ফের অবস্থান বদল, মধ্যপ্রাচ্যে তৃতীয় রণতরী মোতায়েন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের
US Iran Conflict: মিড টার্ম নির্বাচনে হারের পরেও ইরান নিয়ে নিজের অবস্থানে অনড় প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ৷ মধ্যপ্রাচ্যে পৌঁছল তৃতীয় রণতরী ৷
Published : November 17, 2026 at 11:31 AM IST
ওয়াশিংটন, 17 নভেম্বর: তৃতীয় মার্কিনি যুদ্ধজাহাজ মধ্যপ্রাচ্যে পৌঁছল ৷ এই খবর সোশাল মিডিয়ায় পোস্ট করেছে আমেরিকার সেন্ট্রাল কম্যান্ড ৷ ইরানের সঙ্গে সংঘর্ষ যে শেষ হয়নি এবং প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সেনা শক্তির পরিচয় দিতেই এই পদক্ষেপ বলে মনে করছে রাজনৈতিক ওয়াকিবহাল মহলের একাংশ ৷
ইউএসএস থিওডোর রুজভেল্ট আরও কয়েক হাজার অতিরিক্ত সেনা নিয়ে হাজির হয়েছে মধ্যপ্রাচ্যে ৷ এদিকে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প কখনও হুমকি দিচ্ছেন ইরানে আরও বড় আকারে হামলা চালাবে আমেরিকা ৷ আবার কখনও বলছেন, আট মাস ধরে চলতে থাকা 'সামরিক অভিযান কার্যত শেষ হয়ে গিয়েছে' ৷
সেনাবাহিনী-সহ মার্কিন যুদ্ধজাহাজ রুজভেল্ট চলতি বছরের সেপ্টেম্বরে সান ডিয়েগো থেকে মধ্যপ্রাচ্যের উদ্দেশে রওনা দেয় ৷ ইতিমধ্যে উপসাগরীয় অঞ্চলে নোঙর করেছে ইউএসএস জর্জ এইচ ডব্লিউ বুশ এবং ইউএসএস জর্জ ওয়াশিংটন যুদ্ধজাহাজ ৷ এর সঙ্গে রয়েছে ছোটখাটো জাহাজ ৷ ইরানের জাহাজগুলির নৌপথে চলাচল অবরুদ্ধ করতেই এত জাহাজ মোতায়েন করা হয়েছে ৷ তবে একসঙ্গে তিনটি যুদ্ধবিমান বহনে সক্ষম জাহাজ মধ্যপ্রাচ্যে মোতায়েনের ঘটনা বিরলই ৷
USS Theodore Roosevelt (CVN 71) transits the Indian Ocean, Nov. 15. The aircraft carrier is currently operating in the CENTCOM area of responsibility as part of a scheduled deployment. https://t.co/xal3oET37A— U.S. Central Command (@CENTCOM) November 16, 2026
গত এপ্রিলে ইউএসএস জর্জ এইচ ডব্লিউ বুশ এলাকায় পৌঁছয় ৷ এরপর অগস্টে পৌঁছয় ইউএসএস জর্জ ওয়াশিংটন ৷ 2003 সালের পর এই প্রথম চলতি বছরের এপ্রিলে আমেরিকার তিন সেনাবাহিনী মোতায়েন করা হয়েছিল ৷
আমেরিকার নৌবাহিনী জানিয়েছে, এই তিনটি যুদ্ধবিমান বহনকারী বিশাল জাহাজের পাশাপাশি আরব সাগরে 13টি ডেস্ট্রয়ার, দু'টি ক্রুজ এবং একটি লিটোরাল কমব্যাট শিপও মোতায়েন করা হয়েছে ৷ লোহিত সাহরে রয়েছে আরও দু'টি ডেস্ট্রয়ার জাহাজ ৷
রুজভেল্ট' (USS Theodore Roosevelt) বিমানবাহী রণতরীটি 'ইউএসএস মাকিন আইল্যান্ড অ্যাম্ফিবিয়াস রেডিনেস গ্রুপ'-এর সঙ্গে মোতায়েন করা হয়েছে ৷ এই দলে রয়েছে 'ইউএসএস জন পি মুরথা' ও 'ইউএসএস অ্যাঙ্করেজ' নামক জল ও স্থল- উভয় জায়গায় অবতরণ করতে পারে এমন জাহাজ এবং প্রায় 2 হাজার নৌসেনা ৷
