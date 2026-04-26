ব্যর্থ যুদ্ধবিরতি আলোচনা ! পাকিস্তানে দূত পাঠালেন না ট্রাম্প, ইসলামাবাদ ত্যাগ ইরানি কূটনীতিকদের

শুরুর আগেই শেষ ৷ বিশ বাঁও জলে মার্কিন-ইরান যুদ্ধবিরতি আলোচনা ৷ পাকিস্তানে অনুষ্ঠিত বৈঠকে প্রতিনিধি না পাঠানোর নির্দেশ ট্রাম্পের ৷ কী বলল ইরান ?

ইরানের বিদেশমন্ত্রী আব্বাস আরাঘচি (বাঁদিকে) ও মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প (ডানদিকে) (এপি, এএফপি)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : April 26, 2026 at 7:19 AM IST

ইসলামাবাদ, 26 এপ্রিল: ফের ব্যর্থ হল ইরান ও আমেরিকার মধ্যে যুদ্ধবিরতির আলোচনা ৷ দুই দেশের মধ্যে সর্বশেষ যুদ্ধবিরতি আলোচনা শনিবার ইসলামাবাদে শুরু হওয়ার কথা ছিল ৷ তবে তার আগেই তেহরানের শীর্ষ কূটনীতিক পাকিস্তান ত্যাগ করেন এবং এর পরপরই মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প জানিয়েছেন যে, তিনি তার দূতদের ইসলামাবাদে না যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন ।

এই আলোচনার উদ্দেশ্য ছিল চলতি মাসের শুরুর দিকে যুক্তরাষ্ট্র (যার নেতৃত্বে ছিলেন ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভান্স) এবং ইরান (যার নেতৃত্বে ছিলেন পার্লামেন্টের স্পিকার মহম্মদ বাঘের গালিবাফ)-এর মধ্যে অনুষ্ঠিত ঐতিহাসিক সরাসরি বৈঠকের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা । কিন্তু ইরানি শীর্ষকর্তারা প্রশ্ন তুলেছেন যে, যুক্তরাষ্ট্রের ওপর তারা কীভাবে আস্থা রাখবেন—বিশেষ করে যখন ইরান হরমুজ প্রণালীর জলপথে নিজেদের নিয়ন্ত্রণ জোরদার করার জবাবে মার্কিন বাহিনী ইরানি বন্দরগুলো অবরোধ করতে শুরু করেছে ।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের পোস্ট (Truth Social স্ক্রিনশট)

এদিনের ঘটনার পর সোশাল মিডিয়ায় ট্রাম্প লেখেন,"তারা যদি কথা বলতে চায়, তবে তাদের কেবল একটি ফোন করলেই চলবে !!! যাতায়াতে বড্ড বেশি সময় নষ্ট হয়, কাজও বেড়ে যায় অনেক !" হোয়াইট হাউস শুক্রবার জানিয়েছিল যে, স্টিভ উইটকফ এবং জ্যারেড কুশনার ইসলামাবাদ সফরে যাবেন ।

দু'জন পাকিস্তানি শীর্ষ নেতা সংবাদ সংস্থা 'অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস' (এপি)-কে জানিয়েছেন যে, ইরানের বিদেশমন্ত্রী আব্বাস আরাঘচি শনিবার সন্ধ্যায় ইসলামাবাদ ত্যাগ করেছেন । নাম প্রকাশ না করার শর্তে তারা এই তথ্য জানান, কারণ মিডিয়ার সঙ্গে কথা বলার কোনও আনুষ্ঠানিক অনুমতি তাদের ছিল না ।

পরবর্তীতে এই বিষয়টি নিয়ে ইরানের বিদেশমন্ত্রী আব্বাস আরাঘচি সোশাল মিডিয়ায় লেখেন, "ইরানের বিরুদ্ধে চলমান যুদ্ধের স্থায়ী অবসানের লক্ষ্যে একটি কার্যকর রূপরেখা বা কাঠামোর বিষয়ে ইরানের অবস্থান আমরা তুলে ধরেছি । এখন দেখার বিষয় হল, যুক্তরাষ্ট্র কূটনীতির ব্যাপারে সত্যিই কতটা আন্তরিক ৷"

এদিকে, ইজরায়েল এবং ইরান-সমর্থিত হিজবুল্লার মধ্যে আরেকটি যুদ্ধবিরতি চুক্তিও শনিবার নড়বড়ে হয়ে পড়ে ৷ কারণ এদিন উভয়পক্ষ একে অপরের দিকে গুলি চালায় এবং ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু সেনাবাহিনীকে লেবাননে হিজবুল্লার লক্ষ্যবস্তুগুলোতে কঠোরভাবে হামলা চালানোর নির্দেশ দেন ।

এর আগেও ইসলামাবাদে যুদ্ধবিরতি আলোচনায় যোগ দিয়েছিল দুই দেশ ৷ তবে সেই বৈঠকও নিষ্ফল হয় ৷ তারপর ফের এই বৈঠক ডাকা হয়েছিল ৷ তবে শুরুর আগেই তা শেষ হয়ে গেল ৷ তাই বলা যায়, যুদ্ধ বিরতির সম্ভাবনা এখন কার্যত বিশ বাঁও জলে ৷

