মাত্র 7 মিনিটে উধাও সম্রাট নেপোলিয়নের ন'টি অলঙ্কার ! দুর্ধর্ষ চুরি লুভর মিউজিয়ামে

মাত্র 7 মিনিটে উধাও সম্রাট নেপোলিয়নের ন'টি অলঙ্কার ! দুর্ধর্ষ চুরি লুভর মিউজিয়ামে
বড়সড় চুরি হয়েছে ফ্রান্সের লুভর মিউজিয়ামে ৷ শিল্পী লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চির 'মোনা লিসা' থেকে শুরু করে বহু অমূল্য সংগ্রহের জন্য বিশ্বখ্যাত এই সংগ্রহশালা ৷
Published : October 19, 2025 at 7:08 PM IST
প্যারিস, 19 অক্টোবর: একেবারে দিনের আলোয় সম্রাট নেপোলিয়ন ও তাঁর পরিবারের অলঙ্কার নিয়ে পালাল চোরের দল ! তাও মাত্র সাত মিনিটের মধ্যে ! উনিশ শতকের ফ্রান্সের বিখ্যাত এই সম্রাট ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের অমূল্য অলঙ্কার প্রদর্শিত হয় লুভর মিউজিয়ামের অ্যাপলো গ্যালারিতে ৷ রবিবার সকালে সেই গ্যালারিতে ঢুকে সেই গয়নাগুলি চুরি করে চম্পট দিয়েছে তারা ৷ এই খবরটি প্রথম জানিয়েছেন, ফ্রান্সের সাংস্কৃতিক মন্ত্রী রাচিদা দাতি ৷
এদিকে এই দুর্ধর্ষ চুরির পরপরই শোরগোল পড়ে যায় বিশ্বের অন্যতম বিখ্যাত মিউজিয়াম লুভরে ৷ সকাল আনুমানিক 9টা 30 মিনিট ৷ তখন সবে মিউজিয়ামের দরজা খুলেছে ৷ উৎসাহীদের ভিড়ে ঠাসা ৷ সম্রাট নেপোলিয়নের গয়না চুরির খবর ছড়াতেই হইচই শুরু হয়ে যায় ৷ সাধারণ পর্যটকদের বের করে দেয় পুলিশ ৷ লুভর মিউজিয়াম কর্তৃপক্ষ তাদের ওয়েবসাইটে জানিয়ে দেয়, বিশেষ কারণে এদিন সাধারণ মানুষ মিউজিয়ামে ঢুকতে পারবেন না ৷ টিকিটের টাকা তাঁদের ফেরত দিয়ে দেওয়া হবে ৷
⚠️🇫🇷 Le musée du Louvre restera fermé aujourd'hui pour raisons exceptionnelles.— Musée du Louvre (@MuseeLouvre) October 19, 2025
⚠️🌍 The Musée du Louvre will remain closed today for exceptional reasons. pic.twitter.com/bFY1hRaW5k
অভ্যন্তরীণ মন্ত্রী লরাঁ নুয়েজ জানান, মাত্র সাত মিনিটের মধ্যে লুভর মিউজিয়ামের অ্যাপলো গ্যালারি থেকে ন'টি অমূল্য গয়নাগুলি চুরি হয়ে গিয়েছে ৷ যা চুরি গিয়েছে, তার মূল্য গণনার অতীত ৷ তিনি ফ্রান্সের সংবাদমাধ্যমকে জানান, তিন থেকে চারজন এসেছিল এই চুরি করতে ৷ অ্যাপলো গ্যালারির দু'টি বিশেষ অলঙ্কার তাদের নিশানায় ছিল ৷
মিউজিয়ামের অ্যাপলো গ্যালারিতে ফ্রান্সের রাজা-রানির মুকুটের অলঙ্কারগুলি প্রদর্শনীতে রাখা থাকে ৷ 1789 সালে ফরাসি বিপ্লবের পর ফ্রান্সের রাজকীয় অলঙ্কারের মধ্যে বেশ কিছু বিক্রি হয়ে যায় ৷ অনেক গয়না হারিয়েও যায় ৷ এসবরে পরেও যা কিছু পাওয়া গিয়েছিল সেই অমূল্য অলঙ্কার অ্যাপোলো গ্যালারিতে ঠাঁই পেয়েছিল ৷ তার মধ্যে সম্রাট নেপোলিয়ন ও তাঁর ভাইপোর মুকুটের অলঙ্কার রয়েছে ৷ সম্রাজ্ঞী মারি লুই ও ইউজিনেরও গয়না প্রদর্শনীতে রাখা থাকে ৷ এমন একটি অমূল্য কক্ষকে টার্গেট করেছিল দুর্ধর্ষ এই চোরের দল ৷ এরপর চুরি করে বাইকে করে পালিয়ে যায় ৷ মনে করা হচ্ছে, একটি দল রয়েছে এই ঘটনার নেপথ্যে ৷ ডিস্ক কাটার দিয়ে ওই অলঙ্কারের কাচের আবরণ কেটে সেগুলি তুলে নেওয়া হয়েছে ৷
