ট্রাম্পের শুল্ক আরোপ বেআইনি, মার্কিন সুপ্রিম কোর্টের ঘোষণায় বিপাকে প্রেসিডেন্ট

ট্রাম্পের শুল্ক আরোপ বেআইনি, মার্কিন সুপ্রিম কোর্টের ঘোষণায় বিপাকে প্রেসিডেন্ট
আইনের বাইরে গিয়ে বিভিন্ন দেশের উপর শুল্ক চাপিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট । সুপ্রিম রায়ে বড় ধাক্কা মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ।
Published : February 20, 2026 at 10:16 PM IST
ওয়াশিংটন, 20 ফেব্রুয়ারি: মুথ থুবড়ে পড়ল মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের পারস্পরিক শুল্কনীতি । ইমারজেন্সি পাওয়ার আইনের আওতায় প্রেসিডেন্ট এভাবে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের উপর শুল্ক আরোপ করতে পারেন না । শুক্রবার এমনটাই রায় দিয়েছে আমেরিকার সুপ্রিম কোর্ট । 6-3 ভিত্তিতে প্রধান বিচারপতি জন রবার্টস-সহ অন্যান্য বিচারপতিদের বেঞ্চ এই রায় দিয়েছে । এর ফলে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের অর্থনৈতিক নীতিগুলো ছিল তা বড় ধাক্কা খেল ।
যদিও ইতিমধ্যেই যে 130 বিলিয়নেরও বেশি মার্কিন ডলার শুল্ক আমেরিকা বিভিন্ন দেশ থেকে আদায় করেছে তার কী হবে তা স্পষ্ট করেনি শীর্ষ আদালত । 6-3 ভিত্তিতে বিচারপতিদের বেঞ্চ এই রায় দিয়েছে । 2025 সালের এপ্রিল মাসে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প দেশজুড়ে জরুরি অবস্থার আওতায় এই পারস্পরিক শুল্ক আরোপ করেছিলেন । বিভিন্ন দেশের সঙ্গে আমেরিকার বাণিজ্য ঘাটতি পূরণ করতে এই পারস্পরিক শুল্ক চাপিয়েছিলেন । যার মধ্যে ভারত-সহ চিন, কানাডা ও মেক্সিকোর মতো একাধিক দেশও অন্তর্ভূক্ত রয়েছে ।
আদালতের বক্তব্য, এই ন্যাশনাল ইমারজেন্সি আইনের আওতায় প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প একতরফাভাবে এরকম পারস্পরিক শুল্ক আরোপ করতে পারেন না । তিনি যা করেছেন তা আইন বহির্ভূত । বলা যায়, আইন লঙ্ঘন করেছেন ট্রাম্প । সুপ্রিম কোর্টের এই রায়কে স্বাগত জানিয়েছে ডেমোক্র্যাটরা ।
1977 সালে এই আইন প্রণয়ন হয় । যেখানে বলা রয়েছে, দেশের জরুরি অবস্থার সময় প্রেসিডেন্ট অর্থনৈতিক রাশ নিজের হাতে নিতে পারেন । কিন্তু তিনি কখনওই পারস্পরিক আমদানি শুল্ক আরোপ করতে পারেন না । এই শুল্ক আরোপের ক্ষেত্রে মার্কিন কংগ্রেসের মতামত নেননি প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প । তার বদলে তিনি International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) এই আইনকে কাজে লাগিয়ে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বেশ কয়েক দফায় পারস্পরিক শুল্ক আরোপ করেছেন । কিন্তু কখনওই প্রেসিডেন্ট এভাবে দেশের জরুরি অবস্থায় আইনের ভিত্তিতে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের উপর শুল্ক আরোপ করতে পারেনা । এটা সম্পূর্ণ বেআইনি । উনি আইনের বাইরে গিয়ে এই কাজ করেছেন ।
কংগ্রেসনাল বাজেট অফিস অনুসারে, পরবর্তী দশকে ট্রাম্পের শুল্কের অর্থনৈতিক প্রভাব প্রায় 3 ট্রিলিয়ন ডলারে পৌঁছবে বলে অনুমান করা হয়েছে । ডিসেম্বরের ফেডারেল তথ্য অনুসারে, জরুরি ক্ষমতা আইনের অধীনে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প যে আমদানি কর আরোপ করেছেন তা থেকে ট্রেজারি 133 বিলিয়ন ডলারেরও বেশি আদায় করেছে । বিগ-বক্স ওয়্যারহাউস চেইন কস্টকো-সহ অনেক কোম্পানি ইতিমধ্যেই ফেরত দাবি করার জন্য আদালতের দ্বারস্থ হয়েছে ।