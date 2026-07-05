এক নিমেষেই শেষ করে দিতে পারেন, খামেনেইয়ের শেষকৃত্যে যোগ দেওয়া নেতাদের হুঁশিয়ারি ট্রাম্পের

এক নিমেষেই শেষ করে দিতে পারেন, খামেনেইয়ের শেষকৃত্যে যোগ দেওয়া নেতাদের হুঁশিয়ারি ট্রাম্পের
খামেনেইয়ের শেষকৃত্যে ভিড় অবাক করেছে ট্রাম্পকে ৷ মার্কিন প্রেসি়ডেন্ট ভাবতেন প্রয়াত সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতাকে ইরান খুব একটা পছন্দ করত না !
Published : July 5, 2026 at 12:55 PM IST
ওয়াশিংটন, 5 জুলাই: আয়াতুল্লা আলি খামেনেইয়ের শেষকৃত্যে অংশ নেওয়া সমস্ত নেতাদের এক নিমেষে এবং এক নিশানায় শেষ করে দিতে পারেন ৷ খামেনেইয়ের মৃত্যুতে যারা চোখের জল ফেলছে তাদের নিকেশ করতে তাঁর মোটেই বেশি সময় লাগবে না ৷ নিজের দেশের 250তম স্বাধীনতা দিবসে দেওয়া একটি সাক্ষাৎকারে এমনটাই দাবি করলেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ৷ কিন্ত তিনি কাউকে প্রাণে মারতে চান না ৷ কারণ, সবাই মরে গেলে যুদ্ধ শেষ করা নিয়ে কার সঙ্গে আলোচনা করবেন !
খামেনেইয়ের শেষকৃত্যে মানুষের ভিড় দেখে তিনি যে যারপরনাই অবাক হয়েছেন তাও জানালেন ট্রাম্প ৷ এতদিন তিনি মনে করতেন খামেনেইেকে ইরানের নাগরিকরা খুব একটা পছন্দ করেন না ৷ আর তাই তাঁর মনে হয় ইরানে যে শকের আবহ তৈরি হয়েছে তা নিছক কুম্ভীরাশ্রু ছাড়া আর কিছু নয় ৷ এই সাক্ষাৎকারে ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর সঙ্গে বৈঠক করবেন বলেও জানান ট্রাম্প ৷
তিনি জানান, ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী হোয়াইট হাউসে এসে বৈঠক করতে চান ৷ তার জন্য সময় চেয়েছেন ৷ 7 ও 8 জুলাই ন্যাটোর একটি বৈঠকে যোগ দিতে তুরস্কে যাচ্ছেন ট্রাম্প ৷ সেখান থেকে ফিরে আসার পর এই বৈঠকটি হতে পারে বলে জানা গিয়েছে ৷ সাক্ষাৎকারের একটি পর্যায়ে ট্রাম্প জানান, ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে তাঁর কাজ করতে খুব ভালো লাগে ৷ দু'জনের মধ্য়ে সম্পর্কও খুবই ভালো ৷ কিন্তু তাঁদের মধ্যে বস-কে সেটা ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী জানেন, মেনেও চলেন ৷
বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর কার্যালয় থেকেও ট্রাম্পের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকের বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছে ৷ ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রীর দফতর থেকে জারি হওয়া এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, আমেরিকার 250তম স্বাধীনতা দিবসে ট্রাম্পকে শুভেচ্ছা জানাতে ফোন করেছিলেন নেতানিয়াহু ৷ সেখানে তিনি জানিয়েছেন, বিশ্বের বিভিন্ন দেশ যে আজ স্বাধীন তা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে আমেরিকার ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ৷ এখানেই দুই নেতা বৈঠক করার ব্যাপারে সম্মত হয়েছেন ৷
ফেব্রুয়ারি মাসের পর আর মুখোমুখি বৈঠক হয়নি এই দুই রাষ্ট্রপ্রধানের মধ্যে ৷ ফোনে কথা হয়েছে অবশ্য ৷ শেষবার গত মাসে কথা বলেন দুই নেতা ৷ সেখানে নাকি বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর কড়া সমালোচনা করেন ট্রাম্প ৷ ইজরায়েল যেভাবে লেবাননে হামলা করছে তা মানসিক অসুস্থতার লক্ষণ বলেও চিহ্নিত করেন ট্রাম্প ৷ শুধু তিনি নন, তাঁর প্রশাসনে একেবারে শীর্ষে থাকা অনেকেই নাকি আর ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রীর উপর আস্থা রাখতে পারছেন না ৷ এমনই নানা চর্চার মাঝে দুই নেতার মধ্যে বৈঠকের আলাদা তাৎপর্য রয়েছে বলেই মনে করছে কৃটনৈতিক মহলের একাংশ ৷