Un braquage a eu lieu ce matin à l’ouverture du @MuseeLouvre. Pas de blessés à déplorer. Je suis sur place aux cotés des équipes du musée et de la police. Constatations en cours.— Rachida Dati ن (@datirachida) October 19, 2025
ফ্রান্সের সংবাদপত্র লে পারিসিয়েঁ জানিয়েছে, বিশ্বের সবচেয়ে বেশি পর্যটকরা এই মিউজিয়ামে আসে ৷ অপরাধীরা মিউজিয়ামের যে অংশ দিয়ে ঢুকেছে, সেখানে নির্মাণ কাজ চলছে ৷ দেওয়াল লাগোয়া একটি সিঁড়ি বাইরে থেকে রাখা ছিল ৷ সেই সিঁড়ি বেয়ে জানলা ভেঙে তারা অ্যাপলো গ্যালারিতে ঢুকেছিল ৷ সেখানে রাখা সম্রাট নেপোলিয়ন ও তাঁর সম্রাজ্ঞীদের ন'টি অলঙ্কার তুলে নিয়ে চম্পট দিয়েছে ৷ যদিও একটি অলঙ্কার মিউজিয়ামের বাইরে পড়েছিল বলে খবর ৷ সংবাদপত্র জানিয়েছে, ওই অলঙ্কারটি সম্রাজ্ঞী ইউজিনের মুকুট এবং সেটি ভেঙে গিয়েছে ৷
এর আগে একাধিকবার লুভর মিউজিয়ামে ডাকাতির ঘটনা ঘটেছে ৷ 1911 সালে লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চির বিশ্বখ্যাত 'মোনা লিসা' চিত্রটি চুরি যায় ৷ পরে জানা যায়, মিউজিয়ামের প্রাক্ত কর্মী ভিনসেনজো পেরুগিয়া ছবিটি নিজের কোটের মধ্যে লুকিয়ে নিয়ে গিয়েছেন ৷ দু'বছর পর ছবিটি উদ্ধার হয় ফ্লোরেন্স থেকে ৷ এরপর 1983 সালে রেনেসাঁর সময়ের কিছু দুষ্প্রাপ্য সংগ্রহ চুরি যায় ৷ প্রায় চার দশক পর সেসব পুনরুদ্ধার করা সম্ভব হয় ৷
ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসে অবস্থিত এই মিউজিয়াম বিশ্বের সবচেয়ে বড় সংগ্রহশালা ৷ পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি ভিড় হয় এই সংগ্রহশালায় ৷ ফরাসি রাজ পরিবারের তৈরি এই প্রাসাদের প্রথম বাসিন্দা রাজা প্রথম ফ্রান্সিস ৷ তিনি শিল্পের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন ৷ তাই তাঁর সংগ্রহগুলি তিনি লুভর-এ রাখার বন্দোবস্ত করেন ৷ ফরাসি বিপ্লবের পর রাজতন্ত্রের অবসান হয় ৷ প্রাসাদটিকে মিউজিয়ামে রূপান্তরিত হয় ৷
লুভর মিউজিয়ামে 33 হাজারের বেশি স্থাপত্য, ভাস্কর্য এবং চিত্রের সংগ্রহ রয়েছে ৷ মেসোপটেমিয়া সভ্যতা থেকে শুরু করে ইজিপ্ট, ইউরোপের তাবড় শিল্পীদের শিল্পকর্ম এখানে দেখতে পান সাধারণ মানুষ ৷ প্রতিদিন দেশ-বিদেশের 30 হাজার মানুষ এখানে এই সংগ্রহশালা দেখতে ভিড় করেন ৷