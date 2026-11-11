গুপ্তচরবৃত্তির অভিযোগ উঠতেই বেপাত্তা অ্যালিস, কোথায় গেলেন NVIDIA সিইও'র প্রেমিকা

গুপ্তচরবৃত্তির অভিযোগ উঠতেই বেপাত্তা অ্যালিস, কোথায় গেলেন NVIDIA সিইও'র প্রেমিকা
Nvidia CEO Affair with Alleged Chinese Spy: চিনের হয়ে গুপ্তচরবৃত্তি করতেই বিশ্বের বিখ্যাত চিপ নির্মাতা সংস্থা এনভিডিয়ার সিইও'র সঙ্গে সম্পর্কে জড়িয়েছিলেন অ্যালিস ?
Published : November 11, 2026 at 9:26 PM IST
তাইপেই (তাইওয়ান), 11 নভেম্বর: পরকীয়ার কথা স্বীকার করে নিয়েছেন আমেরিকার বিখ্যাত চিপ নির্মাতা সংস্থা এনভিডিয়া'র সিইও জেনসেন হুয়াং ৷ এদিকে তাঁর প্রেমিকা অ্যালিস হুয়াংয়ের বিরুদ্ধে চিনের হয়ে গুপ্তচরবৃত্তির অভিযোগ উঠতেই তিনি আমেরিকা ছেড়ে চম্পট দিয়েছেন বলে খবর ৷
বুধবার তাইওয়ানের অভিবাসী দফতরের তরফে জানা গিয়েছে, অ্যালিস হুয়াং, হংকং-এর পাসপোর্ট ব্যবহার করে তাইওয়ানে প্রবেশ করেছিলেন ৷ দেশের জাতীয় অভিবাসী এজেন্সির ডিরেক্টর-জেনারেল লিন হর্ন-এন সাংবাদিকদের নিশ্চিত করেন যে, অ্যালিস হুয়াং তাইওয়ানে এসেছেন ৷ তিনি বলেন, "আমাদের সরকারের সংশ্লিষ্ট এজেন্সিগুলিকে এই ঘটনার সঙ্গে সম্পর্কিত সব তথ্য দেওয়া হয়েছে ৷ আমরা জানি, তিনি অতি-সম্প্রতি কোথায় কোথায় গিয়েছেন বা কোথা থেকে বেরিয়েছেন ৷"
চিনের মূল ভূখণ্ডের পাসপোর্ট থাকলেও হংকংয়ের পাসপোর্ট নিয়ে তাইওয়ানে প্রবেশ করা সহজ ৷ এর জন্য বিশেষ অনুমতিও প্রয়োজন ৷ চিনের সঙ্গে তাইওয়ানের সম্পর্কের জটিলতার কারণেই সেদেশে ঘুরতে এই বিশেষ অনুমতি দরকার ৷
তাইওয়ানের অভ্যন্তরীণ মন্ত্রী লিউ শিহ-ফাং এই ঘটনা নিয়ে দেশের সংসদে বলেন, "অ্যালিস হুয়াং দেশে প্রবেশ করেছিলেন ৷ কিন্তু এখন তিনি বিদেশে রয়েছেন ৷ আমরা যদি জানতাম যে তিনি একজন গুপ্তচর, তাহলে নিশ্চয়ই তাঁকে তাইওয়ানে ঢুকতে দিতাম না ৷"
অ্যালিস সম্পর্কে তিনি আরও বলেন, "আমরা আমাদের দেশে প্রবেশের প্রক্রিয়া বিশেষত প্রি-স্ক্রিনিং, বিভিন্ন স্পটে চেকিং এবং সাক্ষাৎকার ও প্রবেশের পরবর্তী পদক্ষেপগুলি পর্যালোচনা করব ৷ এখনও পর্যন্ত যতদূর জানি, মিস হুয়াংয়ের তাইওয়ানে প্রবেশের পারমিট বাতিল করা হয়েছে ৷ অর্থাৎ তিনি আর তাইওয়ানে ঢুকতে পারবেন না ৷" তবে তাইওয়ানের আধিকারিকরা, অ্যালিস হুয়াং ঠিক কবে তাইওয়ান সফর করেছিলেন, তার দিনক্ষণ বা কতবার তিনি তাইওয়ানে এসেছিলেন, সেসব প্রকাশ করতে রাজি হননি ৷
ওয়াশিংটনের স্থানীয় সময় সোমবার আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ঘোষণা করেছেন, এফবিআই এনভিডিয়ার সিইও জেনসেন হুয়াংয়ের সঙ্গে অ্যালিস হুয়াংয়ের সম্পর্ক নিয়ে তদন্ত করবে ৷ তবে এরই সঙ্গে তাঁর আশ্বাস, এর জন্য সংস্থার সিইও'কে দুশ্চিন্তা করতে হবে না ৷