তৃতীয় বিমানবাহী রণতরীটি এমন সময়ে এসে পৌঁছাল, যখন মধ্যবর্তী নির্বাচনের প্রায় দুই সপ্তাহ পার হয়েছে ৷ সেই নির্বাচনে ট্রাম্পের রিপাবলিকান পার্টি বড় ধরনের পরাজয়ের সম্মুখীন হয়েছে— যার অন্যতম কারণ ইরান যুদ্ধ ৷ নির্বাচনের এই ফলাফলের পর ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভান্স প্রকাশ্যে এই সংঘাতের বিষয়ে ট্রাম্পের অবস্থানের বিরোধিতা করেন ৷ তিনি সোশাল মিডিয়ায় লেখেন, "আমরা যে হেরেছি, তার কারণ হলো এই যুদ্ধ ৷"
প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প অবশ্য দাবি করেছেন, ইরানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার তাঁর পদক্ষেপ সঠিক ছিল ৷ তিনি এই সংঘাত ফের শুরু করার সম্ভাবনা পুরোপুরি নাকচ করে দেননি ৷ যদিও গত কয়েক মাস ধরে এই সংঘাত থমকে রয়েছে ৷ ট্রাম্প এও জানিয়েছেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হামলা চালানোর জন্য প্রস্তুত ৷ তবে হয়তো শেষ পর্যন্ত আর হামলার প্রয়োজন পড়বে না ৷
গত সপ্তাহে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ইরানকে সতর্ক করে বলেন, মার্কিন সামরিক বাহিনী এখন পুরোপুরি 'প্রস্তুত ও সজ্জিত' অবস্থায় রয়েছে ৷ তিনি আরও জানান, ইরানের পারমাণবিক কর্মসূচির সঙ্গে যুক্ত 'পিকঅ্যাক্স মাউন্টেন' (Pickaxe Mountain) নামক জায়গাটির উপর নজর রাখছে আমেরিকা ৷ যাতে সেখানে কোনও ধরনের কর্মকাণ্ড চোখে পড়লে তা শনাক্ত করা যায় ৷ গত বৃহস্পতিবার রক্ষণশীল হিউ হিউইটকে ট্রাম্প বলেন, "যদি কোনও কিছুই অনুকূলে না আসে, তাহলে আমি ব্যবস্থা নিতে দ্বিধা করব না।"
এদিকে, গত সপ্তাহে সাংবাদিকদের কাছে ট্রাম্প জানিয়েছিলেন, ইরানের উপর নতুন করে বড় ধরনের হামলার নির্দেশ দেওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম ৷ কাতারের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকের পর তিনি মন্তব্য করেন, সামরিক দিক থেকে এই যুদ্ধ কার্যত শেষ হয়ে গিয়েছে ৷
ট্রাম্প আরও ঘোষণা করেন, তেহরানের সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এখন আর কোনও চুক্তির প্রয়োজন নেই ৷ আমেরিকার ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভান্স আগের যুদ্ধবিরতি আলোচনায় প্রধান মধ্যস্থতাকারী ছিলেন ৷ প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প তাঁকে পরামর্শ দেন, তিনি যেন এখন প্রশাসনের অভ্যন্তরীণ 'প্রতারণা-বিরোধী' প্রচারে মনোযোগ দেন, যা প্রধানত ডেমোক্র্যাট-নিয়ন্ত্রিত শহর ও স্টেটগুলিতে চালানো হচ্ছে ৷
