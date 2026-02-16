মঙ্গলবার প্রধানমন্ত্রী পদে শপথ তারেকের, কোথায় হবে তাঁর সরকারি বাসস্থান?

ETV Bharat / international

মঙ্গলবার বিকেলে বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ ভবনের দক্ষিণ প্লাজায় নতুন মন্ত্রিসভার সদস্যদের শপথ গ্রহণের আয়োজন করা হয়েছে৷ শপথ অনুষ্ঠানে প্রায় 1200 বিশিষ্ট্য অতিথি যোগ দিতে পারেন

Published : February 16, 2026 at 11:07 PM IST

ঢাকা, 16 ফেব্রুয়ারি: বাংলাদেশের ত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচনে বিএনপি বিপুল ভোটে জয়লাভ করেছে। 209টি আসনের নিরঙ্কুশ জয়ের মাধ্যমে এই দল দেশের নিয়ন্ত্রণ নিতে চলেছে। একটা বিষয় নিশ্চিত হয়ে গিয়েছে যে, তারেক রহমানই বাংলাদেশের পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী হচ্ছেন। কারণ, মঙ্গলবারই বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী পদে শপথ নেবেন তিনি। তার আগে বিএনপির চেয়ারম্যান ঢাকা-17 আসনটি ধরে রেখে বগুড়া-6 আসনের সংসদ সদস্য পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছেন। বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশনের সচিব আখতার আহমেদ সোমবার একথা জানিয়েছেন।

সংসদ সচিবালয়ের এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, আগামিকাল বিকেল 4টে নাগাদ নতুন মন্ত্রিসভার সদস্যদের শপথগ্রহণ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হবে। এর আগে, সংসদ সদস্যরা এদিন সকাল 10টা নাগাদ সংসদ কমপ্লেক্সের দক্ষিণ প্লাজায় শপথ নেবেন ৷ আড়াই দশক পরে বাংলাদেশে আবার প্রধানমন্ত্রী পদে শপথ নেবেন কোনও বিএনপি নেতা। এর আগে 2001 সালের 10 অক্টোবর বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী পদে শপথ নিয়েছিলেন তারেক রহমানের মা খালেদা জিয়া।

বাংলাদেশের নির্বাচনের ফলাফলের পর তারেকের নীতি নিয়ে আলোচনা চলছে। তারেক রহমানের সরকার ভারত ও বাংলাদেশের সম্পর্কের ক্ষেত্রে পরিবর্তন আনতে পারে বলে মনে করছেন অনেকে। ইউনূস সরকারের অধীনে গত 18 মাসে ভারত ও বাংলাদেশের সম্পর্ক তলানিতে পৌঁছেছে। তারেক রহমানের এজেন্ডা এবং ভারতের ইতিবাচক মনোভাব এই পরিস্থিতি পরিবর্তনের ইঙ্গিত দিচ্ছে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞ মহলের একাংশ।

মোট 300 আসনের মধ্যে 209টি আসনে জয়ী হয়েছে তারেকের দল। এছাড়া, ফলাফল ঘোষণা স্থগিত থাকা 2টি আসনেও এগিয়ে রয়েছেন বিএনপির প্রার্থীরা। তারেক নিজে 2টি আসনে দাঁড়িয়ে দুটিতেই জয়ী হয়েছেন। নিয়ম মেনে একটি আসন হাতে রেখে বগুড়া-6 আসনের সংসদ সদস্য পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছেন তারেখ। ফলে নিয়ম মেনে বগুড়া-6 আসনে উপনির্বাচন করতে হবে কমিশনকে।

মঙ্গলবার বিকেলে বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ ভবনের দক্ষিণ প্লাজায় নতুন মন্ত্রিসভার সদস্যদের শপথ গ্রহণের আয়োজন করা হয়েছে৷ এই শপথ অনুষ্ঠানে প্রায় 1200 দেশি–বিদেশি বিশিষ্ট অতিথি যোগ দিতে পারেন বলে মনে করা হচ্ছে। তারেখের নেতৃত্বাধীন নতুন মন্ত্রিসভায় 35 থেকে 37 সদস্যের জায়গা হতে পারে বলে জানা যাচ্ছে।

