফোরণটি ঘটেছে। পাকিস্তান জানিয়েছিল, সেটিও আত্মঘাতী বোমা হামলা ছিল। বোমারুর মাথা রাস্তায় পড়ে থাকতে দেখা গিয়েছে ৷ বোমা হামলার জেরে মৃত্যু হয়েছে অন্তত 12 জনের ৷ জখমের হয়েছেন অন্তত 20 ৷ তাঁদের মধ্যে কয়েকজনের শারীরিক পরিস্থিতিও আশঙ্কাজনক ছিল। সেই ঘটনার রেশ কাটতে না কেটতে ফের বিস্ফোরণে কেঁপে উঠল পেশোয়ার ৷