ইরানের পারমাণবিক কর্মসূচি নিয়ে মতপার্থক্যের কারণে ইরানের সঙ্গে আমেরিকার শান্তি চুক্তির আলোচনা বর্তমানে থমকে রয়েছে ৷ ট্রাম্প নিজের অবস্থানে অনড়, যুদ্ধ অবসানের যেকোনও চুক্তিতে এই পারমাণবিক কর্মসূচির বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত থাকতে হবে। অন্যদিকে, ইরান চায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যেন প্রথমেই কয়েকটি মূল শর্ত মেনে নেয়— যার মধ্যে রয়েছে হরমুজ প্রণালী থেকে নৌ-অবরোধ তুলে নেওয়া, যে অবরোধের কারণে ইরানের তেল বিশ্ববাজারে পৌঁছাতে পারছে না ৷ হরমুজ প্রণালীতে সংঘাতের উত্তাপ ক্রমশ বেড়ে চলেছে ৷
এই উত্তপ্ত পরিস্থিতির কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে হরমুজ প্রণালী— একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ জলপথ, যার মধ্য দিয়ে যুদ্ধের আগে বিশ্বের মোট তেলের এক-পঞ্চমাংশ পরিবহণ করা হতো ৷
বর্তমানে বাণিজ্যিক জাহাজগুলি বিভিন্ন হামলার শিকার হচ্ছে বা নানা ঝুঁকির মুখে পড়ছে ৷ অন্যদিকে, আমেরিকা এই সংকীর্ণ জলপথের কাছাকাছি ইরানের বিভিন্ন এলাকায় হামলা চালিয়ে যাচ্ছে এবং এই জলপথ দিয়ে জাহাজ চলাচলে সাহায্য করেছে ৷
ইরানের সরকারি টেলিভিশন, দেশটির রেভলিউশনারি গার্ডের নৌ-শাখা ও সেনাবাহিনী নিয়ে সোমবার জাহাজ কোম্পানিগুলিকে সতর্ক করেছে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাহায্যে পরিচালিত নৌ-পথে মাইন থাকার কারণে অত্যন্ত বিপজ্জনক।
রেভলিউশনারি গার্ডের নৌ-বাহিনী জানিয়েছে, রবিবারের পর থেকে মাইনের আঘাতে ছ'টি তেলবাহী ট্যাঙ্কার ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, যার ফলে প্রণালীর উপকূলীয় এলাকা দূষিত হয়ে পড়েছে । এছাড়া, মার্কিন যুক্তরাজ্য মেরিটাইম ট্রেড অর্গানাইজেশনের তথ্য অনুযায়ী, প্রণালী দিয়ে যাওয়ার সময় একটি ট্যাঙ্কারে প্রজেক্টাইল (ক্ষেপণাস্ত্র বা প্রজেক্টাইল জাতীয় বস্তু) আঘাত হানে, যার ফলে সেটির ইঞ্জিন রুমে আগুন ধরে যায়। তবে এতে কোনো হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি।
মধ্যপ্রাচ্যে সামরিক কার্যক্রম পরিচালনাকারী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সেন্ট্রাল কমান্ড জানিয়েছে, জুন মাস থেকে তারা অবরোধের অংশ হিসেবে 150টি বাণিজ্যিক জাহাজকে ভিন্ন পথে পাঠিয়ে দিয়েছে এবং পাঁচটি জাহাজকে অকার্যকর করে দিয়েছে। সামুদ্রিক জাহাজ চলাচল পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণকারী প্রতিষ্ঠান ‘লয়েডস লিস্ট’-এর স্বাধীন মূল্যায়ন অনুযায়ী, বর্তমানে এই প্রণালী দিয়ে জাহাজ চলাচলের হার যুদ্ধের আগের তুলনায় এক-তৃতীয়াংশের চেয়েও কম।