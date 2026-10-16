সাত সমুদ্র পেরিয়েও শিকড়ের টান, আটলান্টায় পারিবারিক দুর্গাপুজোয় 'বর্ণমালায় মা বরণ'

সাত সমুদ্র পেরিয়েও শিকড়ের টান, আটলান্টায় পারিবারিক দুর্গাপুজোয় 'বর্ণমালায় মা বরণ'
Durga Puja 2026 in US: প্রবাসে পুজোয় আটলান্টার কর পরিবারের দুর্গা আরাধনা ৷ ইটিভি ভারতের বিশেষ প্রতিবেদন লিখেছেন তারক চট্টোপাধ্যায় ৷
Published : October 16, 2026 at 5:13 PM IST
আটলান্টা (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র), 16 অক্টোবর: বাংলা থেকে বহু দূরে, সাত সমুদ্র তেরো নদীর ওপারে আমেরিকার আটলান্টা । ঠিকানা বদলেছে, পাল্টেছে জীবনযাপনের পরিসরও । কিন্তু বদলায়নি বাঙালির শিকড়ের টান, দুর্গাপুজোকে ঘিরে থাকা সেই চেনা অনুভূতি । প্রবাসের মাটিতেও তাই শরতের আকাশে পুজোর গন্ধ এলেই মন ফিরে যেতে চায় বাংলায় । সেই টান থেকেই আটলান্টায় কর পরিবারে প্রতি বছর আয়োজন হয় ঘরোয়া দুর্গাপুজোর ।
এবার সেই পুজো পা দিল পঞ্চম বছরে । এবারের থিম ভাবনা 'বর্ণমালায় মা বরণ' । রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহজ পাঠের সরল অথচ গভীর জীবনবোধকে সঙ্গী করেই কর পরিবারের এই পুজো যেন হয়ে উঠেছে শিকড়ের কাছে ফিরে যাওয়ার এক আন্তরিক প্রয়াস ।
2006 সাল থেকেই আটলান্টায় বসবাস শান্তনু করের । পেশায় তথ্যপ্রযুক্তি কর্মী শান্তনুর স্ত্রী ইন্দ্রাণী স্কুলশিক্ষিকা । তবে প্রবাসের বাঙালি মহলে তিনি পরিচিত কোরিওগ্রাফার এবং থিমভিত্তিক অনুষ্ঠানের পরিকল্পনাকারী হিসেবেও । তাঁদের দুই যমজ কন্যা রিমঝিম ও বৃষ্টি এখন কলেজে পড়ুয়া । কাজ, সংসার, পড়াশোনা—সবকিছুর ব্যস্ততার মধ্যেও এই পরিবার বাংলার সংস্কৃতি, মানুষের পাশে দাঁড়ানোর ইচ্ছা আর দুর্গাপুজোয় মাটির আবেগকে যেন ধারণ করে রেখেছেন ।
কীভাবে এই পুজো অনুষ্ঠিত হচ্ছে
এমনিতে বিদেশের পুজো অনুষ্ঠিত হয় উইক এন্ডে । ছুটির সমস্ত প্রবাসী পরিবারগুলি একত্রিত হয় একটি স্থানে । সেখানেই পুজো, উৎসব, আনন্দ খাওয়াদাওয়া হয়ে থাকে ।
কর পরিবারের গৃহকর্তা শান্তনু কর ইটিভি ভারতকে ফোনে জানান, কর পরিবারের দুর্গাপুজোর আয়োজনে রয়েছে নিজস্বতা । বাড়ির বলে এখানে পাঁচ দিনই তিথি মেনে পুজো হয় । এখানে পুজো পরিচালনার জন্য বাইরের পেশাদার পুরোহিতের উপর নির্ভর করতে হয় না । শান্তনু ও ইন্দ্রাণী তিথি ও সময় মেনে পুজোর যাবতীয় আচার-অনুষ্ঠান সম্পন্ন করেন । আবাহন থেকে মহাস্নান, যজ্ঞ থেকে বিসর্জন—প্রতিটি পর্ব পালিত হয় নিষ্ঠার সঙ্গে । কলকাতার শিল্পী সায়ক তৈরি করে দিয়েছেন ফাইবারের প্রতিমা । সেই প্রতিমাতেই পুজো হয় ।
সাজানো থেকে ভোগরান্না, সবটাই নিজেদের হাতে
