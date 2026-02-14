নেপালে ফের রাজতন্ত্র ! ভোটের আগে প্রাক্তন রাজা'র সমর্থনে জনস্রোত

নেপালে ফের রাজতন্ত্র ! ভোটের আগে প্রাক্তন রাজা'র সমর্থনে জনস্রোত
ভোটের আগেই কাঠমান্ডুতে ফিরলেন প্রাক্তন রাজা জ্ঞানেন্দ্র ৷ তাঁকে অভ্যর্থনা জানাতে হাজার হাজার মানুষের ভিড় ৷
Published : February 14, 2026 at 5:28 PM IST
কাঠমান্ডু, 14 ফেব্রুয়ারি: সামনেই ভোট প্রতিবেশী দেশ নেপালে ৷ তার আগে দেশে ফিরলেন দেশের প্রাক্তন রাজা জ্ঞানেন্দ্র ৷ শুক্রবার তিনি কাঠমান্ডু বিমানবন্দরে অবতরণ করেন ৷ এদিন তিনি পূর্ব নেপাল থেকে রাজধানীতে ফেরেন ৷ তাঁকে অভ্য়র্থনা জানাতে বিমানবন্দরে হাজির ছিলেন বহু অনুগামী ৷ তাঁরা দেশে ফের রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার দাবি তুলেছেন ৷
গত বছরের সেপ্টেম্বরে জেন জ়ি আন্দোলনে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে হিমালয়ের কোলে থাকা এই ছোট্ট দেশ ৷ তৎকালীন ওলি সরকারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভে নামে তরুণদের সিংহভাগ ৷ সেই বিক্ষোভে তিন দিন ধরে হিংসার আগুন জ্বলেছিল দেশজুড়ে ৷ কার্ফু জারি হয় দেশের বিভিন্ন অংশে ৷ প্রধানমন্ত্রীর বাসভবন-সহ বিভিন্ন সরকারি ভবনে আগুন লাগিয়ে দেয় বিক্ষোভকারীরা ৷ কেপি শর্মা ওলি প্রধানমন্ত্রী পদে ইস্তফা দিতে বাধ্য হন ৷
এই আবহে 12 সেপ্টেম্বর রাতে জেন জ়ি-দের সমর্থনে প্রধানমন্ত্রী হিসাবে শপথ নেন সুশীলা কার্কি ৷ তিনি দেশের প্রাক্তন প্রথম মহিলা প্রধান বিচারপতি ৷ তখনই তিনি জানিয়ে দিয়েছিলেন, ছ'মাস পর নতুন সরকারকে দেশের পরিচালনের ভার বুঝিয়ে দেবেন ৷ তার আগে আগামী নেপালের রাষ্ট্রপতি ঘোষণা করেছিলেন 21 মার্চ নেপালে নির্বাচন হবে ৷
এই আবহে দেশে ফের নির্বাচনের দামামা বেজেছে ৷ সব রাজনৈতিক দলই প্রস্তুতি নিতে শুরু করে দিয়েছে ৷ ভোটের আগে আগেই দেশে ফিরেছেন জ্ঞানেন্দ্র শাহ ৷ বিমানবন্দর থেকে তিনি তাঁর হুডখোলা গাড়িতে দাঁড়িয়ে সবাইকে অভ্যর্থনা জানান ৷ পুলিশের বিশাল বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছিল ৷ তাও ত্রিভুবন আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের প্রধান প্রবেশ পথে প্রাক্তন রাজার ভিড় সামলাতে গিয়ে হিমশিম খেয়ে যান পুলিশ আধিকারিকরা ৷
রাজতন্ত্রের সমর্থকরা চিৎকার করে স্লোগান দিতে থাকেন, "রাজাকে ফিরিয়ে আনো ৷ আমরা নিজেদের থেকেও রাজাকে বেশি ভালোবাসি ৷ রাজতন্ত্র পুনর্গঠিত হোক ৷" বিমানবন্দর থেকে যে রাস্তা দিয়ে প্রাক্তন রাজা তাঁর ব্যক্তিগত বাসভবনে ফিরছিলেন, সেই রাস্তার দু'ধারে সমর্থকরা সার দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন ৷ তাঁরা জ্ঞানেন্দ্রকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানান ৷ তাঁর বিমানবন্দর থেকে বাসভবনে ফেরার পথে কোনও অশান্তির ঘটনা ঘটেনি ৷
দু'দশক আগে 2006 সালে জ্ঞানেন্দ্রর স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে ব্যাপক বিক্ষোভে নামে নেপালের একাংশ ৷ এর দু'বছর বাদে সংসদের ভোটে রাজতন্ত্রের অবসান হয় ৷ রাজা জ্ঞানেন্দ্র তাঁর প্রাসাদ ছেড়ে চলে যান ৷ একজন সাধারণ মানুষ হিসাবে জীবন যাপন শুরু করেন ৷ কিন্তু রাজতন্ত্রের দাবি ফের জেগে ওঠে গত বছর ৷
প্রায় 10 হাজার সমর্থকরা একটি মিছিল করে বিমানবন্দরে ৷ এরপর আরও একটি বিশাল মিছিল হয় এবং তাতে দু'জনের মৃত্যু হয় ৷ অনেকে জখম হন ৷ এই পরিস্থিতিতে রাজতন্ত্র ফিরবে কি না, এনিয়ে প্রাক্তন রাজা জ্ঞানেন্দ্র কোনও মন্তব্য করেননি ৷ রাজনৈতিক মহলের একাংশের মতে, প্রাক্তন রাজাকে ফেরাতে সমর্থকরা যাই করুন না কেন, তাঁর ক্ষমতায় আসার সম্ভাবনা খুবই কম ৷ কারণ অন্য রাজনৈতিক দলগুলি এর প্রবল বিরোধিতা করবে ৷