গত রবিবার এনভিডিয়ার বোর্ড ঘোষণা করেছে, সংস্থার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও সিইও জেনসেনের সঙ্গে অ্যালিসের এই বিবাহ-বহির্ভূত সম্পর্কের প্রেক্ষিতে তাঁর বিরুদ্ধে তদন্ত করা হবে ৷ অ্যালিস হুয়াং, হুয়াং লি নামেও পরিচিত ৷ অভিযোগ, তিনি চিনের হয়ে গুপ্তচরবৃত্তি করতেই দুনিয়ার অন্যতম বিখ্যাত চিপ নির্মাতা সংস্থার সিইও জেনসেনের সঙ্গে প্রেমের সম্পর্কে লিপ্ত হয়েছিলেন ৷ বেজিং তাঁকে এই কাজে নিয়োগ করেছিল ৷ যদিও চিন এই অভিযোগ সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছে ৷
আগামী সপ্তাহে চিন সফরে যাওয়ার কথা প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের ৷ সেখানে শেনঝেন শহরে চিনা প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংয়ের সঙ্গে বৈঠক করবেন তিনি ৷ চিনা গুপ্তচরবৃত্তির বিষয়টি কি সেখানে উত্থাপন করবেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ? এর জবাবে তিনি বলেন, "না, আমার এটা মনে হয় না ৷ আবার হতেও পারে ৷ আমি নিশ্চিত প্রেসিডেন্ট শি নিজেই আমায় এই বিষয়ে জিজ্ঞাসা করবেন ৷ আমি জেনসেনকে খুব ভালো করেই চিনি ৷ তিনি একজন সম্মানীয় ব্যক্তি বলেই মনে করি ৷"
আমেরিকার জনপ্রিয় দৈনিক 'দ্য নিউ ইয়র্ক টাইমস'-এ প্রকাশিত খবর অনুযায়ী, চিনের অ্যালিস হুয়াং নামের এক নাগরিকের সঙ্গে জেনসেনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে ওঠে ৷ গত বছর তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছিল, হুয়াং বেআইনিভাবে জাহাজে করে এনভিডিয়ার কম্পিউটার চিপস চিনে রফতানি করেছেন ৷
আর্টিফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইন্ডাস্ট্রিতে অন্যতম নামী সংস্থা এনভিডিয়া এবং তার সিইও হুয়াংয়েরও এআই বিরাট অবদান আছে ৷ বিশ্বের তাবড় এআই ডেভেলপাররা এই সংস্থায় তৈরি বিশেষ চিপস-এর উপর নির্ভর করে ৷
সাম্প্রতিক বছরগুলিতে এনভিডিয়া সংস্থায় তৈরি এআই চিপস চিনে বিক্রি করার সীমা শিথিল করার জন্য ওয়াশিংটনের কাছে বারবার দরবার করেছেন জেনেসন হুয়াং ৷ শেষ পর্যন্ত চলতি বছরে H200 চিপস চিনের কাছে বিক্রি করতে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের ছাড়পত্রও পেয়েছেন তিনি ৷ তবে এটা পরিষ্কার নয় যে, বেজিং কোনও চিনা কোম্পানিকে আমেরিকার সংস্থায় তৈরি বিপুল চিপস কিনতে অনুমতি দিয়েছে কি না ৷ যদিও অগস্টে এনভিডিয়া দাবি করেছে, সামান্য পরিমাণে চিপস চিনের কাছে বিক্রি করতে পেরেছে তারা ৷ কারণ চিনের সরকার চিপস কেনাবেচা কড়া হাতে নিয়ন্ত্রণ করছে ৷ H200 চিপস সবচেয়ে অত্যাধুনিক চিপস না হলেও, এখনও পর্যন্ত আধুনিক ৷
জেনসেন হুয়াংয়ের সঙ্গে সন্দেহভাজন চিনা গুপ্তচর অ্যালিসের এই কেচ্ছার ঘটনার প্রভাব পড়েছে শেয়ার বাজারেও ৷ মাইক্রোসফ্ট, গুগল-এর মতো বিশ্বের দাপুটে সংস্থা এনভিডিয়ার শেয়ারের দর 4 শতাংশেরও বেশি নীচে নেমে গিয়েছে ৷