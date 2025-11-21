ETV Bharat / international

দুবাই এয়ার শোয়ে দুর্ঘটনা, মাটিতে আছড়ে পড়ল তেজস যুদ্ধবিমান; মৃত্যু পাইলটের

দুবাইয়ে এয়ার শোয়ে প্রদর্শনীর সময় ভেঙে পড়ল তেজস যুদ্ধবিমান ৷ বায়ুসেনা জানিয়েছে, পাইলটের মৃত্যু হয়েছে ৷

Tejas fighter jet Crash
দুবাইয়ে এয়ারশোয়ের সময় দুর্যোগ (ছবি: পিটিআই ভিডিয়ো থেকে স্ক্রিনশট)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : November 21, 2025 at 4:29 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

দুবাই, 21 নভেম্বর: এয়ার শোয়ে মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ! দুবাইয়ে ভেঙে পড়ল ভারতীয় যুদ্ধবিমান তেজস ৷ আরব আমির শাহিতে একটি এয়ার শোয়ের সময় এই ভয়াবহ দুর্ঘটনা ঘটে ৷ আল মাকতুম আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে এই এয়ার শো হচ্ছিল ৷ ঠিক তখনই তেজস যুদ্ধবিমানটি দ্রুতবেগে মাটিতে আছড়ে পড়ে ৷ সঙ্গে সঙ্গে বিস্ফোরণ হয় ৷ আগুন ধরে যায় যুদ্ধবিমানে ৷ কালো ধোঁয়া বেরতে থাকে ৷ সাইরেন বাজতে থাকে ৷ ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নেভানো ও উদ্ধারের কাজ করেন কর্মীরা ৷ কিন্তু এই দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছেন পাইলট ৷ এই ঘটনায় গভীর শোকপ্রকাশ করেছেন কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং ৷ তিনি নিহত পাইলটের পরিবারের পাশে থাকার বার্তা দিয়েছেন ৷

এই প্রদর্শনীতে অংশ নিয়েছিল ভারতীয় বায়ুসেনার সূর্যকিরণ এরোব্যাটিক টিম ৷ ভারতে তৈরি তেজস যুদ্ধবিমানের প্রদর্শনী চলছিল ৷ ভারতীয় বায়ুসেনার তরফে জানানো হয়েছে, এই দুর্ঘটনা কীভাবে ঘটল, সেই কারণ অনুসন্ধানে কোর্ট অফ এনকোয়ারি গঠন করা হয়েছে ৷ সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত খবর অনুযায়ী, স্থানীয় সময় দুপুর 2.10 মিনিট নাগাদ এই দুর্ঘটনাটি ঘটেছে ৷ বহু মানুষ এই এয়ার শো দেখতে ভিড় জমিয়েছিলেন ৷ তাঁদের সামনেই ভেঙে পড়ে তেজস যুদ্ধবিমান ৷ মাটিতে আছড়ে পড়ার মুহূর্তে বিস্ফোরণ হয় ৷ তাতে আগুন ধরে যায় ভারতীয় যুদ্ধবিমানে ৷

ভারতীয় বায়ুসেনা সোশাল মিডিয়ায় জানিয়েছে, "আজ দুবাইয়ে এয়ার শো হচ্ছিল ৷ সেই সময় বায়ুসেনার একটি তেজস যুদ্ধবিমানের দুর্ঘটনা ঘটে ৷ গুরুতর জখম পাইলটের মৃত্যু হয়েছে ৷ এই প্রাহানিতে ভারতীয় বায়ুসেনা শোকাহত ৷ এই দুঃসময়ে মৃতের পরিবারের পাশে রয়েছে সেনা ৷ কেন এই দুর্ঘটনা ঘটল, তার সঠিক কারণ অনুসন্ধানে কোর্ট অফ এনকোয়ারি গঠন করা হয়েছে ৷"

তেজস ভারতে তৈরি নিজস্ব যুদ্ধবিমান ৷ রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা হিন্দুস্তান এরোনটিক্স লিমিটেড বা হাল এই বিমান তৈরি করেছে ৷ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বারবার ভারতে তৈরি যুদ্ধাস্ত্রের উপর জোর দিয়েছেন ৷ রাশিয়ার মিগ-21 বিমান সম্প্রতি অবসর নিয়েছে ৷ এই বিমানের জায়গা নিয়েছে তেজস এমকে-1এ যুদ্ধবিমান ৷ এই বিমান তৈরির বিপুল বরাত পেয়েছে হিন্দুস্তান এরোনটিক্স লিমিটেড (হাল) ৷

1984 সালে এই তেজস যুদ্ধবিমান তৈরির কথা ভাবনাচিন্তা করেছিল কেন্দ্রীয় সরকার ৷ পরে তা বাস্তবায়িত হলে 2003 সালের মে মাসে এই যুদ্ধবিমানের নামকরণ করেছিলেন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারি বাজপেয়ী ৷ 2001 সালের 4 জানুয়ারি প্রথম বার আকাশে ওড়ে তেজস ৷ তারপর থেকে এনিয়ে দ্বিতীয় বার দুর্ঘটনার কবলে পড়ল ভারতের নিজস্ব যুদ্ধবিমান ৷ এর আগে 2024 সালের 12 মার্চ রাজস্থানের জয়সলমীরে তেজস যুদ্ধবিমান ভেঙে পড়েছিল ৷ সেবার ভেঙে পড়ার আগের মুহূর্তে পাইলট বিমান থেকে নিরাপদে বেরিয়ে এসেছিলেন ৷ তিনি প্রাণে বেঁচে গিয়েছিলেন ৷

TAGGED:

TEJAS AIRCRAFT MET WITH AN ACCIDENT
TEJAS FIGHTER JET CRASH
TEJAS FIGHTER JET CRASH IN DUBAI
তেজস যুদ্ধবিমানের দুর্ঘটনা
TEJAS FIGHTER JET CRASH INCIDENT

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

স্মার্টফোনেই বিপদ! সাড়ে আট ঘণ্টা ব্যবহারেই হয় 500 গ্রাম কার্বন নিঃসরণ

দার্জিলিংয়ে নেপালি গ্রাম টুকরে ভিলেজ, অফবিট ডেস্টিনেশনের সেরা ঠিকানা এই পাহাড়ি গ্রাম

ক্যালসিয়ামের ঘাটতি হলে শরীরে এই লক্ষণ দেখা যায়, উপেক্ষা করলে বড় বিপদ হতে পারে

Explainer: ORS বনাম ORSL, জীবনদায়ী ফর্মুলা বাঁচাতে একা কুম্ভ ডাঃ শিবরঞ্জনী

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.