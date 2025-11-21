দুবাই এয়ার শোয়ে দুর্ঘটনা, মাটিতে আছড়ে পড়ল তেজস যুদ্ধবিমান; মৃত্যু পাইলটের

দুবাই এয়ার শোয়ে দুর্ঘটনা, মাটিতে আছড়ে পড়ল তেজস যুদ্ধবিমান; মৃত্যু পাইলটের
দুবাইয়ে এয়ার শোয়ে প্রদর্শনীর সময় ভেঙে পড়ল তেজস যুদ্ধবিমান ৷ বায়ুসেনা জানিয়েছে, পাইলটের মৃত্যু হয়েছে ৷
Published : November 21, 2025 at 4:29 PM IST
দুবাই, 21 নভেম্বর: এয়ার শোয়ে মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ! দুবাইয়ে ভেঙে পড়ল ভারতীয় যুদ্ধবিমান তেজস ৷ আরব আমির শাহিতে একটি এয়ার শোয়ের সময় এই ভয়াবহ দুর্ঘটনা ঘটে ৷ আল মাকতুম আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে এই এয়ার শো হচ্ছিল ৷ ঠিক তখনই তেজস যুদ্ধবিমানটি দ্রুতবেগে মাটিতে আছড়ে পড়ে ৷ সঙ্গে সঙ্গে বিস্ফোরণ হয় ৷ আগুন ধরে যায় যুদ্ধবিমানে ৷ কালো ধোঁয়া বেরতে থাকে ৷ সাইরেন বাজতে থাকে ৷ ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নেভানো ও উদ্ধারের কাজ করেন কর্মীরা ৷ কিন্তু এই দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছেন পাইলট ৷ এই ঘটনায় গভীর শোকপ্রকাশ করেছেন কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং ৷ তিনি নিহত পাইলটের পরিবারের পাশে থাকার বার্তা দিয়েছেন ৷
এই প্রদর্শনীতে অংশ নিয়েছিল ভারতীয় বায়ুসেনার সূর্যকিরণ এরোব্যাটিক টিম ৷ ভারতে তৈরি তেজস যুদ্ধবিমানের প্রদর্শনী চলছিল ৷ ভারতীয় বায়ুসেনার তরফে জানানো হয়েছে, এই দুর্ঘটনা কীভাবে ঘটল, সেই কারণ অনুসন্ধানে কোর্ট অফ এনকোয়ারি গঠন করা হয়েছে ৷ সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত খবর অনুযায়ী, স্থানীয় সময় দুপুর 2.10 মিনিট নাগাদ এই দুর্ঘটনাটি ঘটেছে ৷ বহু মানুষ এই এয়ার শো দেখতে ভিড় জমিয়েছিলেন ৷ তাঁদের সামনেই ভেঙে পড়ে তেজস যুদ্ধবিমান ৷ মাটিতে আছড়ে পড়ার মুহূর্তে বিস্ফোরণ হয় ৷ তাতে আগুন ধরে যায় ভারতীয় যুদ্ধবিমানে ৷
An IAF Tejas aircraft met with an accident during an aerial display at Dubai Air Show, today. The pilot sustained fatal injuries in the accident.— Indian Air Force (@IAF_MCC) November 21, 2025
IAF deeply regrets the loss of life and stands firmly with the bereaved family in this time of grief.
A court of inquiry is being…
ভারতীয় বায়ুসেনা সোশাল মিডিয়ায় জানিয়েছে, "আজ দুবাইয়ে এয়ার শো হচ্ছিল ৷ সেই সময় বায়ুসেনার একটি তেজস যুদ্ধবিমানের দুর্ঘটনা ঘটে ৷ গুরুতর জখম পাইলটের মৃত্যু হয়েছে ৷ এই প্রাহানিতে ভারতীয় বায়ুসেনা শোকাহত ৷ এই দুঃসময়ে মৃতের পরিবারের পাশে রয়েছে সেনা ৷ কেন এই দুর্ঘটনা ঘটল, তার সঠিক কারণ অনুসন্ধানে কোর্ট অফ এনকোয়ারি গঠন করা হয়েছে ৷"
VIDEO | Dubai: A Tejas fighter jet taking part in the Dubai Air Show nosedived during an aerial display and crashed this afternoon. The HAL-manufactured aircraft went down around 02:10 pm local time while performing manoeuvres in front of a large audience. An official statement… pic.twitter.com/9MfLJgYeen— Press Trust of India (@PTI_News) November 21, 2025
তেজস ভারতে তৈরি নিজস্ব যুদ্ধবিমান ৷ রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা হিন্দুস্তান এরোনটিক্স লিমিটেড বা হাল এই বিমান তৈরি করেছে ৷ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বারবার ভারতে তৈরি যুদ্ধাস্ত্রের উপর জোর দিয়েছেন ৷ রাশিয়ার মিগ-21 বিমান সম্প্রতি অবসর নিয়েছে ৷ এই বিমানের জায়গা নিয়েছে তেজস এমকে-1এ যুদ্ধবিমান ৷ এই বিমান তৈরির বিপুল বরাত পেয়েছে হিন্দুস্তান এরোনটিক্স লিমিটেড (হাল) ৷
Deeply anguished at the loss of a brave and courageous IAF pilot during an aerial display in Dubai Air Show. My heartfelt condolences to the bereaved family. The nation stands firmly with the family in this tragic hour. https://t.co/KeuBZswM1X— Rajnath Singh (@rajnathsingh) November 21, 2025
1984 সালে এই তেজস যুদ্ধবিমান তৈরির কথা ভাবনাচিন্তা করেছিল কেন্দ্রীয় সরকার ৷ পরে তা বাস্তবায়িত হলে 2003 সালের মে মাসে এই যুদ্ধবিমানের নামকরণ করেছিলেন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারি বাজপেয়ী ৷ 2001 সালের 4 জানুয়ারি প্রথম বার আকাশে ওড়ে তেজস ৷ তারপর থেকে এনিয়ে দ্বিতীয় বার দুর্ঘটনার কবলে পড়ল ভারতের নিজস্ব যুদ্ধবিমান ৷ এর আগে 2024 সালের 12 মার্চ রাজস্থানের জয়সলমীরে তেজস যুদ্ধবিমান ভেঙে পড়েছিল ৷ সেবার ভেঙে পড়ার আগের মুহূর্তে পাইলট বিমান থেকে নিরাপদে বেরিয়ে এসেছিলেন ৷ তিনি প্রাণে বেঁচে গিয়েছিলেন ৷
#WATCH | Dubai, UAE: On IAF’s Tejas fighter jet crashes during Dubai air show, an eyewitness, Manoj Kumar Tuteja, says, " ...it was performing a negative g manoeuvre...he was already pretty low at that point, and then he recovered and went straight into the ground...a huge… pic.twitter.com/DgBwTNQbJr— ANI (@ANI) November 21, 2025