পুজোর দিনগুলিতে ভোররাত থেকে ইন্দ্রাণীর ব্যস্ততা বাড়ে রান্নাঘরে । নিজের হাতে তৈরি করেন বাঙালির চেনা সাবেকি পদে সাজানো মহাভোগ ।
সন্ধিপুজোর সময় মা কে অর্পণ করা হয় 108টি পদ্ম । একে একে জ্বলে ওঠে 108টি প্রদীপের আলো । বিদেশ বিভুঁইয়ে আটলান্টার সেই বাড়ি যেন মুহূর্তে হয়ে ওঠে এক টুকরো বাংলা ।
শুধুই দুর্গার পুজো নয়, কর পরিবারে মানব পুজো
কর পরিবারের কাছে দুর্গাপুজো মানে শুধুই প্রতিমা, মন্ত্র, আরতি কিংবা অতিথি আপ্যায়ন নয় । এই পুজোর আড়ালে রয়েছে আরও বড় এক ভাবনা । বাংলার মাটিতে যাঁরা প্রতিদিন নানা প্রতিকূলতার সঙ্গে লড়াই করে বেঁচে থাকেন, সেই প্রান্তিক মানুষের জীবনে শিক্ষার আলো পৌঁছে দেওয়ার স্বপ্ন কর দম্পতির ।
আসানসোল, বীরভূম ও পুরুলিয়ার প্রত্যন্ত আদিবাসী গ্রামের সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই কাজ করার চেষ্টা করছে এই পরিবার । প্রচলিত পড়াশোনার পাশাপাশি শিশুদের আনন্দের সঙ্গে শেখার সুযোগ করে দেওয়া, সমাজের মূল স্রোতে এগিয়ে যাওয়ার পথ দেখানোই এই উদ্যোগের লক্ষ্য । সেই প্রচেষ্টায় যুক্ত হয়েছে বিকল্প ধারার 'সহজ' স্কুলের ভাবনা । সেখানে বইয়ের পাতার বাইরেও জীবনের পাঠ শেখে শিশুরা । নাচ, গান, ফুটবল, ক্যারাটে থেকে শুরু করে বিভিন্ন শিল্পকলার চর্চা শেখে প্রান্তিক বাচ্চারা । পাশাপাশি দেওয়া হয় হস্তশিল্পের প্রশিক্ষণ । গ্রামের মেয়েদের স্বনির্ভর করে তোলার প্রয়াস । তাঁদের হাতে তৈরি শিল্পসামগ্রী প্রদর্শনী ও বিক্রির মাধ্যমে তুলে ধরার ব্যবস্থাও করা হয়, যাতে নিজেদের কাজের স্বীকৃতি ও উপার্জনের সুযোগ তৈরি হয় ।
শান্তনু ও ইন্দ্রাণীর কাছে এই কাজ কেবল সামাজিক উদ্যোগ নয়, এক ধরনের দায়বদ্ধতা । দেশে এলে দুই মেয়ে রিমঝিম ও বৃষ্টি নিজেরাও এই প্রকল্পগুলির কাজে সরাসরি অংশ নেয় ।
শান্তনুর কথায়, "আমরা বিদেশে থাকি ঠিকই, কিন্তু আমাদের শিকড় তো বাংলাতেই । দুর্গাপুজো আমাদের কাছে সেই শিকড়ের সঙ্গে নতুন করে সংযোগ স্থাপনের একটা মাধ্যম । 'সহজ পাঠ'-এর ভাবনাকে আমরা শুধু বইয়ের মধ্যে আটকে রাখতে চাই না । শিশুরা আনন্দের সঙ্গে শিখুক, নিজেদের প্রতিভা চিনুক, আর তাদের মায়েরা যেন নিজের পায়ে দাঁড়ানোর সুযোগ পান—আমাদের এই ছোট্ট প্রচেষ্টার মধ্যে সেই স্বপ্নই রয়েছে ।"
ইন্দ্রাণী বলেন, "আমার কাছে পুজো মানে শুধু দেবীকে বরণ করা নয়, মানুষের মধ্যের সম্ভাবনাকেও বরণ করে নেওয়া । প্রত্যন্ত গ্রামের শিশুদের চোখে যখন নতুন কিছু শেখার আনন্দ দেখি, কিংবা কোনও মা নিজের হাতে তৈরি জিনিসের স্বীকৃতি পান, তখন মনে হয় এই কাজের মধ্যেই পুজোর আসল আনন্দ রয়েছে । 'বর্ণমালায় মা বরণ' থিমের মাধ্যমে সেই অনুভূতিটাই প্রকাশ করতে চেয়েছি ।"